₹7 लाख से कम में चाहिए 7-सीटर कार? पुरानी गाड़ियों में ये 5 MPV और SUV हैं अच्छे विकल्प

एक पुरानी सात-सीटर कार खरीदना, एक आम हैचबैक खरीदने की तुलना में कहीं अधिक सोच-विचार की मांग करता है. आपको अपने परिवार के लिए पर्याप्त जगह, ऐसी सीटें जिन पर लोग आराम से बैठ सकें, और एक ऐसा इंजन चाहिए जो अतिरिक्त वजन को संभाल सके. इसके अलावा, आपको मरम्मत के खर्चों पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर पुरानी कार की ठीक से देखभाल न की गई हो, तो उसे मेंटेन करना काफी महंगा पड़ सकता है.

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2026 में रु.7 लाख के बजट के साथ, आप फैमिली MPV, कॉम्पैक्ट 7-सीटर और मजबूत यूटिलिटी वाहनों में से चुन सकते हैं. सही चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि आप सभी 7 सीटों का इस्तेमाल नियमित रूप से करते हैं या कभी-कभार. यहाँ 5 ऐसे विकल्प दिए गए हैं जिन पर विचार किया जा सकता है, साथ ही 2 और विकल्प भी हैं जो खास जरूरतों के हिसाब से सही रहेंगे.

1. मारुति सुज़ुकी अर्टिगा



पुरानी कार की कीमत: रु.4.50 लाख से रु.6.80 लाख तक

मॉडल वर्ष: 2013-2018 विचार करने लायक

वेरिएंट: VXi, ZXi और कुछ चुनिंदा डीजल वेरिएंट

अगर आपको नियमित पारिवारिक इस्तेमाल के लिए सात सीटों वाली गाड़ी चाहिए, तो मारुति सुज़ुकी अर्टिगा एक अच्छा विकल्प है. इसमें सीटों की तीन कतारें हैं, एक व्यावहारिक केबिन है, और इसे चलाना इतना आसान है कि आप बहुत जल्दी इसके आदी हो जाएंगे. अगर आप मुख्य रूप से शहर में गाड़ी चलाते हैं और पुरानी डीजल गाड़ियों के साथ आने वाले अतिरिक्त रखरखाव के झंझटों से बचना चाहते हैं, तो इसके पेट्रोल वर्ज़न पर विचार करना एक अच्छा फैसला हो सकता है.

इसकी तीसरी रो, कुछ कॉम्पैक्ट सात-सीटर गाड़ियों की छोटी पिछली सीटों के मुकाबले ज़्यादा उपयोगी है, हालाँकि लंबी यात्राओं में बड़े व्यक्ति को यहाँ थोड़ी तंग जगह महसूस हो सकती है. कुछ चुनिंदा वेरिएंट्स में दिए गए रियर AC वेंट, गर्म मौसम में यात्रियों को आरामदायक रखने में मदद करते हैं. मारुति का बड़ा सर्विस नेटवर्क होने की वजह से, मैकेनिक और रिप्लेसमेंट पार्ट्स ढूँढ़ना आसान हो जाता है.

खरीदने से पहले क्या जांचें: अर्टिगा का इस्तेमाल फैमिली कार और कमर्शियल कैब, दोनों तरह से किया गया है, इसलिए इसकी ओनरशिप और सर्विस हिस्ट्री को ध्यान से चेक करें. सस्पेंशन से आने वाली आवाज़ों, टायरों के असमान घिसने और एक्सीडेंट के बाद हुई मरम्मत के निशानों पर ध्यान दें. डीजल वर्ज़न के मामले में, किसी मैकेनिक से क्लच, टर्बो और इंजन की जांच ज़रूर करवाएं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जिन्हें रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक व्यावहारिक सात-सीटर गाड़ी की ज़रूरत है और जो ऐसी कार चाहते हैं जिसका रखरखाव (मेंटेनेंस) काफी आसान हो.

