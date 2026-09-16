नई बजाज पल्सर 150 बनाम होंडा यूनिकॉर्न: कौन सी बेहतर है?

नई बजाज पल्सर 150, पल्सर की 25वीं सालगिरह के जश्न के हिस्से के तौर पर आई है और इसे इसके इतिहास का सबसे बड़ा अपडेट मिला है. लेकिन जिस मोटरसाइकिल को इसे असल में पीछे छोड़ना है, वह कोई दूसरी पल्सर नहीं है. वह होंडा यूनिकॉर्न है.

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ये दोनों मोटरसाइकिलें उन खरीदारों के लिए हैं जो रोज़ाना इस्तेमाल के लिए एक आरामदायक मोटरसाइकिल चाहते हैं, जिसमें आम 125cc कम्यूटर बाइक से थोड़ी बेहतर परफॉर्मेंस हो. लेकिन दोनों का तरीका काफ़ी अलग है. पल्सर इस फ़ॉर्मूले में थोड़ा एटीट्यूड और टेक्नोलॉजी जोड़ना चाहती है, जबकि यूनिकॉर्न सादगी, आराम और रिफ़ाइनमेंट पर ही ध्यान देती है.

यहाँ बताया गया है कि दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है

डिज़ाइन: पल्सर में ज़्यादा एटीट्यूड है

फ़र्क तुरंत साफ़ पता चल जाता है

होंडा यूनिकॉर्न हमेशा से ही सादगी भरे डिज़ाइन को अपनाती रही है. इसका लंबा और साफ़-सुथरा लुक, बड़ा टैंक और प्रीमियम दिखने वाला फ्रंट काउल इसे एक मैच्योर लुक देते हैं. होंडा की मौजूदा यूनिकॉर्न में LED हेडलैंप और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट पैनल मिलता है, लेकिन इसका ओवरऑल डिज़ाइन सादगी भरा ही रहता है.

वहीं, पल्सर का लुक ज़्यादा मस्कुलर है। इसमें पल्सर का सिग्नेचर टैंक और शेप तो बरकरार है, लेकिन इसकी डिटेलिंग ज़्यादा शार्प है और इसमें नए डिज़ाइन वाला LED हेडलैंप दिया गया है. बजाज ने जान-बूझकर ओरिजिनल डिज़ाइन को पूरी तरह बदलने के बजाय उसे बेहतर बनाया है. नतीजा यह है कि यह मोटरसाइकिल देखने में तो जानी-पहचानी ओरिजिनल पल्सर जैसी ही लगती है, लेकिन चलाने में काफी मॉडर्न महसूस होती है.

जो खरीदार कुछ सादा और सिंपल चाहते हैं, उनके लिए यूनिकॉर्न बेहतर है. अगर सड़क पर गाड़ी का दबदबा मायने रखता है, तो पल्सर ज़्यादा सही पसंद है.

एर्गोनॉमिक्स और वज़न: यूनिकॉर्न हल्की है, लेकिन पल्सर ज़्यादा फुर्तीली लगती है.

यह दिलचस्प है क्योंकि कागज़ पर होंडा असल में हल्की है.

यूनिकॉर्न का वज़न 139 kg है, जबकि नई पल्सर 150 का वज़न 141 kg बताया गया है. होंडा की सीट की ऊंचाई 798 मिमी, व्हीलबेस 1,335 मिमी और ग्राउंड क्लियरेंस 187 मिमी है.

मौजूदा स्पेसिफिकेशन लिस्टिंग के अनुसार, पल्सर का कर्ब वेट लगभग 141 किलोग्राम है और इसकी सीट की ऊंचाई 785 मिलीमीटर है.



तो, भले ही यूनिकॉर्न का वज़न 2 किलो कम है, लेकिन पल्सर का नया चेसिस, नीची सीट और वज़न का बदला हुआ बंटवारा इसे चलाने में बहुत आसान बनाता है.

यूनिकॉर्न का डिज़ाइन रोज़ाना आने-जाने वालों के लिए बहुत आरामदायक है, जिसमें लंबी, आरामदायक सीट और सीधे बैठकर चलाने की पोज़िशन है. होंडा खुद इसकी लंबी सीट और मोनोशॉक को आराम देने वाले मुख्य फ़ीचर्स के तौर पर बताती है.

पल्सर आरामदायक भी है, लेकिन इसके फुटपेग्स और हैंडलबार की पोज़िशन इसे थोड़ा स्पोर्टी लुक देती है. इसकी कम ऊंचाई वाली सीट की वजह से कम हाइट वाले राइडर्स के लिए इसे चलाना आसान होगा.

इंजन: पल्सर में ज़्यादा पावर है, यूनिकॉर्न में ज़्यादा टॉर्क है

यह शायद सबसे कड़ा मुक़ाबला है

यूनिकॉर्न में 162.71cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन लगा है, जो 7,500 rpm पर 13 BHP और 5,250 rpm पर 14.8 Nm की पावर और टॉर्क बनाता है. इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है.

पल्सर 150 में छोटा 149.5cc इंजन होने के बावजूद, यह 8,000 rpm पर 13.8 BHP और 6,500 rpm पर 14.1 Nm की पावर और टॉर्क बनाती है. बजाज ने गियरबॉक्स में भी बदलाव किए हैं और दावा किया है कि इससे पहिए पर 12% तक ज़्यादा ट्रैक्शन मिलता है, खासकर निचले गियर में.

