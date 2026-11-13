2026 में भारत में CNG वाली माइक्रो-SUV और क्रॉसओवर: पंच iCNG, एक्सटर Hy-CNG डुओ, फ्रॉन्क्स S-CNG और अन्य की बूट स्पेस के आधार पर तुलना
- माइक्रो SUV और क्रॉसओवर सेगमेंट में CNG के कई विकल्प मौजूद हैं
- कुछ गाड़ियों में डुअल-सिलेंडर CNG तकनीक मिलती है, जिससे बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) ज्यादा मिलता है
- कुछ गाड़ियों में डीलर की तरफ से CNG किट लगाई जाती है, जो काफी ज्यादा बूट स्पेस घेर लेती है
CNG और बूट स्पेस (डिग्गी की जगह) का तालमेल अक्सर अच्छा नहीं बैठता, खासकर कॉम्पैक्ट कारों के मामले में. ऐसी कई सब-4 मीटर माइक्रो SUV, क्रॉसओवर और हैचबैक हैं जो CNG वेरिएंट में भी आती हैं, लेकिन क्या इनमें से किसी में अच्छा बूट स्पेस मिलता है? इनमें से कुछ कारों में 'डुअल-सिलेंडर' तकनीक होती है, जिससे बूट स्पेस कम बर्बाद होता है. वहीं, कुछ में डीलर द्वारा लगाया गया 'सिंगल-सिलेंडर' सिस्टम होता है, जिसमें एक बड़ा टैंक काफी ज्यादा जगह घेर लेता है, जिससे सामान रखने के लिए बहुत कम जगह बचती है. यहाँ ऐसे ही कुछ विकल्प दिए गए हैं.
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टाटा पंच CNG - 210 लीटर
माइक्रो SUV सेगमेंट में टाटा पंच सबसे लोकप्रिय विकल्प है. इसकी बिक्री काफी अच्छी होती है और इसका CNG वेरिएंट भी बहुत पसंद किया जाता है. इसके कई कारण हैं, जैसे कि इसका दमदार SUV लुक, ढेरों फीचर्स और CNG के साथ AMT का विकल्प. लेकिन, जो बात खरीदारों को पंच CNG की ओर और भी ज्यादा आकर्षित करती है, वह है इसका शानदार बूट स्पेस. इसमें फैक्ट्री-फिटेड डुअल-सिलेंडर तकनीक दी गई है, जिसकी वजह से इस SUV का बूट स्पेस 210 लीटर है, जबकि इसके पेट्रोल वेरिएंट में 366 लीटर का बूट स्पेस मिलता है. इसका मतलब यह है कि SUV में सामान रखने के मामले में आपको कोई बहुत बड़ा समझौता नहीं करना पड़ता.
ह्यून्दे एक्सटर CNG - 225 लीटर
डुअल-सिलेंडर तकनीक की बदौलत अपनी जगह (स्पेस) से प्रभावित करने वाली एक और माइक्रो-SUV है - ह्यून्दे एक्सटर. इसमें 225 लीटर का लगेज स्पेस मिलता है, जो इसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी टाटा पंच से भी ज़्यादा है. ह्यून्दे की यह सबसे छोटी SUV अपने बूट (डिग्गी) में काफी सारा सामान रखने की सुविधा देती है. कोरियाई कंपनी ने इस स्पेस को बहुत समझदारी से डिज़ाइन किया है, जिससे पूरा परिवार एक साथ सफर कर रहा हो, तब भी कोई परेशानी नहीं होती. अगर आप बहुत बड़ा या भारी सामान नहीं ले जा रहे हैं, तो एक्सटर CNG में लंबे वीकेंड का ट्रिप भी आसानी से हो सकता है. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक्सटर के पेट्रोल वर्ज़न में 391 लीटर का बूट स्पेस मिलता है.
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स CNG - 250 लीटर
मारुति सुजुकी फ्रोंक्स एक और बेहद लोकप्रिय सब-4 मीटर CNG SUV है. इसकी ऊंची बनावट की वजह से मारुति सुजुकी के इंजीनियरों को इसमें काफी गहरा बूट (डिग्गी) देने का मौका मिला है. भले ही इसका कुछ हिस्सा एक बड़े, सिंगल सिलेंडर वाले CNG टैंक ने घेर लिया हो, फिर भी इसमें सामान रखने के लिए काफी जगह बच जाती है. आंकड़ों की बात करें तो, फ्रोंक्स CNG में 250 लीटर तक का बूट स्पेस मिलता है, जो इसके पेट्रोल वर्ज़न के मुकाबले लगभग 60 लीटर कम है. कंपनी अब अपनी कुछ कारों में 'अंडरबॉडी' (गाड़ी के नीचे लगा) CNG टैंक दे रही है; अगर ऐसा फ्रोंक्स CNG में भी किया जाता है, तो इसका बूट स्पेस और भी बढ़ जाएगा.
निसान मैग्नाइट CNG - 225 लीटर
निसान मैग्नाइट के CNG वर्ज़न में एक बड़ा सिंगल-सिलेंडर टैंक होने के बावजूद, इसमें काफी अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है. इस SUV के पेट्रोल वर्ज़न में 336 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जो CNG वर्ज़न में घटकर लगभग 225 लीटर रह जाता है - फिर भी यह इसके कुछ प्रतिस्पर्धियों की तुलना में बेहतर है. हालाँकि, मैग्नाइट में मिलने वाली CNG किट फैक्ट्री-फिटेड नहीं होती, बल्कि इसे डीलर स्तर पर 'रेट्रो-फिट' (बाद में फिट) किया जाता है, जिसे कुछ खरीदार पसंद नहीं करते.
रेनॉ क्विड CNG - 210 लीटर
रेनॉ क्विड एक और कॉम्पैक्ट कार है जिसमें रेट्रो-फिटेड CNG किट का विकल्प मिलता है. डीलर द्वारा फिट की गई इस किट के कारण बूट स्पेस 279 लीटर से घटकर लगभग 200 लीटर रह जाता है, जो इस मिनी-SUV के कुल आकार को देखते हुए बहुत कम नहीं है. ऐसी चर्चा है कि रेनो जल्द ही अपनी कारों में फैक्ट्री-फिटेड CNG किट दे सकती है, जिससे बूट स्पेस और बढ़ जाएगा और पेट्रोल मॉडल के बूट स्पेस के करीब पहुंच जाएगा. क्विड में AMT CNG का विकल्प भी आ सकता है, जो रेनो शोरूम की ओर और अधिक खरीदारों को आकर्षित कर सकता है.
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