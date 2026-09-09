भारत में 6 एयरबैग वाली सबसे सस्ती और अच्छी गाड़ियां
- छह एयरबैग के साथ मारुति सुज़ुकी अल्टो के10 सबसे सस्ती कार है, रु 3.69 लाख एक्स-शोरूम कीमत में
- इस सूची में बजट के अनुसार हैचबैक और कॉम्पैक्ट एसयूवी के विकल्प दिए हुए हैं
- छह एयरबैग किसी कार के सेफ्टी पैकेज का बस एक हिस्सा हैं, इसलिए बाकी फीचर्स भी मायने रखते हैं
बरसों से, जो लोग भारत में सस्ती कार खरीदना चाहते थे, उन्हें अक्सर सेफ्टी फीचर्स में समझौता करना पड़ता था. लेकिन अब यह तेज़ी से बदल रहा है. छह एयरबैग अब धीरे-धीरे एंट्री-लेवल मॉडल्स में भी स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं, जिससे ये फीचर अब किफ़ायती हो गया है, और लोगों को महंगे वेरिएंट तक नहीं जाना पड़ता.
हां सुरक्षित कार चुनने में सिर्फ एयरबैग की संख्या काफ़ी नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, एबीएस विथ ईबीडी, सीटबेल्ट रिमाइंडर्स, ISOFIX माउंट्स और एक मजबूत बॉडी स्ट्रक्चर — ये सभी कार के सेफ्टी पैकेज में योगदान दे सकते हैं.
यहाँ कुछ सबसे सस्ती कारें हैं भारत में जिनमें अभी छह एयरबैग स्टैंडर्ड के रूप में मिलते हैं.
मारुति सुज़ुकी अल्टो के10: रु 3.70 लाख से शुरू
मारुति सुज़ुकी अल्टो के10 भारत में छह एयरबैग पाने का सबसे सस्ता तरीका है, अब यह फीचर पूरी रेंज में स्टैंडर्ड है. इसका सेफ्टी पैकेज एबीएस विथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, ईएसपी और थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट भी शामिल करता है. मारुति सुज़ुकी कहती है कि अल्टो के10 के छह एयरबैग सभी वेरिएंट्स में स्टैंडर्ड हैं, जबकि इसका Heartect प्लेटफॉर्म इम्पैक्ट एनर्जी को डिस्ट्रिब्यूट करने के लिए डिज़ाइन किया गया है.
अल्टो के10 की सबसे बड़ी ताकत है इसका कॉम्पैक्ट साइज़ और कम कीमत. इसका 1 लीटर पेट्रोल इंजन शहर की ड्राइविंग के लिए परफेक्ट है, यह एजीएस ऑटोमेटिक और एस-सीएनजी विकल्प में भी उपलब्ध हैं.
यह चुनें अगर: आप पहली बार कार खरीद रहे हैं, छोटे परिवार और शहर में इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन छह एयरबैग भी नहीं छोड़ना चाहते.
मारुति सुज़ुकी सेलेरियो: रु 4.70 लाख से शुरू
सेलेरियो सस्ती हैचबैक सेगमेंट में छह एयरबैग, एबीएस विथ ईबीडी, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स, सीटबेल्ट रिमाइंडर्स और ईएसपी के साथ आती है. यह वीएक्सआई एजीएस वेरिएंट्स से हिल-होल्ड असिस्ट भी देती है.
इसकी सबसे बड़ी ताकत है रनिंग-कॉस्ट एफिशिएंसी. सेलेरियो का 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन 26 किमीपीएल तक रेटेड है, जबकि सीएनजी वर्जन 34.43km/l दावा करता है, जिससे यह रोज़ाना ज़्यादा ड्राइविंग करने वाले लोगों के लिए सबसे किफ़ायती विकल्पों में से एक है. इसकी 3,695mm लंबाई भी इसे तंग शहर की सड़कों पर आसानी से चलाने योग्य बनाती है, जबकि एएमटी ऑप्शन ट्रैफिक में आराम जोड़ता है.
यह चुनें अगर: ईंधन की बचत और कम रनिंग कॉस्ट को प्राथमिकता देते हैं लेकिन अब भी छह एयरबैग और बुनियादी सेफ्टी इक्विपमेंट स्टैंडर्ड चाहते हैं.
