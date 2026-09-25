टाटा टियागो से लेकर होंडा अमेज़ तक भारत में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग वाली सबसे सस्ती कारें

लेन बदलना आसान लगता है, लेकिन कभी-कभी कार के ठीक पीछे और बगल का हिस्सा बाहर लगे शीशों से देखना मुश्किल हो सकता है. इसे आम तौर पर 'ब्लाइंड स्पॉट' कहा जाता है. ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम इस हिस्से का नज़ारा दिखाकर या वहाँ कोई दूसरी गाड़ी होने पर चेतावनी देकर आपकी मदद कर सकता है.

भारत में यह फ़ीचर आम होता जा रहा है, लेकिन अभी भी यह ज़्यादातर महंगे या सबसे महंगे मॉडल तक ही सीमित है. इसका मतलब है कि कार की शुरुआती कीमत का यह मतलब नहीं है कि उस कीमत पर ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग फ़ीचर भी मिलेगा. कार खरीदने से पहले आपको उसका सही मॉडल या वैरिएंट ज़रूर चेक करना चाहिए. यहाँ भारत में मिलने वाली कुछ ऐसी कारें बताई गई हैं जिनमें ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग सिस्टम (जिसे कभी-कभी BVM या ब्लाइंड व्यू मॉनिटर भी कहा जाता है) मिलता है और जो काफ़ी सस्ती हैं.



1. टाटा टियागो फेसलिफ्ट

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: Creative ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360° कैमरा कीमत: ₹7.06 लाख से शुरू (Creative, एक्स-शोरूम)

टाटा टियागो के महंगे 'क्रिएटिव' वेरिएंट में ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360-डिग्री कैमरा मिलता है. सिर्फ़ बाहरी शीशों पर निर्भर रहने के बजाय, यह सिस्टम ड्राइवर को कार के आस-पास का एक अतिरिक्त कैमरा-बेस्ड व्यू देता है.

यह छोटी हैचबैक कार के लिए बहुत काम का फ़ीचर है, क्योंकि इससे गाड़ी के आस-पास बेहतर विज़िबिलिटी मिलती है और कम स्पीड पर गाड़ी को आसानी से घुमाया जा सकता है. 360-डिग्री कैमरा कार के चारों ओर का ज़्यादा बड़ा व्यू दिखाता है, जबकि ब्लाइंड व्यू मॉनिटर उन जगहों पर नज़र रखता है जिन्हें आम तौर पर देखना मुश्किल होता है. टाटा की मौजूदा टियागो रेंज पेट्रोल और CNG इंजन ऑप्शन के साथ आती है, जिससे आपको सुरक्षा फ़ीचर्स के अलावा और भी कई विकल्प मिलते हैं. कार का कॉम्पैक्ट साइज़ इसे रोज़ाना शहर में चलाने के लिए भी सही बनाता है.

मुख्य खूबियां:

छह एयरबैग

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

कॉम्पैक्ट आकार

CNG पावरट्रेन का विकल्प

शहर में ड्राइविंग के लिए उपयुक्त

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो कैमरा-बेस्ड विज़िबिलिटी असिस्टेंस वाली किफायती हैचबैक की तलाश में हैं.

2. टाटा पंच

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: एडवेंचर के साथ Rhythm/360 पैक / Creative ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: ब्लाइंड व्यू मॉनिटर कैमरा कीमत: ₹7.77 लाख से शुरू (एडवेंचर, एक्स-शोरूम)

टाटा पंच में भी कैमरा-बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है और इसके कुछ खास वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा सिस्टम के साथ 'ब्लाइंड व्यू मॉनिटर' भी दिया गया है. यह फ़ीचर ड्राइवर को गाड़ी के आस-पास का अतिरिक्त व्यू देता है, जो तंग जगहों पर गाड़ी चलाने या कार के साइड को देखने में मददगार हो सकता है.

पंच का कॉम्पैक्ट एसयूवी डिज़ाइन इसे आम हैचबैक के मुकाबले थोड़ी ऊंची ड्राइविंग पोज़िशन देता है, साथ ही शहर में इस्तेमाल के लिए इसके बाहरी साइज़ को भी आसानी से मैनेज किया जा सकता है. इस वजह से, कैमरे से मिलने वाली अतिरिक्त विज़िबिलिटी तंग पार्किंग जगहों, संकरी सड़कों और भारी ट्रैफ़िक जैसी स्थितियों में बहुत काम आती है.

