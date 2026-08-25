त्योहारी सीज़न में लॉन्च से पहले भारत में नई ऑडी Q3 हुई पेश
द्वारा ऋषभ परमार
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प्रकाशित अगस्त 25, 2026
हाइलाइट्स
- नई ऑडी Q3 का बाहरी लुक ज़्यादा शार्प है और केबिन को नए सिरे से डिज़ाइन किया गया है
- इसमें 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है, जो 200 bhp की ताकत और 320 Nm का टॉर्क बनाता है
- इसकी कीमत का ऐलान अक्टूबर 2026 में किया जाएगा
ऑडी ने भारत में अपनी तीसरी पीढ़ी की Q3 को लॉन्च से पहले पेश किया है; इसके अक्टूबर में लॉन्च होने की उम्मीद है. नई Q3 को पिछले साल दुनिया के सामने पेश किया गया था. इसमें पुराने मॉडल के मुकाबले ज़्यादा शार्प डिज़ाइन, नया कैबिन और कई नए टेक अपग्रेड्स दिए गए हैं. यह भारत के लिए लाइन-अप में शामिल तीन नए ऑडी मॉडल्स में से पहली है. इसके बाद 2027 में A5 और Q9 लॉन्च किए जाएंगे.
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ऑडी Q3: बाहरी हिस्सा
नई Q3 पुराने मॉडल से बड़ी है और काफी ज़्यादा शार्प दिखती है. इसके फ्रंट में स्प्लिट LED हेडलाइट्स और एक चौड़ी ग्रिल दी गई है, जो ग्लोबल-स्पेक मॉडल से अलग है. बंपर के निचले हिस्से में हनीकॉम्ब-पैटर्न वाला एयर इनटेक और सिल्वर स्किड प्लेट है.
साइड से देखने पर यह आसानी से Q3 जैसी ही लगती है, लेकिन इसमें कुछ नई डिटेल्स भी हैं. इसमें बॉडी-कलर क्लैडिंग, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और विंडो लाइन के चारों ओर क्रोम स्ट्रिप दी गई है.
पीछे की तरफ, Q3 में स्प्लिट टेल-लैंप्स हैं जो एक LED लाइट स्ट्रिप से जुड़े हैं, और इनके बीच में जलने वाला Audi का लोगो लगा है. टेलगेट के ऊपर एक बड़ा रूफ़ स्पॉइलर है, जबकि बम्पर को एक खास डिज़ाइन दिया गया है जिसमें नकली एयर आउटलेट्स और सिल्वर स्किड प्लेट शामिल हैं.
ऑडी Q3: कैबिन
कैबिन की बात करें तो Q3 में पूरी तरह से नया डैशबोर्ड दिया गया है, जो पैनोरमिक डिस्प्ले के आस-पास बना है. इसमें 11.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले और 12.8-इंच की टचस्क्रीन शामिल है. इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम एंड्राइ़ड ऑटोमेटिव OS पर चलता है और इसे ड्राइवर की तरफ़ झुकाया गया है.
टचस्क्रीन के नीचे शेल्फ़ जैसा एक हिस्सा है, जो एम्बिएंट लाइटिंग की एक पतली पट्टी से निचले डैशबोर्ड से अलग होता है. ऑडी के कुछ बड़े मॉडल्स के उलट, Q3 में सामने वाले पैसेंजर के लिए अलग से कोई डिस्प्ले नहीं दिया गया है.
कार बनाने वाली कंपनी ने गियर सेलेक्टर को स्टीयरिंग व्हील के पीछे लगाकर सेंटर कंसोल के आस-पास जगह भी बनाई है. इस व्यवस्था का मतलब है कि अब पारंपरिक ड्राइव सेलेक्टर सेंटर कंसोल पर नहीं है, जबकि लाइटिंग और वाइपर के फंक्शन दूसरी तरफ दिए गए हैं.
ऑडी Q3: इंजन
ऑडी ने कन्फर्म किया है कि इंडिया-स्पेसिफिक Q3 में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलेगा, जो 200 bhp की ताकत और 320 Nm का टॉर्क बनाएगा. इसमें 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स होगा और ऑडी के क्वाट्रो सिस्टम के ज़रिए पावर चारों पहियों तक पहुंचेगी.
ऑडी Q3: संभावित कीमत और प्रतिद्वंद्वी
नई Q3 को भारत में ही असेंबल किया जाएगा और उम्मीद है कि यह अक्टूबर में बिक्री के लिए उपलब्ध होगी. यह भारत में ऑडी की एसयूवी रेंज में एंट्री-लेवल मॉडल बनी रहेगी और BMW X1 और मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLA जैसी कारों को टक्कर देगी. जानकारी के लिए बता दें कि मौजूदा MY25 Q3 की शुरुआती कीमत ₹43.67 लाख (एक्स-शोरूम) है. नई पीढ़ी वाली कार की कीमत लगभग ₹53-55 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होने की उम्मीद है.
लोकप्रिय ऑडी मॉडल्स
- ऑडी ए4एक्स-शोरूम कीमत₹ 46.88 - 55.83 लाख
- ऑडी क्यू3एक्स-शोरूम कीमत₹ 43.67 - 53 लाख
- ऑडी क्यू5एक्स-शोरूम कीमत₹ 65.55 - 70.73 लाख
- ऑडी क्यू8एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.13 करोड़
- ऑडी क्यू7एक्स-शोरूम कीमत₹ 87.17 - 96.15 लाख
- ऑडी ए6एक्स-शोरूम कीमत₹ 64.81 - 71.66 लाख
- ऑडी आरएस क्यू8एक्स-शोरूम कीमत₹ 2.34 - 2.53 करोड़
- ऑडी क्यू3 स्पोर्टबैकएक्स-शोरूम कीमत₹ 54.25 लाख
- ऑडी एस5एक्स-शोरूम कीमत₹ 73.57 - 80.5 लाख
- ऑडी क्यू8 ई-ट्रोनएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.33 - 1.47 करोड़
- ऑडी क्यू8 ई-ट्रोन स्पोर्टबैकएक्स-शोरूम कीमत₹ 1.19 - 1.32 करोड़
- ऑडी एसक्यू8एक्स-शोरूम कीमत₹ 1.78 करोड़
अपकमिंग कार्स
- एमजी हेक्टर हॉक ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- किया सोरेंटोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 4, 2026
- रेनो क्विड ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 11, 2026
- ऑडी क्यू3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 75 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 15, 2026
- ऑडी क्यू5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 70 लाख - 1 करोड़एक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 17, 2026
- विनफ़ास्ट वीएफ9एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 65 - 68 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- बीएमडब्ल्यू आईईएक्स3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 50 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 18, 2026
- महिंद्रा बीई.07एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 19, 2026
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 20, 2026
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 21, 2026
अपकमिंग बाइक्स
- रॉयल एनफील्ड Bullet 650 Twinएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3.37 - 3.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 26, 2026
- यामाहा आरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2 - 2.25 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- केटीएम RC 350एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 2.85 - 2.95 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- ट्रायंफ Bonneville 400एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.95 - 2.1 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- एथर ई एल 01एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 95,000 - 1.05 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- होंडा X-ADV 150एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 1.8 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चअग॰ 31, 2026
- नोर्टन एटलस जीटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 4.5 - 5.5 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 29, 2026
- यामाहा टेनेरे 700एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 8 - 9 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- नोर्टन Manx Rएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 19.5 - 20 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
- होंडा सीआरएफ300एलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 3 - 3.3 लाखएक्सपेक्टेड लॉन्चसित॰ 30, 2026
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