भारत में नई ऑडी Q3 हुई लॉन्च, कीमत रु.51.99 लाख

ऑडी ने भारत में नई Q3 लॉन्च की है. तीसरी पीढ़ी के इस मॉडल को दो वेरिएंट्स - नोवा (Nova) और ज़ेनिथ (Zenith) - में पेश किया गया है, जिनकी शुरुआती कीमत रु.51.99 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस एसयूवी ने अगस्त 2026 में भारत में दस्तक दी थी और इसे महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर स्थित स्कोडा ऑटो फोक्सवैगन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (SAVIPL) के प्लांट में असेंबल किया जा रहा है.

नई ऑडी Q3: बाहरी हिस्सा

नई Q3 अपने पिछले मॉडल के मुकाबले ज़्यादा शार्प दिखती है, जिसमें स्प्लिट-हेडलाइट सेटअप और एक चौड़ी फ्रंट ग्रिल दी गई है. भारत में आने वाले वर्ज़न की ग्रिल का डिज़ाइन ग्लोबल मॉडल से अलग है; हालाँकि, ऑडी के चार छल्लों (लोगो) को उसी तरह से लगाया गया है, जैसा कि इसके इंटरनेशनल मॉडल में है. निचले बंपर में हनीकॉम्ब पैटर्न वाला एयर इनटेक और एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है.

किनारों की तरफ बदलाव थोड़े हल्के हैं. इसका कुल आकार तो जाना-पहचाना ही है, लेकिन नई Q3 में बॉडी-कलर क्लैडिंग, डुअल-टोन अलॉय व्हील्स, रूफ रेल्स और विंडो लाइन के चारों ओर एक क्रोम स्ट्रिप दी गई है.

पीछे की तरफ, स्प्लिट टेल-लैंप एक LED लाइट बार से जुड़े हुए हैं, जिसके बीच में ऑडी का चमकता हुआ लोगो लगा है. यहाँ एक बड़ा रूफ स्पॉइलर भी है, जबकि बंपर पर फॉक्स एयर आउटलेट और एक सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है.

बाहरी हिस्से के लिए पाँच रंग उपलब्ध हैं: माइथोस ब्लैक, टैम्बोरा ग्रे, नवार्रा ब्लू, सेज ग्रीन और ग्लेशियर व्हाइट.

नई ऑडी Q3: कैबिन और फीचर्स

कैबिन में पिछले मॉडल के मुकाबले काफी बड़ा बदलाव देखने को मिलता है. डैशबोर्ड में अब एक पैनोरमिक डिस्प्ले सेटअप दिया गया है, जिसमें 11.9-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और 12.8-इंच की टचस्क्रीन शामिल है. इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम 'एंड्रॉइड ऑटोमोटिव OS' पर चलता है और ड्राइवर की तरफ झुका हुआ है. ऑडी के कुछ बड़े मॉडल्स के विपरीत, इसमें आगे बैठे यात्री के लिए कोई अलग स्क्रीन नहीं दी गई है.

ऑडी ने गियर सिलेक्टर को सेंटर कंसोल से हटाकर स्टीयरिंग व्हील के पीछे एक लीवर पर लगा दिया है, जिससे आगे की सीटों के बीच ज़्यादा जगह बन गई है. लाइटिंग और वाइपर के कंट्रोल स्टीयरिंग व्हील के दूसरी तरफ दिए गए हैं.

महंगे वैरिएंट 'जेनिथ' (Zenith) में 12-स्पीकर वाला 420W का SONOS साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले और दोनों रो (rows) के लिए फास्ट USB चार्जिंग की सुविधा मिलती है. इसमें डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स, लेन और ओरिएंटेशन लाइटिंग, और फ्रंट लाइट्स के लिए कस्टमाइज़ होने वाले डिजिटल लाइट सिग्नेचर भी दिए गए हैं, जो 'कमिंग-होम' और 'लीविंग-होम' फंक्शन के काम आते हैं। इसके अलावा, इसमें ऊपर और नीचे से फ्लैट, ट्विन-स्पोक वाला लेदर स्पोर्ट्स स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है.

कैबिन कलर विकल्पों में टैमरिंड ब्राउन और परगामेंट बेज शामिल हैं.

नई ऑडी Q3: इंजन

दोनों वैरिएंट्स में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 201 bhp की ताकत और 320 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसमें 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक गियरबॉक्स लगा है, और ऑडी के 'क्वाट्रो' (Quattro) सिस्टम के जरिए पावर चारों पहियों तक पहुंचती है, जो कि इसमें स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. ऑडी का दावा है कि नई Q3 महज 7.1 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 229 kmph है.

नई ऑडी Q3: प्रतिद्वंद्वी

रु.XX की कीमत पर, Q3 का मुकाबला BMW X1 (जिसके लॉन्ग-व्हीलबेस पेट्रोल वर्ज़न की कीमत रु.49.90 लाख है) और मर्सिडीज़-बेंज़ GLA (जिसके पेट्रोल वेरिएंट की कीमत रु.51.80 लाख है) से होगा. ये दोनों कीमतें एक्स-शोरूम हैं.

नई Q3, भारत के लिए योजनाबद्ध तीन नए ऑडी मॉडलों में से पहली है. उम्मीद है कि 2027 में A5 और Q9 भी आ जाएंगी.