मुख्य खूबियां

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर कैमरा

चुनिंदा वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा

कॉम्पैक्ट SUV का आकार

CNG का विकल्प

शहर में ड्राइविंग के लिए बेहतर विजिबिलिटी

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो छोटी SUV की प्रैक्टिकैलिटी के साथ-साथ कैमरे पर आधारित विज़िबिलिटी असिस्टेंस भी चाहते हैं.

3.टाटा अल्ट्रोज़

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: Creative ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360° कैमरा कीमत: ₹8.10 लाख से शुरू (Creative, एक्स-शोरूम)

टाटा अल्ट्रोज़ इस प्राइस रेंज में ज़्यादा फ़ीचर्स वाली प्रीमियम हैचबैक में से एक है. इसके सबसे महंगे वेरिएंट्स में 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलता है, जिससे ड्राइवर को गाड़ी के आस-पास का अतिरिक्त नज़ारा दिखता है. टाटा इस सिस्टम को मौजूदा अल्ट्रोज़ के टेक्नोलॉजी फ़ीचर्स में शामिल करती है. यह कैमरा सिस्टम सिर्फ़ लेन बदलने के काम ही नहीं आता. 360-डिग्री व्यू से तंग जगहों पर पार्किंग और गाड़ी को घुमाना आसान हो जाता है, जबकि ब्लाइंड व्यू मॉनिटर कार के किनारों के आस-पास बेहतर विज़िबिलिटी देता है.

अल्ट्रोज़ ​​पेट्रोल, डीज़ल और CNG इंजन विकल्पों के साथ-साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है. टाटा की 2025 अल्ट्रोज़ ​​लॉन्च की जानकारी में 'क्रिएटिव' वैरिएंट को मॉडल की वैरिएंट रेंज का हिस्सा बताया गया है और इसके 360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा (ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ) को खास तौर पर दिखाया गया है.

मुख्य खूबियां:

360-डिग्री सराउंड व्यू कैमरा

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

छह एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

पेट्रोल, डीजल और CNG के विकल्प

इसे किसे खरीदना चाहिए: वे लोग जो एक प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं जिसमें कैमरा-बेस्ड विज़िबिलिटी और पावरट्रेन के कई विकल्प हों.

4. होंडा अमेज़

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: VX ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: लेनवॉच (LaneWatch) लेफ्ट ब्लाइंड स्पॉट कैमरा कीमत: ₹8.65 लाख से शुरू (VX, एक्स-शोरूम)

होंडा अमेज़ में ब्लाइंड स्पॉट असिस्ट के लिए एक अलग तरीका अपनाया गया है। 360-डिग्री कैमरे के बजाय, होंडा का लेनवॉच सिस्टम कार के बगल का एरिया दिखाने के लिए पैसेंजर-साइड वाले बाहरी शीशे के पास लगे कैमरे का इस्तेमाल करता है.



होंडा ने अमेज़ के सेफ्टी फ़ीचर्स में लेनवॉच को शामिल किया है. यह कैमरा ड्राइवर को गाड़ी के बाईं ओर का अतिरिक्त व्यू देता है, जिससे उस हिस्से को देखना आसान हो जाता है जिसे आम शीशे से देखना मुश्किल होता है. यह फ़ीचर एंट्री-लेवल वर्जन के बजाय VX वैरिएंट में मिलता है. होंडा की तीसरी पीढ़ी की अमेज़ को V, VX और ZX वैरिएंट्स के साथ लॉन्च किया गया था, जिसमें VX को एंट्री-लेवल और सबसे महंगे वैरिएंट्स के बीच रखा गया है.

मुख्य खूबियां:

होंडा लेनवॉच कैमरा

बाईं ओर बेहतर विजिबिलिटी

मल्टी-एंगल रियर कैमरा

छह एयरबैग

चुनिंदा वेरिएंट में होंडा सेंसिंग

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो कॉम्पैक्ट सेडान पसंद करते हैं और बाईं ओर बेहतर विज़िबिलिटी के लिए एक डेडिकेटेड कैमरा चाहते हैं.

