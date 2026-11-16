भारत में लॉन्च से पहले नई ऑडी A5 टैस्टिंग के दौरान दिखी
- 2027 में भारत में नई A5 लॉन्च होगी
- यह ऑडी की लाइन-अप में A4 सेडान की जगह लेगी
- इसमें नई Q3 SUV वाला 2.0 TSI इंजन मिलने की उम्मीद है
ऑडी की नई A5 सेडान को अगले साल होने वाले लॉन्च से पहले भारतीय सड़कों पर बिना किसी कवर (कैमफ्लाज) के देखा गया है. वैश्विक बाजारों में, ऑडी की उस नई नामकरण प्रणाली के तहत A5 सेडान ने A4 की जगह ली थी, जिसमें पेट्रोल डीज़ल से चलने वाले वाहनों को विषम (ऑड) नंबर दिए गए थे. 'प्रीमियम प्लेटफॉर्म कंबशन' (PPC) पर आधारित यह नई A5, अपनी पिछले मॉडल A4 के मुकाबले आकार में बड़ी है. ऑडी ने अगस्त 2026 में ही यह पुष्टि कर दी थी कि इस सेडान को 2027 में भारत में लॉन्च किया जाएगा.
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यहाँ सफेद रंग में दिख रही नई A5, A4 के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी लगती है. इसमें चौड़ी सिंगल-फ्रेम ग्रिल, पतले LED हेडलैम्प और एक ढलान वाली रूफलाइन दी गई है, जो इसे एक आक्रामक लुक देती है, जबकि इसके पिछले हिस्से में पूरी चौड़ाई में फैली एक लाइट बार लगी है.
अंदर की तरफ, A5 का कैबिन काफी हद तक भारत में पहले से बिक रही नई Q3 जैसा ही है, क्योंकि दोनों मॉडल एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं. डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर एक कर्व्ड वाइडस्क्रीन डिस्प्ले है, जिसमें 11.9-इंच का 'ऑडी वर्चुअल कॉकपिट' डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.4-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है. हालांकि ग्लोबल मॉडल्स में फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एक टचस्क्रीन का विकल्प मिलता है, लेकिन यह देखना बाकी है कि भारत में यह सुविधा दी जाएगी या नहीं.
पावरट्रेन की बात करें तो, भारत में आने पर A5 में वही 2.0-लीटर TSI इंजन मिलने की उम्मीद है जो नई Q3 में दिया गया है. इसके साथ स्टैंडर्ड तौर पर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा. Q3 का यह इंजन 201 bhp की ताकत और 320 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिए पहियों तक ताकत पहुंचाता है.
वैश्विक स्तर पर, A5 में कई पेट्रोल और डीज़ल इंजन विकल्प मिलते हैं, जिनमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक वाले इंजन और ज़्यादा स्पोर्टी S5 मॉडल में टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन शामिल हैं. अब यह देखना बाकी है कि क्या कोई अन्य पावरट्रेन विकल्प भी पेश किए जाएंगे.
तस्वीर: इंस्टाग्राम के ज़रिए @lordkurtmorris
लोकप्रिय ऑडी मॉडल
- ऑडी
ए4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 46.88 - 55.83 लाख
- ऑडी
क्यू3एक्स-शोरूम प्राइस₹ 51.99 - 55.99 लाख
- ऑडी
क्यू5एक्स-शोरूम प्राइस₹ 65.55 - 70.73 लाख
- ऑडी
क्यू8एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.13 करोड़
- ऑडी
क्यू7एक्स-शोरूम प्राइस₹ 87.17 - 96.15 लाख
- ऑडी
ए6एक्स-शोरूम प्राइस₹ 64.81 - 71.66 लाख
- ऑडी
आरएस क्यू8एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.34 - 2.53 करोड़
- ऑडी
क्यू3 स्पोर्टबैकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 54.25 लाख
- ऑडी
एस5एक्स-शोरूम प्राइस₹ 73.57 - 80.5 लाख
- ऑडी
क्यू8 ई-ट्रोनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.33 - 1.47 करोड़
- ऑडी
क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.19 - 1.32 करोड़
- ऑडी
एसक्यू8एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.81 करोड़
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- ऑडी ए6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 69 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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