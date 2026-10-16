नई कार की कीमत पर अगर मिल रही हो एक लग्ज़री कार तो क्या खरीदनी चाहिये, यहां कीजिए अपने सभी डाउट क्लीयर

आप किसी नए शोरूम में जा सकते हैं, कागजी कार्रवाई पूरी कर सकते हैं और ह्यून्दे क्रेटा जैसी बिल्कुल नई (जीरो-किलोमीटर चली) मिड-साइज फैमिली SUV लेकर बाहर निकल सकते हैं. इसमें आपको एकदम नई कार वाली खुशबू, आधुनिक डिजिटल स्क्रीन और तीन साल की कंपनी वारंटी का भरोसा मिलता है. दूसरी तरफ, अगर आप पुरानी कारों के बाजार (सेकंड-हैंड मार्केट) पर नजर डालें, तो कुछ दिलचस्प विकल्प मिल सकते हैं: उसी रु,18 लाख में आप 8 साल पुरानी जर्मन लग्जरी कार - जैसे कि ऑडी A4, BMW 3 सीरीज या मर्सिडीज-बेंज C-क्लास - खरीद सकते हैं.

यह भारतीय कार जगत के सबसे चर्चित सवालों में से एक है. हालाँकि, किसी भी तरह की गाड़ी रखने की असल सच्चाई केवल उसकी खरीद कीमत तक ही सीमित नहीं होती. गाड़ी बुक करने से पहले, आपको यह समझना होगा कि लंबे समय तक इन कारों को अपने पास रखने पर असल में क्या होता है.

वित्तीय जांच: कागजी कीमत बनाम स्वामित्व की वास्तविक लागत

संभावित खरीदार सबसे बड़ी गलती यह मानकर कर सकते हैं कि रु.18.00 लाख की एक जैसी ऑन-रोड कीमत वाली दो गाड़ियों को रखने का खर्च भी एक समान ही होगा.

लेकिन कार खरीदना तो बस पहला आर्थिक कदम है. अगर आप पांच साल की अवधि के लिए लोन की ब्याज दरों, तय समय पर होने वाली सर्विसिंग, घिसने-पिटने वाली चीजों (consumable items) और सालाना ईंधन के खर्चों को ध्यान में रखें, तो वित्तीय स्थिति काफी अलग हो जाती है.

इस अंतर को स्पष्ट रूप से समझने के लिए, आइए आठ साल पुरानी ऑडी A4 और बिल्कुल नई हुंडई क्रेटा के बीच एक वास्तविक वित्तीय तुलना पर विचार करें. मान लेते हैं कि दोनों की ऑन-रोड कीमत रु.18.00 लाख है और साल भर में इनसे 15,000 किलोमीटर की दूरी तय की जाती है.

स्वामित्व कारक (पाँच वर्षों से अधिक पहले से इस्तेमाल की गई लग्ज़री कार (आठ साल पुरानी ऑडी A4 बिल्कुल नई कार (हुंडई क्रेटा) अंतर ऑन-रोड खरीद मूल्य रु.18,00,000 रु.18,00,000 Nil

लोन डाउन पेमेंट (20%) रु. 3,60,000 रु.3,60,000 Nil

लोन ब्याज दर (पाँच साल की अवधि) रु..50% 9.50% +5.00% पुरानी कार पर

5 साल का कुल EMI भुगतान (डाउन पेमेंट को छोड़कर) रु. 20,32,843 रु.18,14,561 पुरानी लग्जरी गाड़ी पर +रु.2,18,282 पांच साल का अनुमानित ईंधन खर्च रु.6,03,974 रु. 4,97,391 पुरानी लग्ज़री गाड़ी पर +1,06,583

पांच साल की अनुमानित बीमा लागत रु. 1,85,000 रु. 97,302 पुरानी लग्जरी गाड़ी पर +रु.87,698

कुल पाँच-वर्षीय रखरखाव और मरम्मत रु. 6,34,930 रु.1,80,927 पुरानी लग्ज़री गाड़ी पर +रु.4,54,003 कुल जीवनकाल स्वामित्व लागत रु.38,16,747 रु.29,50,181 पुरानी लग्ज़री गाड़ी पर +रु.8,66,566

फाइनेंसिंग और बैंक ब्याज: लोन पर छिपा हुआ जुर्माना

अगर आप अपनी खरीदारी के लिए नकद भुगतान करने के बजाय बैंक लोन लेने की योजना बनाते हैं, तो पुरानी (प्री-ओन्ड) गाड़ी खरीदने पर आपको आर्थिक नुकसान उठाना पड़ सकता है.

