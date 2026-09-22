खराब सड़कों और गड्ढों पर चलाने के लिए रु.10 लाख से कम कीमत वाली सबसे आरामदायक कारें
- भारतीय सड़कों के लिए ₹10 लाख से कम कीमत वाली टॉप 5 कारें
- कीमतें सिर्फ़ ₹5 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती हैं
- एक एसयूवी में 208 मिमी का ग्राउंड क्लीयरेंस मिलता है
अगर आप रोज़ाना खराब और टूटी-फूटी सड़कों पर गाड़ी चलाते हैं, तो आपकी कार का सस्पेंशन सेटअप और ग्राउंड क्लीयरेंस बहुत ज़रूरी हो जाते हैं. चूंकि भारतीय सड़कों का कोई भरोसा नहीं होता, इसलिए ऐसी कार होना बहुत ज़रूरी है जो गड्ढों और टूटी-फूटी सड़कों पर भी आसानी से चल सके. यहाँ दो सबसे ज़रूरी बातें हैं: एक तो सॉफ्ट सस्पेंशन जो खराब रास्तों पर स्पीड बंप के झटकों को कैबिन के अंदर ज़्यादा महसूस न होने दे, और दूसरा, बुरी तरह टूटी सड़कों के लिए अच्छा ग्राउंड क्लीयरेंस. तो, यहाँ ₹10 लाख के बजट में ऐसी 5 बेहतरीन कारें हैं जो आरामदायक और भरोसेमंद राइड दे सकती हैं.
टाटा नेक्सॉन
कीमत: ₹7.40 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
208 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, नेक्सॉन अपने सेगमेंट में सबसे बेहतरीन राइड क्वालिटी देती है. जब कार को मीडियम या तेज़ स्पीड पर चलाया जाता है, तो इसका सस्पेंशन खराब रास्तों को अच्छी तरह से संभालता है. कम स्पीड पर आपको कुछ तेज़ झटके महसूस हो सकते हैं, लेकिन जैसे ही कार की स्पीड बढ़ती है, राइड काफी बेहतर हो जाती है.
नेक्सॉन गहरे गड्ढों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी आसानी से बिना नीचे टकराए चल लेती है. नेक्सॉन का ग्राउंड क्लीयरेंस 208 मिमी है, इसलिए गहरे गड्ढों, ऊंचे स्पीड ब्रेकर और बुरी तरह टूटी-फूटी सड़कों पर गाड़ी चलाते समय नीचे का हिस्सा टकराने का खतरा कम रहता है. कुल मिलाकर, नेक्सॉन भारतीय सड़कों के हिसाब से बहुत अच्छी है.
महिंद्रा एक्सयूवी 3XO
कीमत: ₹7.79 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
अगर आपके लिए राइड का आराम सबसे ज़रूरी है, तो महिंद्रा XUV 3XO आपके लिए एक बढ़िया ऑप्शन है. यह खराब सड़कों पर भी आसानी से चलती है और इसका सस्पेंशन सेटअप ज़्यादातर छोटे गड्ढों और सड़क की ऊबड़-खाबड़ जगहों को आसानी से झेल लेता है, जिससे केबिन के अंदर ज़्यादा हलचल महसूस नहीं होती.
कुछ निचले और मिड-स्पेक वेरिएंट में तीखे गड्ढों के झटकों को कम करने के लिए अतिरिक्त कुशनिंग दी गई है. हालाँकि, बड़े गड्ढों का एहसास कैबिन के अंदर हो सकता है, लेकिन कम रफ़्तार पर XUV 3XO एक आरामदायक और स्मूद राइड देती है. आसान शब्दों में कहें तो, भारतीय सड़कों के हिसाब से XUV 3XO आराम, स्टेबिलिटी और स्मूद राइड के बीच अच्छा तालमेल बिठाती है, जिससे स्पीड ब्रेकर और खराब रास्तों पर गाड़ी चलाना काफ़ी आसान हो जाता है.