2. रेनॉ ट्राइबर

पुरानी (सेकंड हैंड) कीमत: रु.4.50 लाख से रु.6.70 लाख तक

मॉडल वर्ष: 2020-2023

विचार करने लायक वेरिएंट: RXT और RXZ, मैनुअल या AMT

अगर आप रु.7 लाख के पूरे बजट को खर्च किए बिना एक नई 7-सीटर कार लेना चाहते हैं, तो रेनॉ ट्राइबर (Renault Triber) पर विचार किया जा सकता है. इसका कॉम्पैक्ट साइज़ इसे शहर में चलाने और पार्क करने के लिए आसान बनाता है, और इसके केबिन को आप अपनी ज़रूरतों के हिसाब से बदल भी सकते हैं.

इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसकी तीसरी लाइन की सीटों को हटाया जा सकता है. जब आपको सभी सात सीटों की ज़रूरत न हो, तो आप पीछे की सीटों को निकालकर सामान रखने के लिए ज़्यादा जगह बना सकते हैं. शहर में रोज़मर्रा के सफ़र के लिए 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन अच्छा काम करता है, लेकिन जब सभी सात सीटें भरी हों और AC चल रहा हो, तो इसमें पावर की कमी महसूस हो सकती है. कोई भी फ़ैसला लेने से पहले टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें, ख़ासकर तब जब आप अक्सर पूरी भरी हुई कार में सफ़र करते हों.

खरीदने से पहले क्या जांचें: AMT वर्ज़न में, धीमी स्पीड से गाड़ी चलाते समय तेज़ झटके या हिचकिचाहट की जांच करें. AC चालू करके इंजन को टेस्ट करें, और यह पक्का कर लें कि पिछली सीटें अपनी जगह पर ठीक से लॉक हो गई हैं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जिन्हें कभी-कभार सात सीटों की जरूरत पड़ती है, जो एक नई कार चाहते हैं, और जो पूरी तरह भरी हुई गाड़ी में दमदार परफॉरमेंस के बजाय फ्लेक्सिबिलिटी को ज्यादा अहमियत देते हैं.

3. होंडा मोबिलियो

पुरानी (सेकंड हैंड) कीमत: रु.3.60 लाख से रु.4.50 लाख

मॉडल वर्ष: 2014-2017

विचार करने लायक वेरिएंट: V पेट्रोल और कुछ चुनिंदा डीजल वेरिएंट

होंडा मोबिलियो एक पुराना विकल्प है, लेकिन अपनी कीमत के हिसाब से इसमें काफी अच्छी जगह मिलती है. इसकी लंबी बॉडी और तीन-रो वाला लेआउट कई यात्रियों को ले जाने के लिए उपयोगी है, और इसके केबिन को इस तरह डिज़ाइन किया गया है कि पिछली रो तक पहुँचना काफी आसान हो.

मोबिलियो को 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन और डीजल विकल्प के साथ बेचा जाता था. अगर आप ज़्यादातर शहर के अंदर छोटी दूरियों के लिए गाड़ी चलाते हैं, तो पेट्रोल वर्ज़न लेना बेहतर हो सकता है, क्योंकि पुरानी डीजल गाड़ी में मेंटेनेंस का खर्च ज़्यादा आ सकता है. होंडा ने भारत में मोबिलियो की बिक्री बंद कर दी है, इसलिए सबसे कम कीमत खोजने के बजाय, कार की कंडीशन और उसके स्पेयर पार्ट्स की उपलब्धता पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए.

खरीदने से पहले क्या जांचें: कार के नीचे और आगे के बंपर के आसपास देखें कि कहीं स्पीड ब्रेकर की वजह से कोई नुकसान तो नहीं हुआ है. AC, सस्पेंशन, इंजन और गियरबॉक्स की जांच करें, और यह भी देखें कि कहीं कार का एक्सीडेंट के बाद कोई रिपेयर तो नहीं किया गया है. अगर किसी बड़े रिपेयर की जरूरत पड़ती है, तो होंडा सर्विस सेंटर से पार्ट्स की उपलब्धता के बारे में पूछ लें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे परिवार जो कम कीमत में एक बड़ी MPV चाहते हैं और एक पुरानी, ​​जिसका निर्माण बंद हो चुका है, ऐसी कार खरीदने में सहज हैं.

