एमएस धोनी का बाइक कलेक्शन: उनकी विंटेज बाइक्स और सुपरबाइक्स पर एक नज़र
द्वारा ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़े
प्रकाशित अगस्त 24, 2026
हाइलाइट्स
- कॉन्फेडरेट हेलकैट X132 उनकी सबसे पसंदीदा चीज़ों में से एक है
- धोनी के गैराज में यामाहा RD350 भी है, जो उनके दिल के बहुत करीब है
- मॉडर्न कावासाकी निंजा H2, BSA गोल्ड स्टार जैसी विंटेज क्लासिक बाइक्स के साथ खड़ी है
एम एस धोनी का मोटरसाइकिलों से हमेशा से गहरा लगाव रहा है. दुनिया भर में मशहूर स्पोर्ट्स आइकन बनने से बहुत पहले ही, वे रांची की सड़कों पर अपनी टू-व्हीलर चलाने के लिए जाने जाते थे. उनके खास तौर पर बनवाए गए बड़े गैराज में 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें हैं, जो देश के सबसे शानदार कलेक्शन में से एक है.
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विंटेज शोपीस से लेकर मॉडर्न क्रॉच रॉकेट्स तक
धोनी के गैराज को करीब से देखने पर पता चलता है कि उनके लिए मोटरसाइकिलें सिर्फ़ दौलत दिखाने का ज़रिया नहीं हैं. कुछ मशहूर हस्तियां अपना रुतबा बनाए रखने के लिए तेज़ रफ़्तार वाली गाड़ियां खरीदती हैं; लेकिन धोनी के कलेक्शन का मकसद ज़्यादा प्रैक्टिकल है. आपको यहाँ डर्ट बाइक और भारी-भरकम क्रूज़र बाइक, क्लासिक कम्यूटर बाइक या 200-bhp वाली ट्रैक बाइक के बगल में करीने से खड़ी मिलेंगी. वह कभी-कभार इन्हें चलाने के लिए बाहर भी ले जाते हैं, जिससे यह साबित होता है कि उनका मकसद अपने कलेक्शन का इस्तेमाल करना है, न कि उन्हें सिर्फ़ शीशे के पीछे सजाकर रखना.
यामाहा
यामाहा RD350
धोनी के बाइक कलेक्शन की बात यामाहा RD350 का ज़िक्र किए बिना पूरी नहीं हो सकती. भारत में 'राजदूत' के नाम से मशहूर यह शानदार टू-स्ट्रोक बाइक उनकी पहली मोटरसाइकिल थी. आज उनके पास RD350 की कई बाइक्स हैं, जिनमें से कई को पूरी तरह से ठीक करके फ़ैक्टरी जैसी हालत में लाया गया है. हाल ही में, उन्होंने एक कस्टम-बिल्ट, 'कॉम्पिटिशन ग्रीन' रंग की RD350 भी खरीदी है, जिसके फ़्यूल टैंक पर उनका मशहूर नंबर '7' बना हुआ है.
यामाहा YZF600R थंडरकैट
यामाहा फ़ैमिली में एक और दिलचस्प बाइक YZF600R है, जिसे 'थंडरकैट' भी कहा जाता है. 1996 और 2007 के बीच बनी इस मोटरसाइकिल में 600 cc का चार-सिलेंडर इंजन है, जो लगभग 88 bhp की ताकत बनाता है. अपने समय में इसे एक बहुत अच्छी टूरिंग मोटरसाइकिल माना जाता था.
कावासाकी
कावासाकी निंजा H2
कावासाकी ने अपनी इंजीनियरिंग की ताकत दिखाने के लिए यह बाइक बनाई थी, और इसे सुरक्षित रूप से चलाने के लिए बहुत ज़्यादा हुनर की ज़रूरत होती है. इसमें 1.0-लीटर का, चार-सिलेंडर वाला सुपरचार्ज्ड इंजन है जो लगभग 200 bhp की ताकत और 134 Nm का टॉर्क पैदा करता है. धोनी उन शुरुआती लोगों में से थे जिन्होंने भारतीय बाज़ार से यह मशीन खरीदी थी.
