सीएसके (चेन्नई सुपरकिंग्स) ने घोषणा की है कि टीम के अहम खिलाड़ी एमएस धोनी ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग में अपने खेल करियर को अलविदा कह दिया है और वह 2027 के सीजन में टीम के साथ मेंटर के तौर पर जुड़ेंगे. 45 वर्षीय धोनी, जो 2008 में लीग के पहले एडिशन के दौरान एकमात्र सक्रिय खिलाड़ी और कप्तानों में से एक थे, 2026 के पूरे अभियान से बाहर रहे.

धोनी एक खिलाड़ी और कप्तान, दोनों ही रूपों में IPL के सबसे प्रमुख एंबेसडर और आइकन के तौर पर इस लीग से विदा ले रहे हैं. धोनी के लगातार शानदार प्रदर्शन को इस चौंकाने वाले आंकड़े से समझा जा सकता है कि 2024 तक के IPL सीज़न में, भारत के इस पूर्व कप्तान के बिना कोई भी फाइनल नहीं खेला गया. IPL के पहले ही सीज़न में धोनी की सुपर किंग्स फाइनल तक पहुँच गई थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स से हारकर उन्हें उपविजेता (रनर-अप) से ही संतोष करना पड़ा. हालाँकि, तत्कालीन भारतीय कप्तान ने 2010 में CSK को उनका पहला खिताब जिताया और 2011 में भी टीम को चैंपियन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई; उसी साल उन्होंने भारत को घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप का खिताब भी दिलाया था.

क्रिकेट ही धोनी का एकमात्र जुनून नहीं है. कारों के प्रति उनका आकर्षण जगजाहिर है, और खबरों के मुताबिक, उनके रांची स्थित गैराज में विंटेज मोटरसाइकिलों और हाई-परफॉर्मेंस कारों का एक प्रभावशाली कलेक्शन मौजूद है. उनकी गाड़ियों में दुर्लभ कॉन्फेडरेट X132 हेलकैट, कावासाकी निंजा H2, सुजुकी हायाबुसा, यामाहा RD350, हार्ली-डेविडसन फैट बॉय और नॉर्टन जुबली 250 शामिल हैं. उनके कार कलेक्शन में फेरारी 599 GTO, हमर H2, निसान जोंगा, जीप ग्रांड चेरोकी ट्रैक जैसी गाड़ियां भी हैं, जिन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया है.

कन्फेडरेट X132 हेलकैट धोनी की सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिलों में से एक है. वह इस विदेशी अमेरिकी रोडस्टर को खरीदने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे. बाइक में में121 बीएचपी और 190 एनएम टॉर्क वाला 2.2-लीटर वी2 इंजन लगा है, जिसे 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. बाइक कार्बन-फाइबर पार्ट्स के साथ आती है. इसे 60,000 डॉलर में खरीदा गया था, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार रु 50 लाख के आसपास है.

IPL में धोनी बाकी सभी कप्तानों से कहीं आगे हैं. उन्होंने कप्तान के तौर पर रिकॉर्ड 226 मैचों में हिस्सा लिया है और 133 मैचों में जीत हासिल की है। कम से कम 10 मैचों में कप्तानी करने वाले सभी कप्तानों में, धोनी का 58.84% जीत का आंकड़ा लीग में अब भी सबसे बेहतर है। धोनी के नाम सबसे ज़्यादा T20 मैचों में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है; उन्होंने इसकी शुरुआत 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुए T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच से की थी.