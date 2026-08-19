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नई बजाज पल्सर 125 और 150, 24 अगस्त को होगी लॉन्च

बजाज की पॉपुलर पल्सर रेंज के अब तक के सबसे बड़े अपडेट में नया प्लेटफ़ॉर्म, बेहतर स्टाइलिंग और प्रीमियम फ़ीचर्स शामिल हैं.`
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द्वारा ऋषभ परमार

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प्रकाशित अगस्त 19, 2026

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Story

हाइलाइट्स

  • लॉन्च 24 अगस्त को तय
  • नया फ्रेम और मोनोशॉक सस्पेंशन
  • TFT डिस्प्ले और नया डिज़ाइन

बजाज ऑटो 24 अगस्त को भारत में बिल्कुल नई पल्सर 125 और पल्सर 150 लॉन्च करने जा रही है, जो इस लोकप्रिय कम्यूटर मोटरसाइकिल रेंज के लिए एक बड़ा अपडेट है. ये नए मॉडल एक बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित हैं और इनमें डिज़ाइन, चेसिस और फ़ीचर्स के मामले में बड़े बदलाव किए गए हैं.

2026 Bajaj Pulsar 125 1

अगली पीढ़ी की पल्सर 125 और पल्सर 150 डीलरशिप पर पहुँचने लगी हैं और आधिकारिक लॉन्च से पहले ही इन्हें देखा गया है. तस्वीरों से पता चलता है कि मोटरसाइकिल को काफ़ी हद तक नया रूप दिया गया है, जबकि इसकी जानी-पहचानी पल्सर वाली पहचान भी बरकरार रखी गई है.

 

यह भी पढ़ें: रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 गोरखा एडिशन रु.2.11 लाख में हुआ लॉन्च

 

नई पल्सर में बड़े हेडलाइट काउल, ज़्यादा मस्कुलर फ्यूल टैंक और शार्प व स्लीक टेल सेक्शन दिया गया है. इन मोटरसाइकिलों में नया फ़्रेम और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन भी है, जो मौजूदा मॉडल के पारंपरिक सेटअप की जगह लेंगे.

Bajaj Pulsar 125 2026 leaked carandbike 4

सबसे बड़े बदलावों में से एक TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जुड़ना हो सकता है, जिससे पल्सर रेंज इस सेगमेंट की ज़्यादा मॉडर्न मोटरसाइकिलों के बराबर आ जाएगी. लॉन्च के समय दूसरे फ़ीचर्स और मैकेनिकल डिटेल्स के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है.

 

नई पीढ़ी की पल्सर 125 और 150 के साथ, बजाज अपनी लोकप्रिय कम्यूटर मोटरसाइकिलों को ज़्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देना चाहती है, साथ ही उनके ओरिजिनल पल्सर डिज़ाइन DNA को भी बनाए रखना चाहती है. इनकी कीमतें और पूरी जानकारी 24 अगस्त को बताई जाएगी.

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