4. महिंद्रा TUV300

पुरानी गाड़ी की कीमत: रु.4.80 लाख से रु.5.90 लाख

मॉडल वर्ष: 2016-2019

विचार करने योग्य वेरिएंट: T8 और T10, स्थिति के अधीन

महिंद्रा TUV300, अर्टिगा और ट्राइबर से अलग है. इसकी बॉडी ऊंची और मजबूत है, इसमें ड्राइविंग पोजीशन काफी ऊपर है, और इसमें लगा डीजल इंजन उन खरीदारों के लिए बहुत उपयुक्त है जो अक्सर खराब रास्तों पर सफर करते हैं. इसकी स्टीयरिंग और राइड, किसी फैमिली MPV के मुकाबले थोड़ी भारी लग सकती है, लेकिन कुछ खरीदारों को इसका पारंपरिक SUV जैसा अहसास पसंद आ सकता है.

इसकी मुख्य कमी तीसरी रो(थर्ड रो) है. TUV300 में साइड-फेसिंग (किनारे की तरफ मुंह वाली) पिछली सीटें हैं, जो सामने की तरफ मुंह वाली सीटों की तुलना में कम आरामदायक होती हैं और नियमित पारिवारिक यात्राओं के लिए बहुत उपयुक्त नहीं हैं. इसलिए, जिन परिवारों को रोज़ाना सभी सात सीटों की ज़रूरत होती है, उनके लिए यह पहली पसंद के बजाय एक खास (स्पेशलाइज्ड) विकल्प बन जाती है.

खरीदने से पहले क्या जांचें: क्लच, स्टीयरिंग, सस्पेंशन और इंजन की जांच करवा लें, खासकर तब जब कार काफी किलोमीटर चल चुकी हो. पिछली सीटों की व्यवस्था को ध्यान से देखें. पुरानी डीजल कार खरीदने से पहले, अपने शहर में उस पर लागू होने वाले नियमों के बारे में पता कर लें.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जिन्हें खराब रास्तों के लिए एक मजबूत गाड़ी चाहिए और जिन्हें कभी-कभार ही अतिरिक्त सीटों की जरूरत पड़ती है.

5. मारुति सुजुकी ईको

पुरानी (सेकंड हैंड) कीमत: लगभग रु.3.50 लाख से रु.5 लाख तक, जो साल और स्थिति पर निर्भर करता है

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अगर आपको लोगों को लाने-ले जाने की ज़रूरत है और आप रनिंग कॉस्ट को कम रखना चाहते हैं, तो मारुति सुज़ुकी ईको एक अच्छा विकल्प हो सकती है. अपनी बॉक्सी बनावट की वजह से, इसकी कीमत के हिसाब से इसमें काफी अच्छा कैबिन स्पेस मिलता है, जो इसे परिवार के आने-जाने और रोज़मर्रा की छोटी यात्राओं के लिए उपयोगी बनाता है. यह मुख्य रूप से ग्रामीण ज़रूरतों और कमर्शियल कामों के लिए उपयुक्त है.

हालाँकि, ईको (Eeco), अर्टिगा (Ertiga) या ट्राइबर (Triber) की तुलना में काफी बेसिक है. इसकी राइड और कैबिन का आराम, एक आम फैमिली MPV के स्तर का नहीं है. इसमें बैठने के विकल्प भी अलग-अलग हो सकते हैं, इसलिए यह न मान लें कि हर पुरानी ईको 7-सीटर ही होगी. खरीदने से पहले रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और ओरिजिनल सीटिंग लेआउट जरूर चेक कर लें.

खरीदने से पहले क्या जांचें: वाहन के दस्तावेजों में बैठने की क्षमता की पुष्टि करें. सीटों, सीट बेल्ट, टायरों, ब्रेक और सस्पेंशन में टूट-फूट की जांच करें. व्यावसायिक उपयोग या ओवरलोडिंग के संकेतों की जांच करें. सीएनजी वैरिएंट्स के मामले में, सिस्टम और उसके दस्तावेजों की जांच किसी योग्य तकनीशियन से करवाएं.

