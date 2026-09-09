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भारत में 6 एयरबैग वाली सबसे सस्ती और अच्छी गाड़ियां

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Sep 09, 2026, 02:27 PM
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भारत में 6 एयरबैग वाली सबसे सस्ती और अच्छी गाड़ियां
हाइलाइट्स
  • छह एयरबैग के साथ मारुति सुज़ुकी अल्टो के10 सबसे सस्ती कार है, रु 3.69 लाख एक्स-शोरूम कीमत में
  • इस सूची में बजट के अनुसार हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी के विकल्प दिए हुए हैं
  • छह एयरबैग किसी कार के सेफ्टी पैकेज का बस एक हिस्सा हैं, इसलिए बाकी फीचर्स भी मायने रखते हैं

बरसों से, जो लोग भारत में सस्ती कार खरीदना चाहते थे, उन्हें अक्सर सेफ्टी फीचर्स में समझौता करना पड़ता था. लेकिन अब यह तेज़ी से बदल रहा है. छह एयरबैग अब धीरे-धीरे एंट्री-लेवल मॉडल्स में भी स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं, जिससे ये फीचर अब किफ़ायती हो गया है, और लोगों को महंगे वेरिएंट तक नहीं जाना पड़ता.

हां सुरक्षित कार चुनने में सिर्फ एयरबैग की संख्या काफ़ी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एबीएस विथ ईबीडी, सीटबेल्ट रिमाइंडर्स, ISOFIX माउंट्स और एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर — ये सभी कार के सेफ्टी पैकेज में योगदान दे सकते हैं.

यहाँ कुछ सबसे सस्ती कारें हैं भारत में जिनमें अभी छह एयरबैग स्टैंडर्ड के रूप में मिलते हैं.

मारुति सुज़ुकी अल्टो के10: रु 3.70 लाख से शुरू

मारुति सुज़ुकी अल्टो के10 भारत में छह एयरबैग पाने का सबसे सस्ता तरीका है, अब यह फीचर पूरी रेंज में स्टैंडर्ड है. इसका सेफ्टी पैकेज एबीएस विथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ईएसपी और थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट भी शामिल करता है. मारुति सुज़ुकी कहती है कि अल्टो के10 के छह एयरबैग सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं, जबकि इसका Heartect प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट एनर्जी को डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

Maruti Alto K10 airbags

अल्टो के10 की सबसे बड़ी ताकत है इसका कॉम्पैक्ट साइज़ और कम कीमत. इसका 1 लीटर पेट्रोल इंजन शहर की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है, यह एजीएस ऑटोमेटिक और एस-सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध हैं.

यह चुनें अगर: आप पहली बार कार खरीद रहे हैं, छोटे परिवार और शहर में इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन छह एयरबैग भी नहीं छोड़ना चाहते.

मारुति सुज़ुकी सेलेरियो: रु 4.70 लाख से शुरू

सेलेरियो सस्ती हैचबैक सेगमेंट में छह एयरबैग, एबीएस विथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीटबेल्ट रिमाइंडर्स और ईएसपी के साथ आती है. यह वीएक्सआई एजीएस वेरिएंट्स से हिल-होल्ड असिस्ट भी देती है.

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इसकी सबसे बड़ी ताकत है रनिंग-कॉस्ट एफिशिएंसी. सेलेरियो का 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन 26 किमीपीएल तक रेटेड है, जबकि सीएनजी वर्जन 34.43km/l दावा करता है, जिससे यह रोज़ाना ज़्यादा ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए सबसे किफ़ायती विकल्पों में से एक है. इसकी 3,695mm लंबाई भी इसे तंग शहर की सड़कों पर आसानी से चलाने योग्य बनाती है, जबकि एएमटी ऑप्शन ट्रैफिक में आराम जोड़ता है.

यह चुनें अगर: ईंधन की बचत और कम रनिंग कॉस्ट को प्राथमिकता देते हैं लेकिन अब भी छह एयरबैग और बुनियादी सेफ्टी इक्विपमेंट स्टैंडर्ड चाहते हैं.

टाटा टियागो: रु 4.70 लाख से शुरू

2026 की टाटा तियागो को बड़ा सेफ्टी अपग्रेड मिला है, छह एयरबैग अब पूरी रेंज में स्टैंडर्ड हैं. इसे एबीएस और ईबीडी, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, जबकि ऊंचे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरे जैसी चीज़ें जुड़ती हैं. अपडेटेड टियागो में एक मजबूत बॉडी भी है.