5. टाटा नेक्सॉन

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: क्रिएटिव प्लस / कैमो एडिशन ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: ब्लाइंड व्यू मॉनिटर के साथ 360° कैमरा कीमत: ₹10 लाख से शुरू (कैमो, एक्स-शोरूम)

टाटा नेक्सॉन में कैमरा-बेस्ड विज़िबिलिटी सिस्टम ज़्यादा बेहतर है. इसके ऊंचे 'क्रिएटिव+' (क्रिएटिव+) वेरिएंट में 360-डिग्री HD सराउंड व्यू सिस्टम और ब्लाइंड व्यू मॉनिटर मिलता है. टाटा के आधिकारिक नेक्सन ब्रोशर में खास तौर पर 'क्रिएटिव+' के तहत इन दोनों फ़ीचर्स का ज़िक्र किया गया है.

360-डिग्री सिस्टम गाड़ी के आस-पास का नज़ारा दिखाता है, जो तंग जगहों पर गाड़ी पार्क करने या उसे घुमाने-फिराने में काम आ सकता है. ब्लाइंड व्यू मॉनिटर गाड़ी के ब्लाइंड-स्पॉट एरिया का अतिरिक्त नज़ारा दिखाता है. नेक्सॉन एक कॉम्पैक्ट SUV है, इसलिए यह फ़ीचर इसके बेहतर सुरक्षा और सुविधा वाले पैकेज में आसानी से फिट हो जाता है. टाटा अपनी सुरक्षा सुविधाओं में छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम भी देता है.

मुख्य खूबियां:

360-डिग्री HD सराउंड व्यू सिस्टम

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

छह एयरबैग

इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम

फ्रंट पार्किंग सेंसर

इसे किसे खरीदना चाहिए: जो लोग फुल कैमरा-बेस्ड विज़िबिलिटी पैकेज वाली कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं.

6. महिंद्रा XUV 3XO

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: AX5 L ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: लेवल 2 ADAS ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर कीमत: ₹13.27 लाख से शुरू (AX5 L, एक्स-शोरूम)

महिंद्रा XUV 3XO में ब्लाइंड-स्पॉट असिस्टेंस सिर्फ़ कैमरे वाले सिस्टम से कहीं ज़्यादा है. AX5 L मॉडल में, यह फ़ीचर SUV के लेवल 2 ADAS पैकेज का हिस्सा है. इसका मतलब है कि XUV 3XO में ब्लाइंड-स्पॉट असिस्टेंस के साथ-साथ ड्राइवर की मदद करने वाली दूसरी टेक्नोलॉजी भी शामिल हैं, जो ड्राइविंग के दौरान काम का बोझ कम करने के लिए बनाई गई हैं. गाड़ी के ADAS पैकेज में कुछ खास वैरिएंट्स के लिए लेन असिस्टेंस और अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसे सिस्टम भी शामिल हैं.



एक्सयूवी 3XO के ऊंचे वर्ज़न में 360-डिग्री कैमरा भी दिया गया है, जिससे ड्राइवर को पार्किंग और गाड़ी चलाने के दौरान बेहतर विज़िबिलिटी मिलती है. यहाँ खास बात यह है कि ब्लाइंड-स्पॉट सिस्टम सिर्फ़ एक कैमरा व्यू नहीं, बल्कि एक बड़े एक्टिव-सेफ़्टी पैकेज का हिस्सा है.

किआ सॉनेट

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: GTX+ ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर कीमत: ₹13.66 लाख से शुरू (GTX+, एक्स-शोरूम)

किआ सॉनेट अपने हाई-एंड सेफ्टी और टेक्नोलॉजी पैकेज के हिस्से के तौर पर 'ब्लाइंड व्यू मॉनिटर' देती है. किआ की आधिकारिक वेबसाइट पर ब्लाइंड व्यू मॉनिटर को 360-डिग्री कैमरा और लेवल 1 ADAS के साथ लिस्ट किया गया है.

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर ड्राइवर को गाड़ी के साइड का एक अतिरिक्त कैमरा व्यू देता है. यह लेन बदलते समय काम आ सकता है, खासकर ट्रैफ़िक में, जब आम शीशों में दूसरी गाड़ी को देखना मुश्किल हो सकता है.