कमर्शियल बैंक और वित्तीय संस्थान पुरानी गाड़ियों को अधिक जोखिम वाली संपत्ति मानते हैं. इसलिए, पुरानी कारों के लोन पर ब्याज दरें आमतौर पर 13.50% से 15.50% के बीच होती हैं, जिनका औसत लगभग 14.50% बैठता है. इसके विपरीत, किसी अधिकृत शोरूम से खरीदी गई बिल्कुल नई कार पर ब्याज दरें काफी कम और आकर्षक होती हैं, जो आमतौर पर 8.50% से 9.50% के बीच रहती हैं.

रु.14.40 लाख की लोन राशि पर (यह मानते हुए कि रु.18.00 लाख की कार के लिए 20% डाउन पेमेंट किया गया है और लोन की अवधि पांच साल है), पुरानी लग्जरी कार की मासिक EMI लगभग रु.33,881 होगी. वहीं, नई कार की EMI काफी कम, यानी रु.30,243 होगी.

रखरखाव, पुर्जे और सर्विसिंग: जहाँ असलियत सामने आती है

रखरखाव के मामले में इन दोनों विकल्पों के बीच का अंतर और भी बढ़ जाता है.

जब आप बिल्कुल नई कार खरीदते हैं, तो उसे रखने का खर्च आमतौर पर कम रहता है. डीलरशिप की तरफ से शुरुआती चेक-अप मुफ्त मिलते हैं, और गाड़ी पर वारंटी भी होती है. अगर दूसरे साल में कोई इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल खराब हो जाए या एयर कंडीशनिंग कंप्रेसर काम करना बंद कर दे, तो कंपनी उसका खर्च खुद उठाती है. आम पेट्रोल कारों की सर्विसिंग का खर्च आमतौर पर हर साल रु.8,000 से रु.12,000 के बीच आता है.

8 साल पुरानी लग्जरी सैलून कार का मेंटेनेंस खर्च काफी ज्यादा होता है. भले ही आपने यह कार रु.18.00 लाख में खरीदी हो, लेकिन इसके पुर्जे (स्पेयर पार्ट्स) असल में उस गाड़ी के लिए बने हैं, जिसकी नई कीमत रु.50 लाख से ज्यादा थी. इसलिए, भले ही कार की मार्केट वैल्यू कम हो जाए, लेकिन इसके स्पेयर पार्ट्स की कीमत कम नहीं होती.

किसी विशेष वर्कशॉप में एक छोटी सर्विस (माइनर सर्विस) का खर्च आसानी से रु.20,000 से रु.25,000 तक आ सकता है, जबकि फ्लूइड और ट्रांसमिशन से जुड़ी बड़ी सर्विस (मेजर सर्विस) का खर्च रु.45,000 से भी ऊपर जा सकता है। अन्य इस्तेमाल होने वाले पुर्जों (कंज्यूमेबल पार्ट्स) की कीमत और भी ज्यादा होती है.

प्रीमियम ब्रेक पैड और ब्रेक डिस्क के एक सेट को बदलने में 35,000 से 50,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है

हाई-परफॉर्मेंस या रन-फ्लैट टायर के चार नए टायरों के सेट की कीमत 60,000 से 80,000 रुपये तक हो सकती है

इलेक्ट्रॉनिक सस्पेंशन डैम्पर, स्टीयरिंग रैक, वॉटर पंप या ड्यूल-क्लच ट्रांसमिशन की मेकाट्रॉनिक यूनिट जैसे जटिल पुर्जों की मरम्मत पर रु.75,000 से लेकर रु.1.5 लाख से भी ज्यादा खर्च आ सकता है

पांच वर्षों में, एक पुरानी लग्जरी कार की रूटीन सर्विसिंग और अचानक आने वाली मरम्मत पर लगभग रु.6.35 लाख का खर्च आ सकता है, जबकि एक नई कार पर आमतौर पर रु.1.85 लाख से कम का खर्च आएगा.

