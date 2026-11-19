सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने 'पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल' (PUC) प्रमाणपत्रों की वैधता अवधि में बदलाव करने के लिए 'केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989' में संशोधन किया है. इस संशोधन के तहत, वाहन के उत्सर्जन मानक, उसकी उम्र और परिवहन कैटेगरी के आधार पर प्रमाणपत्र के रिन्यूअल के लिए अलग-अलग समय-सीमा तय की गई है.

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संशोधित PUC प्रमाणपत्र की वैधता

संशोधित नियमों के तहत, BS-I, BS-II और BS-III वाहनों के लिए PUC सर्टिफिकेट की वैधता तीन महीने होगी, जबकि BS-IV वाहनों के लिए यह वैधता छह महीने होगी. BS-VI नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में, छह साल तक पुराने वाहनों के लिए सर्टिफिकेट तीन साल तक, छह साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों के लिए एक साल तक, और 10 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए छह महीने तक मान्य होगा.

BS-VI ट्रांसपोर्ट वाहनों के मामले में, 6 साल तक पुराने वाहनों के लिए वैधता 2 साल होगी; 6 साल से अधिक और 10 साल तक पुराने वाहनों के लिए 1 साल होगी; और 10 साल से अधिक पुराने वाहनों के लिए 6 महीने होगी.

पुराने नियमों के तहत, PUC सर्टिफिकेट आमतौर पर छह महीने के लिए वैध होते थे. हालाँकि, BS-IV और BS-VI उत्सर्जन मानकों का पालन करने वाले वाहनों के लिए 12 महीने की वैधता का प्रावधान था. BS-VI वाहनों के मामले में, चाहे उनकी उम्र कुछ भी हो या उन्हें ट्रांसपोर्ट या नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों में से किसी भी कैटेगरी में रखा गया हो, उनकी वैधता एक समान ही थी.

नोटिफिकेशन में रिन्यू किए गए PUC सर्टिफिकेट की वैधता के बारे में भी स्पष्ट किया गया है. अगर एक्सपायरी डेट से 10 दिन पहले रिन्यूअल के लिए आवेदन किया जाता है, तो नया सर्टिफिकेट मौजूदा सर्टिफिकेट की एक्सपायरी डेट से ही लागू माना जाएगा. इसके अलावा, अगर एक्सपायरी डेट के बाद रिन्यूअल के लिए आवेदन किया जाता है, तो नया सर्टिफिकेट रिन्यूअल की तारीख से मान्य होगा.

संशोधन लागू होने से पहले जारी किए गए मौजूदा PUC प्रमाणपत्रों के मामले में, नई वैधता अवधि नए नियम लागू होने के बाद प्रमाणपत्रों के पहले (रिन्यूअल) से ही प्रभावी होगी. इसका मतलब यह है कि वाहन मालिकों को तुरंत नया प्रमाणपत्र लेने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि उनके मौजूदा प्रमाणपत्र अपनी समाप्ति तिथि (एक्सपायरी डेट) तक वैध बने रहेंगे.