MT Thunder 4 SV हेलमेट भारत में ₹13,699 में हुआ लॉन्च, इसे मिली है 5-स्टार SHARP रेटिंग

ReiseMoto ने MT Thunder 4 SV लॉन्च करके भारत में अपने MT हेलमेट पोर्टफोलियो का विस्तार किया है. स्पोर्ट-टूरिंग फुल-फेस हेलमेट के तौर पर पेश किया गया यह नया हेलमेट उन राइडर्स के लिए है जो सुरक्षा, रोज़ाना इस्तेमाल में आसानी और लंबी दूरी की यात्रा में आराम का कॉम्बिनेशन चाहते हैं.

Thunder 4 SV की सुरक्षा से जुड़ी खूबियां इसकी मुख्य विशेषताओं में से एक हैं. यह ECE 22.06 स्टैंडर्ड के अनुरूप है और इसे DOT और ISI सर्टिफिकेशन भी मिला हुआ है. इसके अलावा, इस हेलमेट को पांच-स्टार SHARP रेटिंग भी मिली है, जो UK का एक स्वतंत्र हेलमेट सुरक्षा टेस्टिंग प्रोग्राम है.

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इसे बनाने में MT Helmets के HIRP (हाई इम्पैक्ट रेसिस्टेंट पॉलीमर) शेल का इस्तेमाल किया गया है, जिसे झटके सहने की क्षमता और वज़न के बीच संतुलन बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है. इसमें इमरजेंसी रिलीज़ सिस्टम (ERS) भी दिया गया है, ताकि दुर्घटना की स्थिति में हेलमेट को सुरक्षित रूप से उतारा जा सके.

MT के 'रिड्यूस्ड एयरो ड्रैग डिज़ाइन' (MT-RADD) और 'एयर फ़्लो चैनल सिस्टम' (MT-AFCS) के ज़रिए एयरोडायनामिक्स और वेंटिलेशन पर ध्यान दिया गया है. इनका मकसद हेलमेट के अंदर हवा के बहाव को बेहतर बनाना है, साथ ही स्थिरता बनाए रखना भी है, खासकर हाईवे पर गाड़ी चलाते समय.

रोज़ाना इस्तेमाल के लिए, Thunder 4 SV में एक इंटीग्रेटेड रिट्रैक्टेबल सन वाइज़र और MT का क्विक वाइज़र स्वैप सिस्टम (MT-QVSS) दिया गया है. इसका मुख्य वाइज़र पिनलॉक 100% मैक्स विज़न कम्पैटिबल है, और इसके अंदर के हिस्से को निकाला और धोया जा सकता है, जिससे इसे मेंटेन करना आसान हो जाता है. हेलमेट में कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए खास स्पीकर पॉकेट भी हैं और यह यूनिवर्सल इंटरकॉम सेटअप के साथ कम्पैटिबल है.

Thunder 4 SV कई तरह के ग्राफ़िक्स और रंगों में उपलब्ध होगा और भारत में इसकी शुरुआती कीमत ₹13,699 होगी. यह चुनिंदा ReiseMoto रिटेल स्टोर्स और कंपनी के ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर उपलब्ध होगा.