नई बजाज पल्सर 125 और 150, 24 अगस्त को होगी लॉन्च

बजाज ऑटो 24 अगस्त को भारत में बिल्कुल नई पल्सर 125 और पल्सर 150 लॉन्च करने जा रही है, जो इस लोकप्रिय कम्यूटर मोटरसाइकिल रेंज के लिए एक बड़ा अपडेट है. ये नए मॉडल एक बिल्कुल नए प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित हैं और इनमें डिज़ाइन, चेसिस और फ़ीचर्स के मामले में बड़े बदलाव किए गए हैं.

अगली पीढ़ी की पल्सर 125 और पल्सर 150 डीलरशिप पर पहुँचने लगी हैं और आधिकारिक लॉन्च से पहले ही इन्हें देखा गया है. तस्वीरों से पता चलता है कि मोटरसाइकिल को काफ़ी हद तक नया रूप दिया गया है, जबकि इसकी जानी-पहचानी पल्सर वाली पहचान भी बरकरार रखी गई है.

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नई पल्सर में बड़े हेडलाइट काउल, ज़्यादा मस्कुलर फ्यूल टैंक और शार्प व स्लीक टेल सेक्शन दिया गया है. इन मोटरसाइकिलों में नया फ़्रेम और मोनोशॉक रियर सस्पेंशन भी है, जो मौजूदा मॉडल के पारंपरिक सेटअप की जगह लेंगे.

सबसे बड़े बदलावों में से एक TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का जुड़ना हो सकता है, जिससे पल्सर रेंज इस सेगमेंट की ज़्यादा मॉडर्न मोटरसाइकिलों के बराबर आ जाएगी. लॉन्च के समय दूसरे फ़ीचर्स और मैकेनिकल डिटेल्स के बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद है.

नई पीढ़ी की पल्सर 125 और 150 के साथ, बजाज अपनी लोकप्रिय कम्यूटर मोटरसाइकिलों को ज़्यादा प्रीमियम और मॉडर्न लुक देना चाहती है, साथ ही उनके ओरिजिनल पल्सर डिज़ाइन DNA को भी बनाए रखना चाहती है. इनकी कीमतें और पूरी जानकारी 24 अगस्त को बताई जाएगी.