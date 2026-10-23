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MoRTH ने 2030 से नई कारों के लिए ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा

ऋषभ परमार
last published date : 23 October 2026, 15:34 IST
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MoRTH ने 2030 से नई कारों के लिए ऑटोमैटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा
हाइलाइट्स
  • इसमें यात्री कारों के लिए एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम (AEBS) को अनिवार्य करना शामिल है
  • यह 1 अक्टूबर 2030 से नई कार मॉडलों पर, और 1 अक्टूबर 2032 से सभी मॉडलों पर लागू होगा
  • 2027 से ट्रकों के लिए AIS-162 मानकों के अनुरूप इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम अनिवार्य होंगे

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 19 अक्टूबर, 2026 को एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था. इस ड्राफ्ट में भारत में यात्री कारों के लिए 'एडवांस्ड इमरजेंसी ब्रेकिंग सिस्टम' (AEBS) को अनिवार्य करने का प्रस्ताव शामिल था. इसके साथ ही, इस नोटिफिकेशन में ट्रकों के लिए नए ब्रेकिंग स्टैंडर्ड और ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम के लिए अतिरिक्त आवश्यकताओं का भी प्रस्ताव दिया गया है.

यह भी पढ़ें: ह्यून्दे बेयॉन के सेफ्टी फीचर्स का हुआ खुलासा: इसमें मिलेगा लेवल 2 ADAS

प्रस्ताव के अनुसार, 1 अक्टूबर 2028 से बनने वाले M1 और N1 कैटेगरी के वाहनों में, यदि AEBS लगा है, तो उसे AIS-185 के मानकों का पालन करना होगा. 1 अक्टूबर 2030 से, M1 कैटेगरी के नए यात्री वाहनों में AIS-185 के अनुरूप AEBS होना अनिवार्य होगा. 1 अक्टूबर 2032 से यह नियम सभी मॉडलों पर लागू हो जाएगा. इसके अलावा, 1 अक्टूबर 2027 से ट्रकों के लिए AIS-162 के अनुरूप 'इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल सिस्टम' लगाना अनिवार्य होगा.

2023 Tata Harrier ADAS

AEBS एक आपातकालीन ऑटेमेटिक ड्राइवर-सहायता तकनीक है, जिसे संभावित टक्करों का पता लगाने और आपातकालीन स्थिति में ड्राइवर के प्रतिक्रिया न देने पर अपने आप ब्रेक लगाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. सिस्टम और परिचालन स्थितियों के आधार पर, यह टक्कर से बचने या उसकी गंभीरता को कम करने में मदद कर सकती है.

'भारत के राजपत्र' (गजट ऑफ इंडिया) के माध्यम से अधिसूचना सार्वजनिक किए जाने की तारीख से 30 दिन पूरे होने के बाद, इन मसौदा नियमों पर विचार किया जाएगा. अंतिम रूप दिए जाने से पहले, प्रस्तावित आवश्यकताओं को परामर्श और नियम-निर्माण प्रक्रिया से गुजरना होगा.

Baleno Variants Explained 1

ADAS अभी भी मुख्य रूप से रु.9 लाख से अधिक कीमत वाली कारों में ही मिलता है और यह अभी भी स्टैंडर्ड फीचर नहीं है. फिलहाल, होंडा अमेज़, मारुति सुजुकी बलेनो और टोयोटा ग्लैंजा सबसे किफायती कारें हैं जिनमें ADAS मिलता है.

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