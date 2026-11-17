एमएस धोनी ने की IPL से संन्यास की घोषणा, एक नज़र कैप्टन कूल के जबरदस्त कार और बाइक्स के कलेक्शन पर
- चेन्नई सुपर किंग्स ने एमएस धोनी के IPL से रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है, हालांकि धोनी टीम के साथ मेंटर के रूप में जुड़ेंगे
- एमएस धोनी क्रिकेट के अलावा कारों और बाइक्स के जबरदस्त शौकीन हैं
- उनके गैराज में लग्ज़री कारों से लेकर विंटेज कारों और बाइक्स का एक बड़ा कलेक्शन है
सीएसके (चेन्नई सुपरकिंग्स) ने घोषणा की है कि टीम के अहम खिलाड़ी एमएस धोनी ने मंगलवार को इंडियन प्रीमियर लीग में अपने खेल करियर को अलविदा कह दिया है और वह 2027 के सीजन में टीम के साथ मेंटर के तौर पर जुड़ेंगे. 45 वर्षीय धोनी, जो 2008 में लीग के पहले एडिशन के दौरान एकमात्र सक्रिय खिलाड़ी और कप्तानों में से एक थे, 2026 के पूरे अभियान से बाहर रहे.
धोनी एक खिलाड़ी और कप्तान, दोनों ही रूपों में IPL के सबसे प्रमुख एंबेसडर और आइकन के तौर पर इस लीग से विदा ले रहे हैं. धोनी के लगातार शानदार प्रदर्शन को इस चौंकाने वाले आंकड़े से समझा जा सकता है कि 2024 तक के IPL सीज़न में, भारत के इस पूर्व कप्तान के बिना कोई भी फाइनल नहीं खेला गया. IPL के पहले ही सीज़न में धोनी की सुपर किंग्स फाइनल तक पहुँच गई थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स से हारकर उन्हें उपविजेता (रनर-अप) से ही संतोष करना पड़ा. हालाँकि, तत्कालीन भारतीय कप्तान ने 2010 में CSK को उनका पहला खिताब जिताया और 2011 में भी टीम को चैंपियन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई; उसी साल उन्होंने भारत को घरेलू मैदान पर वनडे विश्व कप का खिताब भी दिलाया था.
क्रिकेट ही धोनी का एकमात्र जुनून नहीं है. कारों के प्रति उनका आकर्षण जगजाहिर है, और खबरों के मुताबिक, उनके रांची स्थित गैराज में विंटेज मोटरसाइकिलों और हाई-परफॉर्मेंस कारों का एक प्रभावशाली कलेक्शन मौजूद है. उनकी गाड़ियों में दुर्लभ कॉन्फेडरेट X132 हेलकैट, कावासाकी निंजा H2, सुजुकी हायाबुसा, यामाहा RD350, हार्ली-डेविडसन फैट बॉय और नॉर्टन जुबली 250 शामिल हैं. उनके कार कलेक्शन में फेरारी 599 GTO, हमर H2, निसान जोंगा, जीप ग्रांड चेरोकी ट्रैक जैसी गाड़ियां भी हैं, जिन्होंने सबका ध्यान आकर्षित किया है.
कन्फेडरेट X132 हेलकैट धोनी की सबसे लोकप्रिय मोटरसाइकिलों में से एक है. वह इस विदेशी अमेरिकी रोडस्टर को खरीदने वाले भारत के पहले व्यक्ति थे. बाइक में में121 बीएचपी और 190 एनएम टॉर्क वाला 2.2-लीटर वी2 इंजन लगा है, जिसे 5-स्पीड ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है. बाइक कार्बन-फाइबर पार्ट्स के साथ आती है. इसे 60,000 डॉलर में खरीदा गया था, जो कि मौजूदा दरों के अनुसार रु 50 लाख के आसपास है.
IPL में धोनी बाकी सभी कप्तानों से कहीं आगे हैं. उन्होंने कप्तान के तौर पर रिकॉर्ड 226 मैचों में हिस्सा लिया है और 133 मैचों में जीत हासिल की है। कम से कम 10 मैचों में कप्तानी करने वाले सभी कप्तानों में, धोनी का 58.84% जीत का आंकड़ा लीग में अब भी सबसे बेहतर है। धोनी के नाम सबसे ज़्यादा T20 मैचों में कप्तानी करने का विश्व रिकॉर्ड भी दर्ज है; उन्होंने इसकी शुरुआत 2007 में दक्षिण अफ्रीका में हुए T20 वर्ल्ड कप में अपने पहले मैच से की थी.
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
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Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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