टाटा टियागो: रु 4.70 लाख से शुरू
2026 की टाटा तियागो को बड़ा सेफ्टी अपग्रेड मिला है, छह एयरबैग अब पूरी रेंज में स्टैंडर्ड हैं. इसे एबीएस और ईबीडी, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स भी मिलते हैं, जबकि ऊंचे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरे जैसी चीज़ें जुड़ती हैं. अपडेटेड टियागो में एक मजबूत बॉडी भी है.
टियागो खरीदारों को उसके किफ़ायती दाम के कारण पसंद आती है. इसका 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन मैनुअल और एएमटी दोनों के साथ उपलब्ध है — 19.01 किमीपीएल देता है, जबकि सीएनजी वर्जन 28.06 km/l दावा करता है. तो चाहे आसान शहर ड्राइविंग हो, कम ईंधन कॉस्ट हो, हर ज़रूरत के लिए एक तियागो का विकल्प उपलब्ध है.
यह चुनें अगर: एक कॉम्पैक्ट हैचबैक चाहते हैं जिसमें सेफ्टी और उपयोगी फीचर्स हों, और कई पेट्रोल/सीएनजी विकल्प हों.
मारुति सुज़ुकी वैगन आर: रु 4.99 लाख से शुरू
वैगन आर अब छह एयरबैग के साथ स्टैंडर्ड आती है, साथ में एबीएस और ईबीडी, ईएसपी, सीटबेल्ट रिमाइंडर्स और रिवर्स पार्किंग सेंसर्स भी. ऊंचे वेरिएंट्स में हिल-होल्ड असिस्ट जैसी चीज़ें जुड़ती हैं, जबकि मॉडल पेट्रोल, सीएनजी और ऑटोमेटिक विकल्पों के साथ उपलब्ध है.
वैगन आर उन खरीदारों के लिए है जो बड़ी कार न लेकर अधिकतम कैबिन उपयोगिता चाहते हैं. इसका 1,675mm ऊंचा बॉडी बैठना-उतरना आसान बनाता है, जबकि सीएनजी वर्जन का दावा 33.47km/kg शहर में लंबी दूरी चलाने वाले मालिकों के लिए खासतौर पर आकर्षक है.
यह चुनें अगर: पारिवारिक कार चाहते हैं जिसमें विशाल कैबिन हो, कई पावरट्रेन विकल्प हों, और पूरी रेंज में छह एयरबैग हों.
मारुति सुज़ुकी ईको: रु 5.28 लाख से शुरू
ईको इस सूची में असामान्य है क्योंकि यह पारंपरिक हैचबैक के बजाय एक पीपल्स मूवर है. अब यह स्टैंडर्ड छह एयरबैग ऑफर करती है, जबकि मारुति भी सीटबेल्ट रिमाइंडर्स और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी-संबंधित सेफ्टी इक्विपमेंट जैसी चीज़ें बताती है.
अगर आप सामान या टैक्सी की तरफ़ गाड़ी को इस्तेमाल करते हैं, तो इको जैसे फीचर्स सिर्फ़ कुछ ही गाड़ियों में हैं. यह सात लोगों को बैठा सकती है और इसका 2,350mm व्हीलबेस है, जिससे इसके पास उसके चारों ओर की हैचबैकों की तुलना में काफ़ी ज़्यादा उपयोगी जगह है. फैक्ट्री सीएनजी विकल्प भी, 26.78km/kg दावा करते हुए, रोज़ाना भारी उपयोग करने वाले खरीदारों के लिए अच्छा विकल्प है.
यह चुनें अगर: बड़े परिवार, छोटा व्यवसाय, और जो लोग प्रीमियम फीचर्स और अच्छे इंटीरियर पर यात्री या कार्गो स्पेस को प्राथमिकता देते हैं.
ह्यूंडई ग्रैंड आई10 निओस: रु 5.60 लाख से शुरू
ग्रैंड आई10 निओस छह एयरबैग स्टैंडर्ड के साथ आती है, जिसकी अंदर साइड और कर्टन एयरबैग भी शामिल हैं. इसमें वेरिएंट के हिसाब से एबीएस और ईबीडी, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल-असिस्ट कंट्रोल और दूसरे सेफ्टी फीचर्स भी है.
