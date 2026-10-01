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नई बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ से उठा पर्दा, इलेक्ट्रिक i3 912 km तक की रेंज के साथ हुई पेश

ऋषभ परमार
last published date : 1 October 2026, 22:59 IST
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नई बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ से उठा पर्दा, इलेक्ट्रिक i3 912 km तक की रेंज के साथ हुई पेश
हाइलाइट्स
  • नई बीएमडब्ल्यू i3, इलेक्ट्रिक 3 सीरीज़ के तौर पर पेश की गई है, जिसकी रेंज 912 km तक है
  • बीएमडब्ल्यू M350 xDrive में 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर वाला पेट्रोल माइल्ड-हाइब्रिड पावरट्रेन दिया गया है
  • लॉन्च के समय नई 3 सीरीज़ रेंज में दो चार-सिलेंडर वाले पेट्रोल वेरिएंट भी शामिल होंगे

आठवीं पीढ़ी की बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ को पेश किया गया है, जिसके साथ ही नई BMW i3 के रूप में पहली इलेक्ट्रिक 3 सीरीज़ सेडान भी आ गई है. बीएमडब्ल्यू के 'न्यू क्लास' (Neue Klasse) डिज़ाइन और टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर पर बनी नई 3 सीरीज़ रेंज में इलेक्ट्रिक, पेट्रोल और हाइब्रिड पावरट्रेन के विकल्प मिलेंगे. पेट्रोल और हाइब्रिड मॉडल, ज़ाहिर है, CLAR प्लेटफ़ॉर्म के अपडेटेड वर्शन पर बनाए जाएंगे.

यह भी पढ़ें: भारत में 2026 पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक पूरी तरह बिकी, 1000 से ज्यादा ताकतवर वाले टर्बो वेरिएंट की ज़बरदस्त मांग

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BMW i3: दो पावरट्रेन और 912 km की रेंज

लोकप्रिय लेकिन कम समय तक चलने वाली i3 हैचबैक से अपना नाम लेने वाली नई बीएमडब्ल्यू i3 सेडान एक बिल्कुल नया प्रोडक्ट है. लॉन्च के समय BMW, i3 के साथ दो इलेक्ट्रिक पावरट्रेन - i3 40 xDrive और i3 50 xDrive - पेश करेगी. पहला वाला 374 bhp की ताकत बनाता है, इसमें 82.8 kWh की बैटरी है और इसकी WLTP रेंज 710 km तक बताई गई है. ज़्यादा ताकतवर i3 50 xDrive 469 bhp की ताकत और 645 Nm का टॉर्क बनाता है, इसमें बड़ी 108.7 kWh की बैटरी है और इसकी रेंज 912 km तक बताई गई है. यह 4.7 सेकंड में 0-100 km/h की रफ़्तार पकड़ सकती है.

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इलेक्ट्रिक 3 सीरीज़ में बीएमडब्ल्यू की नई Gen6 eDrive टेक्नोलॉजी दी गई है, जिसमें 800V इलेक्ट्रिकल आर्किटेक्चर और 400 kW तक की चार्जिंग क्षमता शामिल है. बीएमडब्ल्यू का कहना है कि i3 50 xDrive को अगर सही क्षमता वाले DC फ़ास्ट चार्जर से कनेक्ट किया जाए, तो यह 10 मिनट में 423 km तक की WLTP रेंज दे सकती है. यह सिस्टम बाइ-डायरेक्शनल चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है.

बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज: पेट्रोल, माइल्ड हाइब्रिड और PHEV

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पेट्रोल-डीज़ल और हाइब्रिड मॉडल की बात करें तो बीएमडब्ल्यू में चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन होगा. हालांकि, कार बनाने वाली कंपनी ने अभी तक कोई जानकारी नहीं दी है, लेकिन हमारा मानना ​​है कि यह 2.0-लीटर का इंजन होगा. नई बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ के सभी पेट्रोल इंजन में बीएमडब्ल्यू की लेटेस्ट जेनरेशन वाली ट्वीन पॉवर टर्बो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है.