सिट्रॉएन C3
कीमत: ₹5 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
अगर आपकी प्राथमिकता सूची में सवारी का आराम सबसे ऊपर है, तो सिट्रॉएन C3 निश्चित रूप से आपकी सूची में जगह पाने की हकदार है. गड्ढों, टूटी-फूटी सड़कों और अन्य खराब रास्तों से यात्रियों को बचाकर, C3 बहुत अच्छा काम करती है. C3 के अनुभव को सबसे अच्छे शब्दों में 'फ्लाइंग कारपेट' जैसा महसूस होना कहा जा सकता है. कैबिन को स्थिर रखते हुए, सिट्रॉएन C3 तीखे और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चलती है. यह बात खासकर शहर की खराब और ऊबड़-खाबड़ सड़कों पर साफ तौर पर महसूस होती है.
इसका सस्पेंशन ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर भी अच्छा काम करता है और कैबिन में ज़्यादा हलचल महसूस नहीं होती. इससे रोज़ाना की ड्राइविंग के लिए C3 आरामदायक और सुकून देने वाली गाड़ी बन जाती है. इसका 180 mm का ग्राउंड क्लीयरेंस भी एक फ़ायदेमंद बात है. भले ही यह यहाँ मौजूद कुछ SUV जितनी ऊँची न हो, लेकिन ज़्यादातर स्पीड ब्रेकर और शहर की खराब सड़कों पर बिना गाड़ी के निचले हिस्से की चिंता किए आसानी से चलने के लिए यह काफ़ी है.
ह्यून्दे एक्सटर
कीमत: ₹5.80 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
ह्यून्दे एक्सटर में राइड कम्फर्ट के लिए थोड़ा अलग तरीका अपनाया गया है. इसका सस्पेंशन सेटअप काफ़ी सॉफ्ट और आरामदायक है, जो शहर में गाड़ी चलाने के लिए बहुत अच्छा है. यह छोटे गड्ढों, टूटी-फूटी सड़कों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों पर आसानी से चलती है, खासकर शहर की आम रफ़्तार पर. इसका सस्पेंशन बहुत ज़्यादा कड़ा नहीं है, इसलिए खराब सड़क पर गाड़ी चलने पर भी पैसेंजर्स को ज़्यादा झटके महसूस नहीं होंगे.
खराब सड़कों पर एक्सटर की ऊंची सीटिंग पोज़िशन एक और फ़ायदा है. इससे ड्राइवर को सामने का साफ़ नज़ारा मिलता है, जिससे गड्ढों और स्पीड ब्रेकर को पहले से देखना आसान हो जाता है. जब सड़क बहुत ज़्यादा खराब हो, तो हो सकता है कि यह बड़ी SUV जितनी स्थिर न रहे, लेकिन रोज़ाना शहर में चलाने के लिए एक्सटर आरामदायक और आसान राइड देती है.
मारुति सुज़ुकी फ्रोंक्स
कीमत: ₹7.82 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू
मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स भले ही हैचबैक प्लैटफ़ॉर्म पर बनी हो, लेकिन इसका क्रॉसओवर डिज़ाइन इसे भारत की खराब सड़कों पर एक फ़ायदा देता है. 190 मिमी के ग्राउंड क्लीयरेंस के साथ, इसमें आम हैचबैक के मुकाबले नीचे काफ़ी ज़्यादा जगह है. इसके सस्पेंशन को भी रोज़ाना के आराम को ध्यान में रखकर ट्यून किया गया है. शहर में कम स्पीड पर चलते समय, यह गड्ढों और सड़क की छोटी-मोटी कमियों को आसानी से झेल लेती है और झटकों का ज़्यादा असर केबिन के अंदर महसूस नहीं होने देती. इसके ऊंचे वेरिएंट्स में लगे 195/60 R16 टायर भी इसमें मदद करते हैं.
इनकी तुलनात्मक रूप से ऊंची साइडवॉल कार को गड्ढों के तीखे किनारों से टकराने पर कुछ कुशनिंग देती हैं, साथ ही पहियों पर ज़ोरदार झटके लगने की संभावना को भी कम करती हैं. 190 mm का क्लीयरेंस खासकर शहर की खराब सड़कों और मॉनसून के दौरान बहुत काम आता है, जब गड्ढे गहरे हो जाते हैं और उनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है. इसके बावजूद ,फ्रोंक्स मुख्य रूप से फ्रंट-व्हील-ड्राइव वाली शहरी क्रॉसओवर है. इसकी खासियत बहुत ऊबड़-खाबड़ या पथरीले रास्तों पर चलने के बजाय रोज़ाना शहर में गाड़ी चलाने में है.
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