इसे किसे खरीदना चाहिए: ऐसे खरीदार जिन्हें लोगों को ले जाने के लिए एक बुनियादी वाहन की जरूरत है, और जो आराम या फीचर्स के बजाय जगह और उपयोगिता को ज्यादा अहमियत देते हैं.

दो और पुरानी 7-सीटर गाड़ियाँ जिन पर विचार किया जा सकता है

ये विकल्प कुछ खरीदारों के लिए उपयुक्त हो सकते हैं, लेकिन खरीदने से पहले दोनों की अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए.

महिंद्रा XUV500

पुरानी XUV500 में आपको बड़ा कैबिन, हाईवे पर बेहतरीन परफॉरमेंस और एक फुल-साइज़ SUV का अहसास मिलता है. हालाँकि, रु.7 लाख से कम कीमत वाली गाड़ियाँ काफी पुरानी हो सकती हैं और हो सकता है कि वे बहुत ज़्यादा चल चुकी हों. इनके सस्पेंशन, इलेक्ट्रिकल सिस्टम या डीज़ल इंजन की मरम्मत काफी महंगी पड़ सकती है.

इसे तभी लें जब आपको सच में एक बड़ी SUV की ज़रूरत हो, आपके पास मरम्मत के लिए अलग से पैसे हों, और आपको ऐसी गाड़ी मिल जाए जिसकी सर्विस हिस्ट्री एकदम साफ हो. अगर आपका मुख्य मकसद रोज़ाना परिवार के साथ किफायती सफर करना है, तो यह आपकी पहली पसंद नहीं होनी चाहिए.

डैट्सन गो प्लस

डैटसन GO+ एक कॉम्पैक्ट कार है जिसे शहर में चलाना आसान है. इसका छोटा पेट्रोल इंजन रोज़मर्रा के सफ़र के लिए तो ठीक है, लेकिन पीछे की दो 'जंप सीट्स' पर लंबी दूरी के बजाय छोटी यात्राओं के लिए छोटे कद के यात्रियों को ही बिठाना बेहतर रहेगा.

डैट्सन ने भारत में अपनी कारों की बिक्री बंद कर दी है, इसलिए खरीदने से पहले यह ज़रूर देख लें कि इसके पार्ट्स आसानी से मिल पाएंगे या नहीं. यह उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प हो सकती है जिन्हें कम बजट में ज़्यादा सीटों की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी फ़ैसला लेने से पहले इसकी तुलना रेनॉ ट्राइबर से ज़रूर कर लें.

रु.7 लाख से कम में पुरानी 7-सीटर कार खरीदने से पहले आपको किन बातों की जांच करनी चाहिए?

हो सकता है कि किसी पुरानी सात-सीटर गाड़ी में एक सामान्य हैचबैक की तुलना में ज़्यादा यात्री और सामान ले जाया गया हो. गाड़ी की अच्छी तरह से टेस्ट ड्राइव लें, कागज़ात जाँचें और अगर मुमकिन हो, तो पैसे जमा करने से पहले किसी मैकेनिक से गाड़ी की जाँच करवा लें.

तीनों सीटों की कतारें जांचें: पीछे की सीटों पर बैठकर लेगरूम, हेडरूम, सीट बेल्ट और गाड़ी में आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा जांचें.

पीछे की सीटों पर बैठकर लेगरूम, हेडरूम, सीट बेल्ट और गाड़ी में आसानी से चढ़ने-उतरने की सुविधा जांचें. AC की जांच करें: गाड़ी खड़ी होने पर और चलाते समय AC चलाकर देखें. अगर पीछे AC वेंट हैं, तो वहां की कूलिंग भी जांचें.

गाड़ी खड़ी होने पर और चलाते समय AC चलाकर देखें. अगर पीछे AC वेंट हैं, तो वहां की कूलिंग भी जांचें. टायर और सस्पेंशन की जांच करें: खराब सड़कों पर गाड़ी चलाते समय खटखट की आवाज सुनें और टायरों पर असमान घिसावट देखें.