सॉनेट में स्टैंडर्ड तौर पर छह एयरबैग भी मिलते हैं और वैरिएंट के आधार पर इसमें कई दूसरे सेफ्टी फ़ीचर भी दिए गए हैं. ब्लाइंड-स्पॉट टेक्नोलॉजी वाली सस्ती कारों की तुलना करते समय, मॉडल की शुरुआती कीमत और उस फ़ीचर वाले पहले वैरिएंट की कीमत के बीच का यह अंतर अहम होता है.

मुख्य खूबियां:

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

360-डिग्री कैमरा

लेवल 1 ADAS

छह एयरबैग

फ्रंट और रियर पार्किंग सेंसर

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो कैमरा-बेस्ड ब्लाइंड-स्पॉट सिस्टम और ड्राइवर-असिस्टेंस के अतिरिक्त फ़ीचर्स वाली कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं.

8. होंडा एलिवेट

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: VX ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: लेनवॉच (LaneWatch) लेफ्ट ब्लाइंड स्पॉट कैमरा कीमत: ₹13.92 लाख से शुरू (VX, एक्स-शोरूम)

होंडा एलिवेट में SUV के बाईं ओर बेहतर विज़िबिलिटी के लिए होंडा के लेनवॉच सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है. होंडा ने एलिवेट के सेफ्टी इक्विपमेंट में लेनवॉच कैमरा को शामिल किया है. यह सिस्टम आम 360-डिग्री कैमरे से अलग है क्योंकि यह गाड़ी के चारों ओर का पूरा व्यू दिखाने के बजाय, खास तौर पर एक ब्लाइंड-स्पॉट एरिया पर फोकस करता है. इससे ड्राइवर को ज़रूरत पड़ने पर बाईं ओर का खास व्यू मिल जाता है.

वेरिएंट के आधार पर, एलिवेट में होंडा सेंसिंग ADAS फ़ीचर्स भी मिलते हैं, जिनमें कोलिज़न मिटिगेशन ब्रेकिंग सिस्टम, अडैप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और लेन कीपिंग असिस्ट जैसे सिस्टम शामिल हैं. एलिवेट में 458-लीटर का बूट स्पेस भी मिलता है, जो इसे उन लोगों के लिए सही बनाता है जो एक प्रैक्टिकल फ़ैमिली SUV चाहते हैं.

मुख्य खूबियां:

होंडा लेनवॉच कैमरा होंडा सेंसिंग ADAS मल्टी-एंगल रियर कैमरा छह एयरबैग्स कुछ खास वेरिएंट्स में लेन कीपिंग असिस्ट

इसे किसे खरीदना चाहिए: जो लोग होंडा के खास लेफ्ट-साइड ब्लाइंड-स्पॉट कैमरे वाली फ़ैमिली SUV की तलाश में हैं.

9. ह्यून्दे वेन्यू

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: HX10 ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: लेवल 2 ADAS ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर वैरिएंट की कीमत: ₹14.68 लाख से शुरू (HX10, एक्स-शोरूम)

ह्यून्दे वेन्यू अपने ऊंचे HX10 वेरिएंट के ज़रिए कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में ब्लाइंड-स्पॉट असिस्टेंस फ़ीचर लेकर आई है. ह्यून्दे की मौजूदा वेन्यू रेंज में HX10 सबसे महंगे वैरिएंट है और इसके ऊंचे वर्जन में एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस इक्विपमेंट दिए गए हैं.

सिर्फ़ कैमरे वाले बेसिक सिस्टम के उलट, वैन्यू का ब्लाइंड-स्पॉट असिस्टेंस इसके बड़े लेवल 2 ADAS पैकेज का हिस्सा है. यह पैकेज हाईवे पर गाड़ी चलाते समय और ऐसी स्थितियों में अतिरिक्त मदद देने के लिए बनाया गया है, जहाँ ड्राइवर को कार के आस-पास मौजूद गाड़ियों के बारे में ज़्यादा जानकारी की ज़रूरत होती है. बड़ी एसयूवी के मुकाबले वेन्यू का साइज़ भी काफ़ी छोटा है. इससे शहर के ट्रैफ़िक में इसे चलाना आसान हो जाता है, साथ ही इसमें हाई-एंड ADAS पैकेज वाली अतिरिक्त टेक्नोलॉजी भी मिलती है.

