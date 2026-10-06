मीका सिंह ने खरीदी बिल्कुल नई कैडिलैक एस्केलेड लग्ज़री अमेरिकन एसयूवी

बॉलीवुड सिंगर मीका सिंह ने खुद के लिए बिल्कुल नई कैडिलैक एस्कलेड, जैसी एक दमदार और शानदार एसयूवी खरीदी है. जो लोग नहीं जानते हैं आपको बता दें कि यह अमेरिकी बाज़ार की सबसे जानी-मानी लग्ज़री एसयूवी में से एक है. अपनी दमदार रोड प्रेसेंस, प्रीमियम कैबिन और ताकतवर इंजन ऑप्शन के लिए मशहूर एस्कलेड, मीका के लग्जरी कारों के गैराज की शोभा बढ़ाती नज़र आएगी. हाल ही में मीका को अपनी नई काले रंग की कैडिलैक एस्केलेड की डिलेवरी लेते हुए देखा गया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, तस्वीरों में दिख रही इंपोर्टेड कैडिलैक एस्कलेड के लिए इस मशहूर सिंगर ने तकरीबन रु.5 करोड़ ऑन रोड खर्च किये हैं, जिसमें 100% इम्पोर्ट ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन से जुड़ी लागत को शामिल किया गया है. हालाँकि मीका द्वारा इस फुल साइज़ एसयूवी का कौन सा वैरिएंट खरीदा गया है ये साफ नहीं है, लेकिन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि यह एसयूवी की नई पीढ़ी वाला वैरिएंट है, जो वर्तमान में अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बेचा जाता है.

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मौजूदा पीढ़ी की एस्कलेड दुनिया की सबसे ज़्यादा फ़ीचर्स वाली लग्ज़री SUV में से एक है. इसकी खासियतों में डैशबोर्ड के ज़्यादातर हिस्से में फैला एक बड़ा कर्व्ड OLED डिस्प्ले, प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री, मल्टी-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल, मसाज करने वाली सीटें, एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम और हाई-एंड ऑडियो सिस्टम शामिल हैं. इसकी अन्य खासियतों में एयर सस्पेंशन, एडेप्टिव डैम्पर्स, पिछली सीटों पर एंटरटेनमेंट स्क्रीन और तीन-रो वाला बेहद बड़ा केबिन शामिल हैं.

दुनिया भर में, नई कैडिलैक एस्कलेड 6.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड V8 पेट्रोल इंजन के साथ आती है, जो लगभग 420 बीएचपी की ताकत और 624 Nm का टॉर्क बनाती है. इसमें ताकत 10-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के ज़रिए मिलती है और मार्केट के हिसाब से खरीदार रियर-व्हील-ड्राइव या फोर-व्हील-ड्राइव कॉन्फ़िगरेशन चुन सकते हैं. एसयूवी को सीधे प्रदर्शन की तुलना में आराम से चलने और लग्ज़री के लिए ज्यादा जाना जाता है, हालांकि V8 अपने आकार की गाड़ी के लिए काफी तेज़ है.