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इसके अलावा, एक परफॉर्मेंस वैरिएंट –बीएमडब्ल्यू M350 xDrive – भी आएगा, जिसमें M-ट्यून्ड 3.0-लीटर, छह-सिलेंडर इंजन और 48V माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम (क्रैंकशाफ्ट-ड्रिवेन स्टार्टर जनरेटर के साथ) होगा. यह इंजन 443 bhp की ताकत बनाएगा और कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 4.1 सेकंड में पकड़ लेगी, साथ ही इसकी टॉप स्पीड 250 kmph होगी. M350 xDrive में एक नया 'ड्रिफ्ट मोमेंट' फ़ंक्शन भी दिया गया है, जिससे ड्राइवर पिछले पहियों तक पावर भेज सकता है.

बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ और i3: डिज़ाइन और कैबिन

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दिखने में, नई 3 सीरीज़ में बीएमडब्ल्यू की लेटेस्ट 'Neue Klasse' डिज़ाइन लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया है, जबकि सेडान का जाना-पहचाना आकार और अनुपात वैसा ही रखा गया है. इसके फ्रंट में किडनी ग्रिल और ट्विन हेडलाइट्स का नया रूप देखने को मिलता है, और डोर हैंडल अब बॉडी के साथ एकदम बराबर (फ्लश-फिटिंग) हैं. i3 और पेट्रोल-डीज़ल वर्जन का बेसिक डिज़ाइन एक जैसा ही है, बस पावरट्रेन और वैरिएंट के हिसाब से उनमें कुछ अंतर हैं.

BMW 3 Series and M350 x Drive

अंदर की तरफ, सबसे बड़ा बदलाव बीएमडब्ल्यू का नया पैनोरमिक iDrive इंटरफ़ेस है. इसमें बीएमडब्ल्यू पैनोरमिक विज़न डिस्प्ले, एक ऑप्शनल 3D हेड-अप डिस्प्ले, 17.9-इंच का सेंट्रल टचस्क्रीन और एक नया मल्टीफ़ंक्शन स्टीयरिंग व्हील शामिल है. यह सिस्टम बीएमडब्ल्यू ऑपरेटिंग सिस्टम X पर चलता है और इसमें एक अपडेटेड इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट भी मिलता है.

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नई 3 सीरीज़ में अपग्रेडेड ड्राइवर असिस्टेंस टेक्नोलॉजी भी मिलेगी, जिसमें लेवल 2 ADAS शामिल है. बीएमडब्ल्यू का कहना है कि उसका मोटरवे असिस्टेंट कुछ खास बाज़ारों में 130 kmph तक की स्पीड पर बिना हाथ लगाए गाड़ी चलाने (हैंड्स-फ्री ड्राइविंग) की सुविधा दे सकता है. इसके अलावा, 2027 से शहरों में आंशिक रूप से ऑटोमेटेड ड्राइविंग फ़ंक्शन लाने की भी योजना है.

बीएमडब्ल्यू 3 सीरीज़ और i3: प्रोडक्शन और भारत के लिए अहमियत

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पूरी तरह से इलेक्ट्रिक बीएमडब्ल्यू i3 का प्रोडक्शन बीएमडब्ल्यू के म्यूनिख प्लांट में होगा, जबकि कंबशन-इंजन वाली 3 सीरीज़ जर्मनी के डिंगोल्फिंग में बनाई जाएगी. अभी तक बीएमडब्ल्यू ने भारत में इसे लॉन्च करने की पुष्टि नहीं की है; हालांकि, 3 सीरीज़ की लोकप्रियता को देखते हुए, इसका आठवें-जेनरेशन वाला मॉडल 2027 तक भारत में आ सकता है.

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ऋषभ परमार
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