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टियागो खरीदारों को उसके किफ़ायती दाम के कारण पसंद आती है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और एएमटी दोनों के साथ उपलब्ध है — 19.01 किमीपीएल देता है, जबकि सीएनजी वर्जन 28.06 km/l दावा करता है. तो चाहे आसान शहर ड्राइविंग हो, कम ईंधन कॉस्ट हो, हर ज़रूरत के लिए एक तियागो का विकल्प उपलब्ध है.

यह चुनें अगर: एक कॉम्पैक्ट हैचबैक चाहते हैं जिसमें सेफ्टी और उपयोगी फीचर्स हों, और कई पेट्रोल/सीएनजी विकल्प हों.

मारुति सुज़ुकी वैगन आर: रु 4.99 लाख से शुरू

वैगन आर अब छह एयरबैग के साथ स्टैंडर्ड आती है, साथ में एबीएस और ईबीडी, ईएसपी, सीटबेल्ट रिमाइंडर्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी. ऊंचे वेरिएंट्स में हिल-होल्ड असिस्ट जैसी चीज़ें जुड़ती हैं, जबकि मॉडल पेट्रोल, सीएनजी और ऑटोमेटिक विकल्पों के साथ उपलब्ध है.

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वैगन आर उन खरीदारों के लिए है जो बड़ी कार न लेकर अधिकतम कैबिन उपयोगिता चाहते हैं. इसका 1,675mm ऊंचा बॉडी बैठना-उतरना आसान बनाता है, जबकि सीएनजी वर्जन का दावा 33.47km/kg शहर में लंबी दूरी चलाने वाले मालिकों के लिए खासतौर पर आकर्षक है.

यह चुनें अगर: पारिवारिक कार चाहते हैं जिसमें विशाल कैबिन हो, कई पावरट्रेन विकल्प हों, और पूरी रेंज में छह एयरबैग हों.

मारुति सुज़ुकी ईको: रु 5.28 लाख से शुरू

ईको इस सूची में असामान्य है क्योंकि यह पारंपरिक हैचबैक के बजाय एक पीपल्स मूवर है. अब यह स्टैंडर्ड छह एयरबैग ऑफर करती है, जबकि मारुति भी सीटबेल्ट रिमाइंडर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी-संबंधित सेफ्टी इक्विपमेंट जैसी चीज़ें बताती है.

Maruti Suzuki Eeco Star Package 1

अगर आप सामान या टैक्सी की तरफ़ गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, तो इको जैसे फीचर्स सिर्फ़ कुछ ही गाड़ियों में हैं. यह सात लोगों को बैठा सकती है और इसका 2,350mm व्हीलबेस है, जिससे इसके पास उसके चारों ओर की हैचबैकों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी जगह है. फैक्ट्री सीएनजी विकल्प भी, 26.78km/kg दावा करते हुए, रोज़ाना भारी उपयोग करने वाले खरीदारों के लिए अच्छा विकल्प है.

यह चुनें अगर: बड़े परिवार, छोटा व्यवसाय, और जो लोग प्रीमियम फीचर्स और अच्छे इंटीरियर पर यात्री या कार्गो स्पेस को प्राथमिकता देते हैं.

ह्यूंडई ग्रैंड आई10 निओस: रु 5.60 लाख से शुरू

ग्रैंड आई10 निओस छह एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ आती है, जिसकी अंदर साइड और कर्टन एयरबैग भी शामिल हैं. इसमें वेरिएंट के हिसाब से एबीएस और ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-असिस्ट कंट्रोल और दूसरे सेफ्टी फीचर्स भी है.

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ग्रैंड आई10 निओस उन खरीदारों के लिए ज़्यादा ठीक है जो बेसिक एंट्री-लेवल गाड़ी नहीं चाहते. इसकी 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन को मैनुअल या एएमटी के साथ पेयर किया जा सकता है, जब कि सीएनजी वर्जन 27.0 किमी/किग्रा का दावा करता है. इसकी फीचर-रिच कैबिन और कॉम्पैक्ट 3,815 मिमी डाइमेंशन्स को देखें, तो शहर के इस्तेमाल के लिए ये एक अच्छा संतुलित विकल्प बन जाता है.

