नई बीएमडब्ल्यू M 1000 RR भारत में रु.59.90 लाख में हुई लॉन्च
- अपडेट किए गए 999cc फोर-सिलेंडर इंजन से 215 bhp की पावर
- नए M विंगलेट्स 3.0 और रीडिजाइन की गई फ्रंट फेयरिंग
- इलेक्ट्रॉनिक्स पैकेज में स्लाइड कंट्रोल और ब्रेक स्लाइड असिस्ट को जोड़ा गया है
M 1000 RR, बीएमडब्ल्यू मोटरराड की सबसे ज़्यादा ट्रैक-केंद्रित प्रोडक्शन सुपरबाइक है. इसका रेसिंग वर्ज़न FIM सुपरबाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप (WorldSBK) में हिस्सा लेता है. अब, इसका नया वर्ज़न भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत रु.59.90 लाख है. BMW ने इसके एयरोडायनामिक परफॉरमेंस, इंजन आउटपुट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है. इसमें किए गए कई अपडेट्स का मकसद राइडर्स को सर्किट पर और भी बेहतर परफॉरमेंस निकालने में मदद करना है.
999cc का इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन अब 14,500rpm पर 215 bhp की ताकत बनाता है, जो पिछले वर्ज़न के मुकाबले 6 bhp ज़्यादा है. वहीं, 11,100rpm पर इसका पीक टॉर्क 113 Nm है. BMW ने सिलेंडर हेड, पोर्ट डिज़ाइन और कंबशन चैंबर में बदलाव किए हैं, जबकि टाइटेनियम वाल्व की जियोमेट्री को भी अपडेट किया गया है। इसके अलावा, एग्ज़ॉस्ट सिस्टम में भी सुधार किए गए हैं.
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एक और बदलाव 'शॉर्टर-थ्रो थ्रॉटल' है, जिसका रोटेशन एंगल अब 58 डिग्री है. इसका मतलब यह है कि फुल थ्रॉटल तक पहुँचने के लिए राइडर को अपनी कलाई को कम घुमाना पड़ता है, जिससे ट्रैक पर तेज़ रफ़्तार में एक्सीलरेशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. इंजन के साथ अभी भी 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.
फ्रंट फेयरिंग को फिर से डिज़ाइन किया गया है और अब इसमें कार्बन-फाइबर-रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक से बने लेटेस्ट M विंगलेट्स 3.0 दिए गए हैं. BMW का दावा है कि ये नए विंगलेट्स काफी ज़्यादा डाउनफोर्स पैदा करते हैं, जिससे तेज़ रफ़्तार पकड़ते समय (एक्सेलरेशन के दौरान) गाड़ी का अगला हिस्सा ज़मीन से अच्छी तरह जुड़ा रहता है और तेज़ स्पीड पर स्टेबिलिटी बेहतर होती है.
फ्रेम में भी बदलाव किए गए हैं; बाईं ओर एक नया इंजन माउंट लगाया गया है और स्टीयरिंग हेड के आसपास के हिस्से के लचीलेपन (फ्लेक्स) में भी बदलाव किए गए हैं. इन अपडेट्स का मकसद ट्रैक राइडिंग जैसी कठिन परिस्थितियों में मोटरसाइकिल के बर्ताव को बेहतर बनाना है.
इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ज़्यादा दिलचस्प बदलाव देखने को मिलते हैं. डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में अब 'स्लाइड कंट्रोल' शामिल है, जो स्टीयरिंग-एंगल सेंसर से मिलने वाले इनपुट के आधार पर काम करता है. यह सिस्टम ट्रैक्शन मैनेजमेंट को 'स्लिप कंट्रोल' और 'स्लाइड कंट्रोल' में बांट देता है, जिससे राइडर्स एक्सीलरेट करते समय पावर स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. यही सेंसर तकनीक BMW रेस ABS प्रो सिस्टम के ज़रिए 'ब्रेक स्लाइड असिस्ट' की सुविधा भी देती है. जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ब्रेक लगाते समय राइडर्स को स्लाइड्स को कंट्रोल करने में मदद करती है.
कुछ अन्य बाज़ारों के विपरीत, जहाँ अतिरिक्त उपकरण एक विकल्प के रूप में दिए जाते हैं, भारत के लिए बनी M 1000 RR में 'M कॉम्पिटिशन पैकेज' स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. इसमें M कार्बन व्हील्स और अन्य कार्बन-फाइबर कंपोनेंट्स शामिल हैं. साथ ही, इसमें एक हल्का M फुटरेस्ट सिस्टम भी है, जिससे 220 ग्राम वज़न कम होता है और बाइक का कुल वज़न (बिना किसी लोड के) 194 किलोग्राम रह जाता है.
BMW मोटरराड तीन साल की अनलिमिटेड-किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसमें चौथे और पांचवें साल तक कवरेज बढ़ाने का विकल्प भी मिलता है। इसके 24x7 सपोर्ट पैकेज में रोडसाइड असिस्टेंस भी शामिल है.
लोकप्रिय बीएमडब्ल्यू मॉडल
- बीएमडब्ल्यू
एस 1000 आरआरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.75 - 30.85 लाख
- बीएमडब्ल्यू
जी 310 आरआरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.9 - 3.05 लाख
- बीएमडब्ल्यू
सी 400 जीटीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 11.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
के 1600 बीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 38 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एस 1000 आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 22.25 - 23.85 लाख
- बीएमडब्ल्यू
के 1600 जीटीएलएक्स-शोरूम प्राइस₹ 38 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एफ900 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एफ900 जीएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 16 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एफ 450 जीएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.35 - 6.15 लाख
- बीएमडब्ल्यू
एम 1000 आरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 33.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
R 12 GSएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.4 लाख
- बीएमडब्ल्यू
आर 1300 जीएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 24 - 28.11 लाख
- बीएमडब्ल्यू
आर 1300 जीएस एडवेंचरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 26.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
R12एक्स-शोरूम प्राइस₹ 22.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
R12 nineTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.5 लाख
- बीएमडब्ल्यू
सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.25 लाख
- बीएमडब्ल्यू
सीई 02 इलेक्ट्रिकएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.5 लाख
नई कारें
- मिनी
Cooper SEएक्स-शोरूम प्राइस₹ 53.9 - 56.4 Lakh
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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