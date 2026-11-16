भारत में लॉन्च से पहले नई ऑडी A5 टैस्टिंग के दौरान दिखी

ऑडी की नई A5 सेडान को अगले साल होने वाले लॉन्च से पहले भारतीय सड़कों पर बिना किसी कवर (कैमफ्लाज) के देखा गया है. वैश्विक बाजारों में, ऑडी की उस नई नामकरण प्रणाली के तहत A5 सेडान ने A4 की जगह ली थी, जिसमें पेट्रोल डीज़ल से चलने वाले वाहनों को विषम (ऑड) नंबर दिए गए थे. 'प्रीमियम प्लेटफॉर्म कंबशन' (PPC) पर आधारित यह नई A5, अपनी पिछले मॉडल A4 के मुकाबले आकार में बड़ी है. ऑडी ने अगस्त 2026 में ही यह पुष्टि कर दी थी कि इस सेडान को 2027 में भारत में लॉन्च किया जाएगा.

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यहाँ सफेद रंग में दिख रही नई A5, A4 के मुकाबले ज्यादा स्पोर्टी लगती है. इसमें चौड़ी सिंगल-फ्रेम ग्रिल, पतले LED हेडलैम्प और एक ढलान वाली रूफलाइन दी गई है, जो इसे एक आक्रामक लुक देती है, जबकि इसके पिछले हिस्से में पूरी चौड़ाई में फैली एक लाइट बार लगी है.

अंदर की तरफ, A5 का कैबिन काफी हद तक भारत में पहले से बिक रही नई Q3 जैसा ही है, क्योंकि दोनों मॉडल एक ही प्लेटफॉर्म पर आधारित हैं. डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर एक कर्व्ड वाइडस्क्रीन डिस्प्ले है, जिसमें 11.9-इंच का 'ऑडी वर्चुअल कॉकपिट' डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 14.4-इंच की सेंट्रल टचस्क्रीन दी गई है. हालांकि ग्लोबल मॉडल्स में फ्रंट पैसेंजर के लिए भी एक टचस्क्रीन का विकल्प मिलता है, लेकिन यह देखना बाकी है कि भारत में यह सुविधा दी जाएगी या नहीं.

पावरट्रेन की बात करें तो, भारत में आने पर A5 में वही 2.0-लीटर TSI इंजन मिलने की उम्मीद है जो नई Q3 में दिया गया है. इसके साथ स्टैंडर्ड तौर पर ऑटोमैटिक गियरबॉक्स मिलेगा. Q3 का यह इंजन 201 bhp की ताकत और 320 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स के जरिए पहियों तक ताकत पहुंचाता है.

वैश्विक स्तर पर, A5 में कई पेट्रोल और डीज़ल इंजन विकल्प मिलते हैं, जिनमें 48V माइल्ड-हाइब्रिड तकनीक वाले इंजन और ज़्यादा स्पोर्टी S5 मॉडल में टर्बोचार्ज्ड V6 इंजन शामिल हैं. अब यह देखना बाकी है कि क्या कोई अन्य पावरट्रेन विकल्प भी पेश किए जाएंगे.

तस्वीर: इंस्टाग्राम के ज़रिए @lordkurtmorris