खराब सड़कों पर गाड़ी चलाते समय खटखट की आवाज सुनें और टायरों पर असमान घिसावट देखें. सर्विस हिस्ट्री जांचें: पता करें कि कार निजी इस्तेमाल में थी या टैक्सी के रूप में चलती थी. दुर्घटना या बाढ़ से हुए नुकसान के संकेत भी देखें.

पता करें कि कार निजी इस्तेमाल में थी या टैक्सी के रूप में चलती थी. दुर्घटना या बाढ़ से हुए नुकसान के संकेत भी देखें. इंजन और गियरबॉक्स जांचें: असामान्य आवाजों, क्लच की समस्याओं और गियर बदलते समय झटकों पर ध्यान दें.

असामान्य आवाजों, क्लच की समस्याओं और गियर बदलते समय झटकों पर ध्यान दें. दस्तावेजों की जांच करें: रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस, बकाया चालान, लोन की स्थिति और मालिकाना हक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जांचें.

रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC), इंश्योरेंस, बकाया चालान, लोन की स्थिति और मालिकाना हक ट्रांसफर करने की प्रक्रिया जांचें. अपने क्षेत्र के डीजल वाहन नियम जांचें: नियम अलग-अलग जगहों पर अलग हो सकते हैं। उदाहरण के लिए, दिल्ली-NCR में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध हैं. कार खरीदने से पहले उस पर लागू मौजूदा नियमों की पुष्टि करें.

खरीदने के बाद सर्विसिंग और मरम्मत के लिए कुछ पैसे अलग रखें. रु.6.80 लाख की कार का सौदा शायद अच्छा न हो, अगर उसमें तुरंत नए टायर लगवाने, सस्पेंशन का काम कराने या इंजन की बड़ी मरम्मत की जरूरत पड़ जाए.

आपको अपने परिवार के लिए कौन सी पुरानी 7-सीटर गाड़ी खरीदनी चाहिए?

ज़्यादातर परिवारों के लिए, मारुति सुज़ुकी अर्टिगा सबसे व्यावहारिक और हर तरह से सही विकल्प है. इसमें तीन-रो (तीन कतारों) वाला उपयोगी लेआउट है, सर्विस नेटवर्क बहुत बड़ा है, और इसे इस्तेमाल करना या इसका मालिक होना काफी आसान है. अगर आप कोई ऐसी नई कार चाहते हैं जिसे पार्क करना आसान हो और आपको तीसरी रो की ज़रूरत कभी-कभार ही पड़ती हो, तो रेनॉ ट्राइबर एक बेहतरीन विकल्प है.

अगर आप कम पैसे में ज़्यादा जगह चाहते हैं और आपको अच्छी स्थिति में कोई गाड़ी मिल जाती है, तो होंडा मोबिलियो पर विचार किया जा सकता है. महिंद्रा TUV300 उन खरीदारों के लिए सही है जिन्हें खराब रास्तों के लिए एक मजबूत गाड़ी चाहिए, लेकिन इसकी साइड-फेसिंग पिछली सीटें परिवार के साथ नियमित सफर के लिए उतनी उपयुक्त नहीं हैं. मारुति सुज़ुकी ईको एक बेसिक और ज़्यादा जगह देने वाला विकल्प है, बशर्ते आपको इसके सीमित आराम और फीचर्स से कोई दिक्कत न हो.

अगर आप एक बड़ी SUV चाहते हैं, तो XUV500 एक आकर्षक विकल्प हो सकती है. लेकिन, पुरानी डीजल गाड़ी में मरम्मत का खर्च ज्यादा आ सकता है और कुछ जगहों पर इसे लेकर पाबंदियां भी हो सकती हैं. कोई भी कार चुनने से पहले सोच लें कि आपको सातों सीटों की जरूरत कितनी बार पड़ेगी. टेस्ट ड्राइव के लिए अपने परिवार को साथ ले जाएं और अपने बजट में सबसे अच्छी हालत वाली कार चुनें.