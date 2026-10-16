मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन भारत में रु.55.50 लाख में हुआ लॉन्च

मिनी ने भारत में कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन को रु.55.50 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर लॉन्च किया है. यह स्पेशल एडिशन UK के प्लांट ऑक्सफोर्ड में मॉडर्न MINI के निर्माण के 25 साल पूरे होने का जश्न मनाता है और यह कूपर S 3-डोर पर आधारित है. यह सीमित संख्या में, पूरी तरह से तैयार यूनिट (CBU) के रूप में उपलब्ध होगा.

मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन: बाहरी और कैबिन हिस्सा

मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन दो खास एक्सटीरियर पेंट विकल्पों में उपलब्ध है: इंडिगो सनसेट ब्लू और चिली रेड। बाहर की तरफ, दोनों रंगों के विकल्पों में 'यूनियन जैक' डिज़ाइन वाली सफेद छत (रूफ) और सफेद मिरर कैप दिए गए हैं. इस स्पेशल एडिशन में कार की पूरी लंबाई पर लाल और सफेद रंग की पट्टी, बूट लिड पर क्रॉस-फ्लैग स्टिकर और 18-इंच के 'स्लाइड स्पोक' टू-टोन अलॉय व्हील भी मिलते हैं.

कैबिन के अंदर भी 'यूनियन जैक' थीम देखने को मिलती है, जिसमें स्टीयरिंग व्हील पर झंडे का डिज़ाइन, थीम वाले फ्लोर मैट और खास डोर सिल्स शामिल हैं. इस एडिशन में 'वेसिन ब्लैक' अपहोल्स्ट्री वाली JCW स्पोर्ट सीट्स दी गई हैं. साथ ही, इसमें इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट और ड्राइवर के लिए 'एक्टिव सीट' फंक्शन भी मौजूद है. इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ भी दी गई है.

विशेषताएँ और तकनीक

मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन में 240mm का गोल OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जो मिनी ऑपरेटिंग सिस्टम 9 पर चलता है. यह सिस्टम टचस्क्रीन और वॉयस कमांड को सपोर्ट करता है, जिसमें "हे मिनी" (Hey MINI) कमांड के जरिए मिनी इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट को एक्टिवेट किया जा सकता है.

अन्य सुविधाओं में हेड-अप डिस्प्ले, हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम, नेविगेशन, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, एप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो शामिल हैं.

मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन: इंजन और परफॉरमेंस

मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन लगा है, जो 202 Bhp की ताकत और 300 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 7-स्पीड डुअल-क्लच स्टेपट्रॉनिक स्पोर्ट ट्रांसमिशन दिया गया है.

मिनी का दावा है कि यह 6.6 सेकंड में 0-100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 242 kmph है. इस स्पेशल एडिशन में एडेप्टिव सस्पेंशन और JCW स्पोर्ट ब्रेक्स भी दिए गए हैं.

मिनी कूपर ऑक्सफोर्ड एडिशन में लेवल 1 ADAS दिया गया है, जिसमें फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, अटेंटिवनेस असिस्टेंट, स्पीड वार्निंग और रिवर्सिंग असिस्टेंट शामिल हैं. सुरक्षा फीचर्स में ब्रेक असिस्ट, क्रैश सेंसर, ABS, रनफ्लैट इंडिकेटर, DTC और ELDC के साथ डायनेमिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (DSC), सभी सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट और कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल भी शामिल हैं.