कावासाकी निंजा ZX-14R
लेकिन H2 से पहले, कावासाकी निंजा ZX-14R धोनी की पसंदीदा तेज़ रफ़्तार बाइक थी. 1.4-लीटर इंजन और 200 bhp की ताकत वाली ZX-14R को तेज़ रफ़्तार में स्थिरता और आराम के लिए बनाया गया है. यह भारी ज़रूर है, लेकिन यह अब तक बनी सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स टूरिंग मशीनों में से एक है.
टीवीएस मोटर कंपनी
टीवीएस अपाचे आरटीआर 450 FX
धोनी को ऑफ़-रोडिंग का शौक है और इसके लिए उन्हें एक बहुत ही खास डर्ट बाइक मिली है: ''टीवीएस अपाचे RTR 450 FX। यह टीवीएस की तरफ़ से उन्हें तोहफ़े में मिली एक रैली-रेडी मशीन है, जिसमें 450 cc का इंजन, सिक्स-स्पीड गियरबॉक्स और हाइड्रोलिक क्लच लगा है. यह एक बहुत ही खास और खास मकसद से बनाई गई मशीन है, जिसे आप बस शोरूम जाकर नहीं खरीद सकते.
अन्य ग्लोबल एग्जॉटिक्स
कॉन्फेडरेट हेलकैट X132
कॉन्फेडरेट हेलकैट X132 उनके गैराज की सबसे खास और दुर्लभ मोटरसाइकिल है. इसकी सिर्फ़ 150 यूनिट्स ही बनी हैं और माना जाता है कि साउथ-ईस्ट एशिया में धोनी ही इसके इकलौते मालिक हैं. नई होने पर इसकी कीमत लगभग रु.47 लाख थी. इस अमेरिकी मशीन का वज़न 227 किलोग्राम रखने के लिए इसे एयरक्राफ्ट-ग्रेड टाइटेनियम से बनाया गया है. यह एक ज़ोरदार आवाज़ वाली, दमदार और बेहद ताकतवर मशीन है, जो इटैलियन सुपरबाइक्स से भरी जगह पर भी अलग ही नज़र आती है.
डुकाटी 1098
धोनी के कलेक्शन में इटैलियन स्टाइल जोड़ने वाली बाइक डुकाटी 1098 है. यह सुपरबाइक 2007 के आसपास कुछ समय के लिए ही उपलब्ध थी और धोनी ने तुरंत इसे खरीद लिया. इसमें 1.0-लीटर लिक्विड-कूल्ड, V-ट्विन इंजन लगा है जो 160 bhp की ताकत बनाता है. 1098 अपने शानदार डिज़ाइन और अग्रेसिव राइडिंग पोस्चर के लिए मशहूर है; इसी बाइक ने कई मॉडर्न डुकाटी स्पोर्ट्स बाइक्स के डिज़ाइन का आधार तैयार किया.
हार्ली-डेविडसन फैट बॉय
आराम से राइड करने के लिए, धोनी अक्सर अपनी हार्ली-डेविडसन फैट बॉय निकालते हैं. इस क्लासिक अमेरिकन क्रूज़र की कीमत लगभग रु.17 लाख है और इसमें 1.6-लीटर का एयर-कूल्ड, V-ट्विन इंजन है. 77 bhp और 132 Nm के टॉर्क के साथ, यह टॉप स्पीड के बजाय शांत और दमदार आवाज़ वाली राइड का मज़ा लेने के लिए ज़्यादा जानी जाती है. फैट बॉय का बनावट भारी है और इस पर बैठने का तरीका आरामदायक है, जिससे यह हाईवे पर लंबी दूरी की राइड के लिए बेहतरीन है.