यह चुनिए अगर: शहर में इस्तेमाल करने वाली प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं जिसमें छह एयरबैग हो, आरामदायक हो, और ऑटोमेटिक गाड़ी की सुविधा भी हो.

निसान मैग्नाइट: रु 5.68 लाख से शुरू

निसान मैग्नाइट छह एयरबैग और बड़े सेफ्टी पैकेज के साथ, कॉम्पैक्ट-एसयूवी की कीमत में आती है. निसान में 40 से ज़्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है, जिसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हाइड्रॉलिक ब्रेक असिस्ट शामिल हैं.

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मैग्नाइट की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये खरीदारों को कम दाम में कॉम्पैक्ट-एसयूवी जितनी बड़ी गाड़ी है. इसकी 205 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर आराम से चलती है, जब कि 336-लीटर बूट परिवार की यात्रा के लिए लाभदायक होता है. 100 पीएस टर्बो-पेट्रोल विकल्प खरीदारों को मजबूत परफॉर्मेंस देता है.

यह चुनिए अगर: कम दाम में अच्छे फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं.

टाटा पंच: रु 5.70 लाख से शुरू

टाटा पंच की पूरी रेंज अब छह एयरबैग, ईएसपी, एबीएस, टीपीएमएस, ISOFIX और दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ आती है. टाटा पंच को 5-स्टार भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग भी दी गई है.

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अगर सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गाड़ी लेना है तो पंच लेने में समझदारी है. इसकी 193 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस से टूटी सड़कों पर फायदा मिलता है, जब कि 366-लीटर बूट परिवार के सामान के लिए उपयोगी है. इसमें एआरएआई-दावा के अनुसार 20.09 किमी/लीटर तक और सीएनजी के साथ 26.99 किमी/किग्रा मिलती है, जिससे खरीदारों को माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों मिलता है.

यह चुनिए अगर: पारिवारिक इस्तेमाल के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं जो मजबूत और सुरक्षित हो, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस हो, और टूटी सड़कों पर आसानी से चलाई जा सके.

मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट: रु 5.84 लाख से शुरू

स्विफ्ट में अब छह एयरबैग आते हैं, जिसमें साइड और कर्टन एयरबैग स्टैंडर्ड सेफ्टी पैकेज का हिस्सा हैं. इसे एबीएस और ईबीडी, ईएसपी और हिल-होल्ड असिस्ट भी मिलते हैं, साथ में सीटबेल्ट रिमाइंडर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम भी.

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स्विफ्ट उन खरीदारों के लिए बनी है जो एक सस्ती गाड़ी चाहते हैं जो ड्राइव करने में अच्छी लगे. इसकी 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और कम करब वेट इसे 25.75 किमी/लीटर तक की माइलेज देते हैं, जब कि कॉम्पैक्ट डाइमेंशन्स इसे भीड़-भाड़ वाली सड़कों में इस्तेमाल करना आसान बनाते हैं. बाकी हैचबैक की तुलना में दक्षता और ड्राइविंग आराम इसमें बेहतर है.

यह चुनिए अगर: आरामदायक ड्राइव वाली हैचबैक चाहते हैं जो शहर में आसानी से इस्तेमाल हो सके, और छह एयरबैग के सेफ्टी पैकेज के साथ हो.

ह्यूंडई एक्सटर: रु 5.81 लाख से शुरू

ह्यूंडई एक्सटर हर वेरिएंट में छह एयरबैग देती है, साथ में ईएससी, हिल-स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टीपीएमएस और सीटबेल्ट रिमाइंडर भी. ह्यूंडई अपने सेफ्टी इक्विपमेंट में ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर और रियर पार्किंग सेंसर भी देती है.

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एक्सटर साइज़ में छोटी गाड़ी होने के बावजूद बड़ी एसयूवी का फील देती है. इसकी 185 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस खराब शहर की सड़कों में मदद करती है, जब कि 391-लीटर बूट परिवार के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है. पेट्रोल, एएमटी और सीएनजी के विकल्प में भी आती है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो एक छोटी गाड़ी चाहते हैं जो रोज़-मर्रा के इस्तेमाल में समझौता नहीं करना चाहते.

यह चुनिए अगर: खरीदार जो एक फीचर-रिच कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहते हैं जिसमें एसयूवी स्टाइलिंग हो, छह एयरबैग हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम हो, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी हो.

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