रोज़मर्रा की ईंधन बचत: रोज़ आने-जाने का खर्च

हाई-एंड परफॉरमेंस वाली लग्जरी गाड़ियां बनाते समय फ्यूल एफिशिएंसी पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है.

अगर मान लें कि साल में 300 दिन, रोज़ाना 50 किलोमीटर का सफर (कुल लगभग 15,000 किलोमीटर) तय किया जाता है और फ्यूल की कीमत रु.100 प्रति लीटर है, तो पुरानी लग्ज़री कार के लिए साल भर में लगभग 1,071 लीटर ईंधन की ज़रूरत होगी, जिससे सालाना खर्च रु.1,07,143 हो जाएगा.

वहीं, 2.0-लीटर टर्बोचार्ज्ड इंजन वाली आठ साल पुरानी लग्जरी सेडान, शहर के ट्रैफिक में आमतौर पर लगभग 10 से 12 kmpl का माइलेज देती है, और अलग-अलग तरह की ड्राइविंग स्थितियों में यह बढ़कर लगभग 14 kmpl तक हो जाता है. दूसरी ओर, आधुनिक मिड-साइज़ SUV और कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर में हल्के प्लेटफॉर्म और बहुत ही कुशल पावरट्रेन होते हैं, जो आसानी से 15 से 17 kmpl का माइलेज दे सकते हैं.

नई कार औसतन लगभग 882 लीटर ईंधन की खपत करती है, जिसकी लागत रु.88,235 आती है. पांच वर्षों की अवधि में, ईंधन की कीमतों में हर साल होने वाली बढ़ोतरी को ध्यान में रखें, तो यह लग्जरी कार, बिल्कुल नई कार की तुलना में पेट्रोल पर लगभग रु.1.06 लाख अधिक खर्च करेगी.

पुरानी लग्जरी कारें आज भी दिल को क्यों लुभाती हैं

जब आर्थिक आंकड़ों के हिसाब से नई कार खरीदना ज्यादा फायदेमंद है, तो फिर हर साल हजारों भारतीय खरीदार पुरानी लग्जरी कारें क्यों चुनते हैं? इसका जवाब कार के मालिकाना हक से जुड़े उन बारीक पहलुओं में छिपा है, जिन्हें अकाउंटिंग शीट पर नहीं मापा जा सकता.

बेजोड़ सोशल उपस्थिति

भारतीय समाज में, ऑडी, बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज-बेंज जैसी गाड़ी से किसी फाइव-स्टार होटल या पारिवारिक समारोह में पहुँचना अपने आप में एक बड़ा संदेश देता है. यह पेशेवर सफलता और प्रतिष्ठा की ऐसी छवि पेश करता है, जिसे कोई आम कार (भले ही उसमें कितने भी फीचर्स क्यों न हों) कभी नहीं बना सकती. ऐसे कारोबारी और एग्जीक्यूटिव, जिन्हें अक्सर अपने क्लाइंट्स की मेहमाननवाजी करनी पड़ती है, उनके लिए इस तरह के ब्रांड का होना एक वास्तविक पेशेवर मूल्य जोड़ता है.

बेहतरीन राइड क्वालिटी और मैकेनिकल गहराई

अगर आप ऑडी A4 या BMW 3 सीरीज को 90 kmph की रफ्तार से किसी फ्लाईओवर के जोड़ (जॉइंट) के ऊपर से गुजारें, तो इंजीनियरिंग का फर्क तुरंत साफ हो जाता है. इन लग्जरी कारों में आगे और पीछे दोनों तरफ बेहतरीन 'मल्टी-लिंक इंडिपेंडेंट सस्पेंशन सिस्टम' होते हैं, साथ ही इनमें मजबूत सबफ्रेम इंसुलेशन और मोटा 'अकॉस्टिक ग्लास' लगा होता है. इनके दरवाजे बंद होने पर एक ठोस और भारी आवाज आती है, जो मजबूती का अहसास कराती है. इसके अलावा, ये कारें सड़क पर पूरी तरह जमी रहती हैं और यात्रियों को झटकों (वाइब्रेशन) और टायरों के शोर से इस तरह बचाती हैं, जैसा कि आम बाजार में मिलने वाली गाड़ियां नहीं कर पातीं.