विंटेज ब्रिटिश क्लासिक्स
BSA गोल्ड स्टार और नॉर्टन जुबली 250
क्रिकेटर के विंटेज कलेक्शन को और करीब से देखने पर आपको BSA गोल्ड स्टार और नॉर्टन जुबली 250 जैसी कुछ क्लासिक ब्रिटिश मोटरसाइकिलें मिलेंगी. गोल्ड स्टार उन शुरुआती ब्रिटिश मोटरसाइकिलों में से एक थी जो 100 kmph की रफ़्तार तक पहुँच सकती थीं. हालाँकि, इन मोटरसाइकिलों में आधुनिक बाइकों जैसे इलेक्ट्रॉनिक फ़ीचर्स और सुरक्षा के इंतज़ाम नहीं होते हैं. इसके बजाय, ये राइडिंग का एक ऐसा असली अनुभव देती हैं जो पुराने ज़माने के बाइकर्स को बहुत पसंद आता है.
एक राइडर का सपनों का गैराज
जिन बाइक्स का हमने ज़िक्र किया है, उनके अलावा धोनी के कलेक्शन में और भी कई बाइक्स हैं। 100 से ज़्यादा मोटरसाइकिलें रखना कई लोगों के लिए एक बड़ी बात है, लेकिन उन्हें मेंटेन करना आसान नहीं है.
मोटरसाइकिलों, खासकर विंटेज टू-स्ट्रोक और इटैलियन सुपरबाइक्स को बहुत देखभाल और बार-बार सर्विसिंग की ज़रूरत होती है. अगर बाइक्स को लंबे समय तक एक ही जगह पर छोड़ दिया जाए, तो रबर सील सूख जाती हैं, बैटरी खराब हो जाती हैं और फ्यूल सिस्टम जाम हो जाते हैं. हालाँकि, धोनी के पास एक डेडिकेटेड टीम है जो यह पक्का करती है कि उनके गैराज की हर मशीन बढ़िया चलती रहे.
इस क्रिकेटर के बाइक कलेक्शन को जो चीज़ सच में खास बनाती है, वह है उनकी हर खरीद के पीछे का साफ़ मकसद। वे सिर्फ़ इसलिए बाइक नहीं खरीदते कि वे महंगी या ट्रेंडी हैं. वे उन्हें इसलिए खरीदते हैं क्योंकि वे उनकी हिस्ट्री को समझते हैं और उनकी इंजीनियरिंग का सम्मान करते हैं. साधारण सुज़ुकी शोगुन से लेकर शानदार हेलकैट तक, यहाँ मौजूद हर बाइक अपने आप में अनोखी है. और यह गैराज उस व्यक्ति के सफ़र को दिखाता है जिसे सच में थ्रॉटल का एहसास, एग्ज़ॉस्ट की आवाज़ और बाइक चलाने का मज़ा पसंद है.
लोकप्रिय यामाहा मॉडल्स
- यामाहा एफजेड-एक्सएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.21 - 1.29 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 - 1.14 लाख
- यामाहा फैशिनो 125एक्स-शोरूम कीमत₹ 74,910 - 95,200
- यामाहा ऐरोक्स 155एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.4 - 1.43 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर15 वी4.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.73 - 1.78 लाख
- यामाहा एमटी-15 वी2.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.58 - 1.68 लाख
- यामाहा रे-जेडआर 125 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 82,862 - 1.21 लाख
- यामाहा आर15एस वी3.0एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.56 लाख
- यामाहा एफजेड वी3.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 लाख
- यामाहा एफजेड रों वी4.0 एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा एक्सएसआर155एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.5 - 1.6 लाख
- यामाहा वाईज़ेडएफ आर15एसएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.54 लाख
- यामाहा एफजेड-एस एफआई V4 DLXएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा आर15एमएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.86 - 1.96 लाख
- यामाहा एफजेडएस एफआईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.3 लाख
- यामाहा FZ-X हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.39 लाख
- यामाहा एफजेड-एस फाई हाइब्रिडएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.35 लाख
- यामाहा एफजेड रेवएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.2 लाख
- यामाहा एफजेड फ्लेक्स-फ्यूलएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.24 लाख
- यामाहा एफजेड फाईएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.1 लाख
- यामाहा EC-06एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.68 लाख
- यामाहा एरोक्स ईएक्स-शोरूम कीमत₹ 2.82 लाख
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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