ग्रैंड आई10 निओस उन खरीदारों के लिए ज़्यादा ठीक है जो बेसिक एंट्री-लेवल गाड़ी नहीं चाहते. इसकी 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन को मैनुअल या एएमटी के साथ पेयर किया जा सकता है, जब कि सीएनजी वर्जन 27.0 किमी/किग्रा का दावा करता है. इसकी फीचर-रिच कैबिन और कॉम्पैक्ट 3,815 मिमी डाइमेंशन्स को देखें, तो शहर के इस्तेमाल के लिए ये एक अच्छा संतुलित विकल्प बन जाता है.
यह चुनिए अगर: शहर में इस्तेमाल करने वाली प्रीमियम हैचबैक चाहते हैं जिसमें छह एयरबैग हो, आरामदायक हो, और ऑटोमेटिक गाड़ी की सुविधा भी हो.
निसान मैग्नाइट: रु 5.68 लाख से शुरू
निसान मैग्नाइट छह एयरबैग और बड़े सेफ्टी पैकेज के साथ, कॉम्पैक्ट-एसयूवी की कीमत में आती है. निसान में 40 से ज़्यादा स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स है, जिसमें छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और हाइड्रॉलिक ब्रेक असिस्ट शामिल हैं.
मैग्नाइट की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये खरीदारों को कम दाम में कॉम्पैक्ट-एसयूवी जितनी बड़ी गाड़ी है. इसकी 205 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस खराब सड़कों और स्पीड ब्रेकर पर आराम से चलती है, जब कि 336-लीटर बूट परिवार की यात्रा के लिए लाभदायक होता है. 100 पीएस टर्बो-पेट्रोल विकल्प खरीदारों को मजबूत परफॉर्मेंस देता है.
यह चुनिए अगर: कम दाम में अच्छे फीचर्स वाली कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं.
टाटा पंच: रु 5.70 लाख से शुरू
टाटा पंच की पूरी रेंज अब छह एयरबैग, ईएसपी, एबीएस, टीपीएमएस, ISOFIX और दूसरे सेफ्टी इक्विपमेंट के साथ आती है. टाटा पंच को 5-स्टार भारत एनसीएपी सेफ्टी रेटिंग भी दी गई है.
अगर सड़कों की स्थिति को ध्यान में रखते हुए गाड़ी लेना है तो पंच लेने में समझदारी है. इसकी 193 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस से टूटी सड़कों पर फायदा मिलता है, जब कि 366-लीटर बूट परिवार के सामान के लिए उपयोगी है. इसमें एआरएआई-दावा के अनुसार 20.09 किमी/लीटर तक और सीएनजी के साथ 26.99 किमी/किग्रा मिलती है, जिससे खरीदारों को माइलेज और परफॉर्मेंस दोनों मिलता है.
यह चुनिए अगर: पारिवारिक इस्तेमाल के लिए कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहते हैं जो मजबूत और सुरक्षित हो, ज़्यादा ग्राउंड क्लीयरेंस हो, और टूटी सड़कों पर आसानी से चलाई जा सके.
मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट: रु 5.84 लाख से शुरू
स्विफ्ट में अब छह एयरबैग आते हैं, जिसमें साइड और कर्टन एयरबैग स्टैंडर्ड सेफ्टी पैकेज का हिस्सा हैं. इसे एबीएस और ईबीडी, ईएसपी और हिल-होल्ड असिस्ट भी मिलते हैं, साथ में सीटबेल्ट रिमाइंडर और दूसरे इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी सिस्टम भी.
स्विफ्ट उन खरीदारों के लिए बनी है जो एक सस्ती गाड़ी चाहते हैं जो ड्राइव करने में अच्छी लगे. इसकी 1.2-लीटर पेट्रोल इंजन और कम करब वेट इसे 25.75 किमी/लीटर तक की माइलेज देते हैं, जब कि कॉम्पैक्ट डाइमेंशन्स इसे भीड़-भाड़ वाली सड़कों में इस्तेमाल करना आसान बनाते हैं. बाकी हैचबैक की तुलना में दक्षता और ड्राइविंग आराम इसमें बेहतर है.
यह चुनिए अगर: आरामदायक ड्राइव वाली हैचबैक चाहते हैं जो शहर में आसानी से इस्तेमाल हो सके, और छह एयरबैग के सेफ्टी पैकेज के साथ हो.
ह्यूंडई एक्सटर: रु 5.81 लाख से शुरू
ह्यूंडई एक्सटर हर वेरिएंट में छह एयरबैग देती है, साथ में ईएससी, हिल-स्टार्ट असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, टीपीएमएस और सीटबेल्ट रिमाइंडर भी. ह्यूंडई अपने सेफ्टी इक्विपमेंट में ISOFIX चाइल्ड-सीट एंकर और रियर पार्किंग सेंसर भी देती है.