इससे पल्सर को ज़्यादा पावर के मामले में थोड़ी बढ़त मिलती है, जबकि यूनिकॉर्न ज़्यादा पीक टॉर्क बनाता है और वह भी कम रेव रेंज पर.

असल ज़िंदगी में, इसका मतलब दो थोड़ी अलग-अलग तरह की पर्सनैलिटी से है. यूनिकॉर्न का इंजन आराम से और बिना किसी परेशानी के रोज़ाना आने-जाने के लिए ट्यून किया गया है, जबकि थ्रॉटल घुमाने पर पल्सर ज़्यादा रिस्पॉन्सिव और तेज़ी से चलने के लिए तैयार महसूस होती है.

पल्सर में नया इंजन और गियरबॉक्स भी दिया गया है. बजाज का दावा है कि 3,000 rpm पर ही पीक टॉर्क का 85% मिल जाता है, जिससे रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफ़िक में इसे चलाना काफ़ी आसान हो जाता है.

खासियतें: पल्सर आसानी से बाज़ी मार लेती है.

यहीं पर दोनों मोटरसाइकिलों के बीच जेनरेशन गैप सबसे साफ़ तौर पर दिखाई देता है.

यूनिकॉर्न में बेसिक चीज़ें सही हैं. इसमें LCD डिजिटल पैनल, LED हेडलैंप, 15W USB-C चार्जिंग, मोनोशॉक सस्पेंशन, साइड-स्टैंड इंजन कट-ऑफ और ABS है.

हालांकि, पल्सर इससे कहीं आगे जाती है. वैरिएंट के आधार पर, आपको 5-इंच का कलर LCD या 5-इंच का TFT डिस्प्ले, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन और टॉप वैरिएंट में Google Maps मिररिंग के साथ ब्लूटूथ + वाई-फाई कनेक्टिविटी मिलती है. TFT पर कॉल और मैसेज अलर्ट, म्यूज़िक कंट्रोल, गियर की स्थिति, फ़्यूल की जानकारी और राइडिंग से जुड़ा अन्य डेटा भी दिखता है.

इसके अलावा, इसमें तीन राइड मोड — रोड, रेन और स्पोर्ट — और क्रॉल टेक भी है, जिसे कम स्पीड वाले ट्रैफ़िक में गाड़ी चलाना आसान बनाने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

पल्सर के ऊंचे वेरिएंट्स में ISG-बेस्ड ऑटोमैटिक स्टार्ट-स्टॉप फ़ंक्शनैलिटी, LED लाइटिंग और टाइप-C USB चार्जिंग भी मिलती है.

इसकी तुलना में, यूनिकॉर्न जानबूझकर सरल है.

और यह ज़रूरी नहीं कि कोई बुरी बात हो। जिसे ब्लूटूथ या नेविगेशन की परवाह नहीं है, उसके लिए होंडा का आसान तरीका असल में फ़ायदेमंद हो सकता है.

लेकिन सिर्फ़ इक्विपमेंट के मामले में, पल्सर एक अलग ही लीग में है.

कीमत: लगभग बराबरी का मुकाबला

यहीं पर चीज़ें खास तौर पर दिलचस्प हो जाती हैं.

नई पल्सर 150 की शुरुआती कीमत दिल्ली में (एक्स-शोरूम) रु.1.15 लाख है, और सबसे महंगे वैरिएंट में स्प्लिट-सीट TFT वर्जन के लिए यह रु.1.23 लाख तक जाती है.

होंडा यूनिकॉर्न की कीमत अभी लगभग रु.1.15 लाख (एक्स-शोरूम) है, जिससे दोनों मोटरसाइकिलों की शुरुआती कीमत लगभग एक जैसी हो गई है.

इसी वजह से पल्सर का फ़ीचर एडवांटेज (फीचर्स के मामले में बढ़त) काफ़ी अहम हो जाती है. लगभग एक जैसी शुरुआती कीमत पर, यह ज़्यादा बेहतर टेक्नोलॉजी पैकेज देती है, जबकि इसके ऊँचे वेरिएंट्स में खरीदारों के पास TFT, नेविगेशन और अतिरिक्त इक्विपमेंट के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने का विकल्प भी होता है.

हालांकि, यूनिकॉर्न सिर्फ़ एक ही वैरिएंट के साथ चीज़ों को आसान रखता है.

बजाज पल्सर 150 बनाम होंडा यूनिकॉर्न

भले ही ये दोनों मोटरसाइकिलें एक ही बड़े सेगमेंट में आती हों, लेकिन अब वे बिल्कुल एक जैसे खरीदारों को लुभाने की कोशिश नहीं कर रही हैं.

इसलिए, अगर आपकी प्राथमिकता आराम, सादगी और आरामदायक राइडिंग अनुभव है, तो यूनिकॉर्न एक बहुत अच्छा विकल्प है.

लेकिन अगर आपको परफ़ॉर्मेंस, हैंडलिंग, टेक्नोलॉजी और थोड़ा ज़्यादा एटीट्यूड चाहिए, तो नई पल्सर 150 एक बहुत बढ़िया विकल्प है, खासकर तब जब आप यह देखें कि इसकी शुरुआती कीमत लगभग होंडा जितनी ही है.