मिशेलिन ने ट्रकों और बसों के लिए सबसे अधिक माइलेज देने वाला टायर X मल्टी एनर्जी Z2 लॉन्च किया
- अन्य टायरों की तुलना में यह 6% से लेकर 13% तक ईंधन की बचत करता है
- यह अपने सेगमेंट में सबसे लंबी टायर लाइफ (25% तक अधिक) देता है
- यह गीली और सूखी सड़कों पर बेहतर हैंडलिंग भी देता है
दुनिया की बड़ी टायर कंपनियों में से एक मिशेलिन ने X मल्टी एनर्जी Z2 नाम का नया टायर लॉन्च किया है. कंपनी के मुताबिक ट्रकों और बसों के इस नई पीढ़ी को टायर को खासतौर से भारतीय सड़कों के लिए तैयार किया गया है और भारतीय हाईवे पर टेस्ट किया गया है. यह टायर बेहतर माइलेज के साथ लंबी लाइफ का वादा भी करता है. इससे बचत ज़्यादा होती है जिससे वाहन मालिकों के मुनाफे में सुधार होता है.
मिशेलिन की मानें तो X मल्टी एनर्जी Z2 अन्य टायरों की तुलना में 6% (295/80R22.5 - ट्यूबलेस) से 13% (295/90R20- ट्यूब टाइप) तक बेहतर माइलेज देता है. इसके अलावा यह टायर अपने सेगमेंट में सबसे लंबी लाइफ (25% तक अधिक) देने का वादा भी करता है.
मिशेलिन इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर, शांतनु देशपांडे ने कहा, "भारत का कमर्शियल वाहन क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है. फ्लीट मालिक अब टायर खरीदते समय केवल उसकी शुरुआती कीमत ही नहीं देखते, बल्कि उसके पूरे जीवनकाल में मिलने वाले कुल मूल्य पर भी ध्यान देते हैं. भारतीय राजमार्गों के लिए बनाया गया, मिशेलिन X मल्टी एनर्जी Z2 माइलेज, लंबे जीवनकाल और बेहतर मजबूती का मेल है, जो टायर पर आने वाली कुल लागत को कम करने में मदद करता है. हम भारतीय फ्लीट मालिकों के लिए एक परफॉरमेंस पार्टनर बनने के लिए प्रतिबद्ध हैं. हम ऐसे नए और स्थानीय जरूरतों के हिसाब से समाधान ला रहे हैं, जो हर किलोमीटर को सार्थक बनाने में मदद करते हैं."
मिशेलिन का कहना है कि सुरक्षा और हैंडलिंग के मामले में भी यह बाकी टायर से बेहतर है. कंपनी की पेटेंट की गई इन्फिनीकॉइल+ तकनीक टायर के सड़क के संपर्क में आने वाले हिस्से को बेहतर बनाती है और पूरे जीवनकाल में स्थिरता बढ़ाती है. साथ ही, इसी साइज के अन्य टायरों की तुलना में इसका सड़क से संपर्क का क्षेत्र भी 5% तक बड़ा है जिससे बेहतर पकड़ मिलती है.
इसमें एक खास कार्बियन ब्लेंड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जो टायर के ट्रेड कंपाउंड को अधिक मजबूत और टिकाऊ बनाती है. इससे टायर लंबे समय तक चलते हैं, जिससे डाउनटाइम (काम रुकने का समय) और टायर बदलने का खर्च कम हो जाता है. X मल्टी एनर्जी Z2 देशभर में सभी मिशेलिन टायर्स एंड सर्विस स्टोर्स और लगभग 300 मिशेलिन अधिकृत डीलरों पर उपलब्ध होगा.
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
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Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
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सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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