एक्सटर साइज़ में छोटी गाड़ी होने के बावजूद बड़ी एसयूवी का फील देती है. इसकी 185 मिमी ग्राउंड क्लीयरेंस खराब शहर की सड़कों में मदद करती है, जब कि 391-लीटर बूट परिवार के इस्तेमाल के लिए काफ़ी है. पेट्रोल, एएमटी और सीएनजी के विकल्प में भी आती है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो एक छोटी गाड़ी चाहते हैं जो रोज़-मर्रा के इस्तेमाल में समझौता नहीं करना चाहते.
यह चुनिए अगर: खरीदार जो एक फीचर-रिच कॉम्पैक्ट गाड़ी चाहते हैं जिसमें एसयूवी स्टाइलिंग हो, छह एयरबैग हो, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम हो, और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का विकल्प भी हो.
संबंधित समाचार
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
- मर्सिडीज़-एएमजी
ई53 पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.45 - 1.48 Crore
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-21
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- BGauss C12 MaxR रु.1.46 लाख में हुआ लॉन्चBGauss ने C12 MaxR इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च किया है, जिसमें 3.8 kWh की LFP बैटरी है और यह 178 km की सर्टिफाइड रेंज देता है.1 मिनट पढ़ें
- 2026 जावा ऑल स्टार्स 42: नया क्या है?जावा ऑल स्टार्स 42, जावा 42 का नया और अपडेटेड मॉडल है. इसमें कई नए बदलाव किए गए हैं, जैसे कि चौड़े टायर्स वाले नए अलॉय व्हील्स, नई बॉडीवर्क वगैरह.1 मिनट पढ़ें
- रिपोर्ट: वारेसे में MV Agusta का प्रोडक्शन रुकाMV Agusta आर्थिक संकट से जूझ रही है और ताज़ा रिपोर्टों से पता चलता है कि इटली के वारेसे में स्थित इसकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में मोटरसाइकिल का प्रोडक्शन शायद रोक दिया गया है.1 मिनट पढ़ें
- 2026 जावा 42 ऑल स्टार एडिशन रु.1.85 लाख में हुआ लॉन्च2024 में अपडेट किए गए स्टैंडर्ड 42 में अब 42 FJ की तरह ही अपडेट्स मिलते हैं, जिनमें मोटे टायर और डुअल अपस्वेप्ट एग्जॉस्ट शामिल हैं.1 मिनट पढ़ें
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: अंतर जानेंEVs को चलाने में कम खर्च का फ़ायदा तो सभी जानते हैं, लेकिन भारतीय कार खरीदारों के लिए रीसेल वैल्यू (दोबारा बेचने पर मिलने वाली कीमत) अब भी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है.4 मिनट पढ़े
- कारएंडबाइक-टीम | 9 सित॰ 2026कार खरीदने से पहले जानिए: इलेक्ट्रिक वाहन (EV) और पेट्रोल में किससे होगा ज्यादा फायदा?इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) की कम रनिंग कॉस्ट (प्रति किलोमीटर खर्च) का फायदा सभी जानते हैं, लेकिन रीसेल वैल्यू आज भी भारतीय खरीदारों की सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है.1 मिनट पढ़ें
- पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक भारत में 30 सितंबर को लॉन्च होगी, जानें ज़रूरी बातेंइसे 113 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें टर्बो इलेक्ट्रिक मॉडल 1,140 bhp तक की ताकत और 1,150 Nm का पीक टॉर्क पैदा करेगा.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | 8 सित॰ 2026काइनेटिक DX+ इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.1 kWh की बैटरी और 132 km की रेंज मिलीअपग्रेडेड काइनेटिक DX+ में बड़ी LFP बैटरी, 3.8 kW की मोटर और पार्क असिस्ट, रिवर्स और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | 8 सित॰ 2026नई पीढ़ी की क्विड ईवी यूरोप में बिल्कुल नई डेसिया स्प्रिंग EV के तौर पर आई सामनेदूसरी पीढ़ी की यह सिटी कार रेनॉ ग्रुप के RGEV स्मॉल प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है और 250 km तक की रेंज देती है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 8 सित॰ 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | 7 सित॰ 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 1 सित॰ 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 19 अग॰ 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | 1 अग॰ 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े