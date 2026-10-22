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नवरात्रि 2026 में वाहनों की बिक्री में आई 6.52% की गिरावट, ईवी की बिक्री 26.78% बढ़ी: FADA

ऋषभ परमार
last published date : 22 October 2026, 13:56 IST
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नवरात्रि 2026 में वाहनों की बिक्री में आई 6.52% की गिरावट, ईवी की बिक्री 26.78% बढ़ी: FADA
हाइलाइट्स
  • वाहनों की कुल खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 6.52% घटकर 11.23 लाख यूनिट रह गई
  • इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की बिक्री में 96.04% की वृद्धि हुई
  • पैसेंजर वाहनों की बिक्री में 21.91% की भारी गिरावट आई

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन्स (FADA) ने नवरात्रि 2026 के लिए रिटेल बिक्री के आंकड़े जारी किए हैं. रिपोर्ट के अनुसार, 11 अक्टूबर से 20 अक्टूबर 2026 के बीच कुल 11,23,086 वाहनों की रिटेल बिक्री हुई. यह आंकड़ा नवरात्रि 2025 में दर्ज की गई 12,01,479 वाहनों की बिक्री के मुकाबले 6.52% की गिरावट को दर्शाता है. FADA ने इस गिरावट का कारण यह बताया कि पिछले साल का त्योहारी सीजन GST 2.0 के लागू होने के समय के साथ आ गया था, जिससे लंबे समय से रुकी हुई मांग में अचानक भारी उछाल आ गया था.

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हालाँकि, साल-दर-साल गिरावट के बावजूद, नवरात्रि 2024 की तुलना में वाहनों की खुदरा बिक्री में 26.76% की वृद्धि हुई; नवरात्रि 2024 के 10 दिनों की अवधि में 8,85,998 यूनिट्स की बिक्री दर्ज की गई थी.

car sales june 2026

इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में एक अलग रुझान देखने को मिला, जहाँ पिछले साल की तुलना में इनकी बिक्री में 26.78% की वृद्धि हुई. नवरात्रि 2025 के दौरान EV की खुदरा बिक्री 92,628 यूनिट थी, जो इस साल बढ़कर 1,17,437 यूनिट हो गई. नवरात्रि 2024 की तुलना में भी बिक्री में 83.06% की बढ़ोतरी दर्ज की गई.

दोपहिया और यात्री वाहनों की बिक्री में गिरावट

नवरात्रि 2026 के दौरान दोपहिया वाहनों की खुदरा बिक्री 8,34,075 यूनिट रही, जो पिछले साल की इसी अवधि की 8,58,027 यूनिट की बिक्री से 2.79% कम है.

two wheeler sales Sept 2025

पैसेंजर वाहनों की बिक्री में काफी बड़ी गिरावट देखी गई. नवरात्रि 2025 के दौरान, यह बिक्री पिछले साल के मुकाबले 21.91% घटकर 2,34,004 यूनिट से 1,82,728 यूनिट रह गई. वाहनों की कुल बिक्री में आई गिरावट का एक बड़ा हिस्सा इसी सेगमेंट का रहा.

थ्री-व्हीलर की खुदरा बिक्री सालाना आधार पर 7.51% घटकर 45,735 यूनिट रह गई, जबकि 2025 में यह 49,450 यूनिट थी. वहीं, कमर्शियल वाहनों की बिक्री 1.12% बढ़कर 35,618 यूनिट हो गई.

ट्रैक्टर की खुदरा बिक्री में 0.89% की मामूली वृद्धि दर्ज की गई और यह 22,690 यूनिट हो गई, जबकि पहियों वाले निर्माण उपकरणों की बिक्री 1.97% घटकर 2,240 यूनिट रह गई.

इलेक्ट्रिक वाहनों की खुदरा बिक्री में 26.78% की वृद्धि हुई

नवरात्रि 2026 के दौरान, कुल EV रिटेल बिक्री सालाना आधार पर 26.78% बढ़कर 1,17,437 यूनिट हो गई, जबकि 2025 में यह 92,628 यूनिट थी.

World EV Day 2024 Top 10 E Vs With The Longest Range Sold In India 1

नवरात्रि 2025 के दौरान, सूचीबद्ध EV कैटेगरी में इलेक्ट्रिक कमर्शियल वाहनों की खुदरा बिक्री में सबसे अधिक प्रतिशत वृद्धि दर्ज की गई; यह 657 यूनिट से 96.04% बढ़कर 1,288 यूनिट हो गई.

EV बिक्री में इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों का हिस्सा सबसे बड़ा रहा, जिनकी 75,758 यूनिट्स बिकीं. यह पिछले साल दर्ज की गई 56,787 यूनिट्स के मुकाबले 33.41% की वृद्धि है. इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की बिक्री 10.51% बढ़कर 28,086 यूनिट्स हो गई, जबकि इलेक्ट्रिक यात्री वाहनों की बिक्री 25.97% बढ़कर 12,305 यूनिट्स हो गई.

FADA के अध्यक्ष साई गिरिधर के अनुसार, नवरात्रि 2026 के दौरान कुल वाहन खुदरा बिक्री में EVs की हिस्सेदारी लगभग 10.5% रही, जो एक साल पहले के लगभग 7.7% से अधिक है.

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