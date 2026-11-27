M 1000 RR, बीएमडब्ल्यू मोटरराड की सबसे ज़्यादा ट्रैक-केंद्रित प्रोडक्शन सुपरबाइक है. इसका रेसिंग वर्ज़न FIM सुपरबाइक वर्ल्ड चैंपियनशिप (WorldSBK) में हिस्सा लेता है. अब, इसका नया वर्ज़न भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत रु.59.90 लाख है. BMW ने इसके एयरोडायनामिक परफॉरमेंस, इंजन आउटपुट और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल को बेहतर बनाने पर ध्यान दिया है. इसमें किए गए कई अपडेट्स का मकसद राइडर्स को सर्किट पर और भी बेहतर परफॉरमेंस निकालने में मदद करना है.

999cc का इनलाइन फोर-सिलेंडर इंजन अब 14,500rpm पर 215 bhp की ताकत बनाता है, जो पिछले वर्ज़न के मुकाबले 6 bhp ज़्यादा है. वहीं, 11,100rpm पर इसका पीक टॉर्क 113 Nm है. BMW ने सिलेंडर हेड, पोर्ट डिज़ाइन और कंबशन चैंबर में बदलाव किए हैं, जबकि टाइटेनियम वाल्व की जियोमेट्री को भी अपडेट किया गया है। इसके अलावा, एग्ज़ॉस्ट सिस्टम में भी सुधार किए गए हैं.

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एक और बदलाव 'शॉर्टर-थ्रो थ्रॉटल' है, जिसका रोटेशन एंगल अब 58 डिग्री है. इसका मतलब यह है कि फुल थ्रॉटल तक पहुँचने के लिए राइडर को अपनी कलाई को कम घुमाना पड़ता है, जिससे ट्रैक पर तेज़ रफ़्तार में एक्सीलरेशन को कंट्रोल करना आसान हो जाता है. इंजन के साथ अभी भी 6-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है.

फ्रंट फेयरिंग को फिर से डिज़ाइन किया गया है और अब इसमें कार्बन-फाइबर-रीइन्फोर्स्ड प्लास्टिक से बने लेटेस्ट M विंगलेट्स 3.0 दिए गए हैं. BMW का दावा है कि ये नए विंगलेट्स काफी ज़्यादा डाउनफोर्स पैदा करते हैं, जिससे तेज़ रफ़्तार पकड़ते समय (एक्सेलरेशन के दौरान) गाड़ी का अगला हिस्सा ज़मीन से अच्छी तरह जुड़ा रहता है और तेज़ स्पीड पर स्टेबिलिटी बेहतर होती है.

फ्रेम में भी बदलाव किए गए हैं; बाईं ओर एक नया इंजन माउंट लगाया गया है और स्टीयरिंग हेड के आसपास के हिस्से के लचीलेपन (फ्लेक्स) में भी बदलाव किए गए हैं. इन अपडेट्स का मकसद ट्रैक राइडिंग जैसी कठिन परिस्थितियों में मोटरसाइकिल के बर्ताव को बेहतर बनाना है.

इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में ज़्यादा दिलचस्प बदलाव देखने को मिलते हैं. डायनामिक ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम में अब 'स्लाइड कंट्रोल' शामिल है, जो स्टीयरिंग-एंगल सेंसर से मिलने वाले इनपुट के आधार पर काम करता है. यह सिस्टम ट्रैक्शन मैनेजमेंट को 'स्लिप कंट्रोल' और 'स्लाइड कंट्रोल' में बांट देता है, जिससे राइडर्स एक्सीलरेट करते समय पावर स्लाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं. यही सेंसर तकनीक BMW रेस ABS प्रो सिस्टम के ज़रिए 'ब्रेक स्लाइड असिस्ट' की सुविधा भी देती है. जैसा कि नाम से पता चलता है, यह ब्रेक लगाते समय राइडर्स को स्लाइड्स को कंट्रोल करने में मदद करती है.

कुछ अन्य बाज़ारों के विपरीत, जहाँ अतिरिक्त उपकरण एक विकल्प के रूप में दिए जाते हैं, भारत के लिए बनी M 1000 RR में 'M कॉम्पिटिशन पैकेज' स्टैंडर्ड तौर पर मिलता है. इसमें M कार्बन व्हील्स और अन्य कार्बन-फाइबर कंपोनेंट्स शामिल हैं. साथ ही, इसमें एक हल्का M फुटरेस्ट सिस्टम भी है, जिससे 220 ग्राम वज़न कम होता है और बाइक का कुल वज़न (बिना किसी लोड के) 194 किलोग्राम रह जाता है.

BMW मोटरराड तीन साल की अनलिमिटेड-किलोमीटर स्टैंडर्ड वारंटी देती है, जिसमें चौथे और पांचवें साल तक कवरेज बढ़ाने का विकल्प भी मिलता है। इसके 24x7 सपोर्ट पैकेज में रोडसाइड असिस्टेंस भी शामिल है.