मुख्य खूबियां:

ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर

लेवल 2 ADAS

लेन असिस्टेंस

HX10 में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स

छह एयरबैग

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो एडवांस्ड ADAS वाली कॉम्पैक्ट SUV चाहते हैं और इस टेक्नोलॉजी के लिए टॉप वेरिएंट लेने को तैयार हैं.

10. टाटा कर्व

इस फ़ीचर वाला पहला वैरिएंट: Accomplished S / Plus A ब्लाइंड स्पॉट टेक्नोलॉजी का प्रकार: डुअल-स्क्रीन ब्लाइंड व्यू मॉनिटर वैरिएंट की कीमत: ₹14.71 लाख से शुरू (Accomplished S, एक्स-शोरूम)

टाटा कर्व अपने हाई-एंड टेक्नोलॉजी पैकेज के हिस्से के तौर पर 'ब्लाइंड व्यू मॉनिटर' की सुविधा देती है. इसका डुअल-स्क्रीन सेटअप गाड़ी के आस-पास के इलाके का डिजिटल व्यू दिखाता है, जिससे ड्राइवर को पारंपरिक बाहरी शीशों के अलावा अतिरिक्त जानकारी भी मिलती है.

कर्व को एक ज़्यादा प्रीमियम SUV-कूपे-स्टाइल मॉडल के तौर पर पेश किया गया है, इसलिए इसके ऊंचे वेरिएंट्स में ब्लाइंड-व्यू सिस्टम के साथ-साथ दूसरी टेक्नोलॉजी और सुविधा वाले फीचर्स भी मिलते हैं. अतिरिक्त कैमरा व्यू लेन बदलने और तंग जगहों पर गाड़ी को घुमाने या पार्क करने में काम आ सकता है. कर्व में मॉडल और वेरिएंट के आधार पर पेट्रोल, डीज़ल और इलेक्ट्रिक वर्शन समेत कई तरह के पावरट्रेन ऑप्शन भी मिलते हैं.

मुख्य खूबियां:

ब्लाइंड व्यू मॉनिटर

चुनिंदा वेरिएंट में 360-डिग्री कैमरा

एडवांस्ड डिजिटल डिस्प्ले

कई पावरट्रेन विकल्प

पार्किंग और विजिबिलिटी के लिए अतिरिक्त सहायता

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जो कैमरा-बेस्ड ब्लाइंड-स्पॉट असिस्टेंस और टेक्नोलॉजी पर केंद्रित केबिन वाली ज़्यादा प्रीमियम SUV चाहते हैं.

कौन सी कारें ब्लाइंड-स्पॉट असिस्टेंस की सुविधा सबसे किफायती दाम पर देती हैं?

इस लिस्ट में शामिल कारें ब्लाइंड-स्पॉट टेक्नोलॉजी के लिए कई अलग-अलग तरीकों का इस्तेमाल करती हैं. टाटा टियागो फेसलिफ्ट, टाटा पंच और टाटा अल्ट्रोज़ ​​में कैमरा-बेस्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है, ताकि किफायती हैचबैक और कॉम्पैक्ट-SUV खरीदने वालों को बेहतर विज़िबिलिटी मिल सके. होंडा अमेज़ और होंडा एलिवेट में लेनवॉच का इस्तेमाल होता है, जो ड्राइवर को गाड़ी के बाईं ओर का खास व्यू दिखाता है. टाटा नेक्सॉन और टाटा कर्व कैमरा वाले तरीके को और आगे ले जाते हुए 360-डिग्री सिस्टम के साथ ब्लाइंड व्यू मॉनिटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती हैं.

मुख्य बात यह है कि कार की शुरुआती कीमत और ब्लाइंड-स्पॉट टेक्नोलॉजी वाले वैरिएंट की कीमत में बहुत अंतर हो सकता है. इसलिए, सिर्फ़ हेडलाइन में दी गई शुरुआती कीमत को देखने के बजाय, आपको उस वैरिएंट की तुलना करनी चाहिए जिसमें असल में यह फ़ीचर मौजूद हो. ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग जैसे फ़ीचर के मामले में यह अंतर मायने रखता है, क्योंकि अतिरिक्त टेक्नोलॉजी आम तौर पर ऊंचे वैरिएंट्स के लिए ही होती है. इसलिए, कार बुक करने से पहले सही इक्विपमेंट लिस्ट देखना उतना ही ज़रूरी है, जितना कि पूरे मॉडल की कीमतों की तुलना करना.