भविष्य में कीमत में कम गिरावट

उस लग्जरी कार के पहले मालिक को उसकी कीमत में आई गिरावट (डेप्रिसिएशन) का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा. सड़क पर चलने के पहले चार से पांच सालों में ही, एक नई लग्जरी गाड़ी की कीमत अक्सर उसकी इनवॉइस वैल्यू के 50 से 60% तक कम हो जाती है. जब आप 8 साल बाद कार के दूसरे मालिक बनते हैं, तो इसकी कीमत घटने की रफ्तार काफी धीमी हो जाती है. अगर आप तीन साल बाद उस कार को बेचने का फैसला करते हैं, तो उसकी रीसेल वैल्यू में होने वाली गिरावट का प्रतिशत, उस भारी गिरावट के मुकाबले बहुत कम होगा जो पहले मालिक को झेलनी पड़ी थी.

व्यावहारिक मुश्किलें: पुरानी लग्जरी कार रखने में करने पड़ने वाले असली समझौते

लेकिन सिर्फ ब्रांड के नाम पर मोहित होने से पहले, खरीदारों को असल दुनिया में कई तरह के समझौते करने के लिए भी तैयार रहना होगा.

ऑटोमोटिव इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत तेज़ी से बदलते हैं. 8 साल पुरानी किसी लग्जरी कार में पुराना और धीमा इंफोटेनमेंट डिस्प्ले हो सकता है, जिसमें वायरलेस एप्पल कारप्ले या एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा न हो. इसमें आपको उन फीचर्स की कमी खलेगी जो आजकल भारत की किफायती कारों में भी आम हो गए हैं, जैसे कि 360-डिग्री कैमरे, वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग पैड, वेंटिलेटेड सीटें और आधुनिक लेवल 2 ADAS आदि.

रीज़नल फिटनेस और रेग्यूलेट्री रिस्ट्रिक्शंस

नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) जैसे इलाकों में, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) के कड़े नियमों के कारण डीजल वाहनों की कानूनी उम्र 10 साल और पेट्रोल वाहनों की 15 साल तक सीमित है. इसलिए, अगर आप दिल्ली-NCR में 8 साल पुरानी डीजल लग्जरी कार खरीदते हैं, तो आपके पास उसे सड़क पर चलाने के लिए सिर्फ एक या दो साल का ही कानूनी समय बचता है; इसके बाद उस वाहन को डी-रजिस्टर करना या स्क्रैप करना पड़ता है.

पुर्जों के इंतज़ार के दौरान डाउनटाइम

जब किसी आम कार में नए अल्टरनेटर या रेडिएटर होज़ की ज़रूरत होती है, तो शहर का कोई भी अधिकृत सर्विस सेंटर 24 से 48 घंटों के भीतर वह पुर्जा मंगा सकता है. लेकिन जब किसी पुरानी जर्मन लग्ज़री कार में किसी खास सेंसर या स्टीयरिंग के पुर्जे की ज़रूरत होती है, तो अक्सर उन पुर्जों को विदेशों के गोदामों से मंगाना पड़ता है. इस प्रक्रिया के कारण आपकी मुख्य गाड़ी हफ्तों तक वर्कशॉप में खड़ी रह सकती है.

अगर आप पुरानी लग्ज़री गाड़ी चुनते हैं, तो खरीदारी से पहले के कुछ सुनहरे नियम

खैर, अगर आप पक्के तौर पर कोई लग्जरी ब्रांड की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आप खरीदारी से जुड़े इन तीन अहम दिशा-निर्देशों का पालन करके आर्थिक परेशानी से बच सकते हैं:

मरम्मत के लिए इमरजेंसी फंड रखें: खरीदारी पर अपना पूरा बजट खर्च न करें. अगर आपका कुल बजट 18 लाख रुपये है, तो रु.15.50 लाख की गाड़ी खरीदें और बाकी रु.2.50 लाख किसी अच्छे ब्याज वाले बचत खाते में आपातकालीन मरम्मत के लिए सुरक्षित रखें

खरीदारी पर अपना पूरा बजट खर्च न करें. अगर आपका कुल बजट 18 लाख रुपये है, तो रु.15.50 लाख की गाड़ी खरीदें और बाकी रु.2.50 लाख किसी अच्छे ब्याज वाले बचत खाते में आपातकालीन मरम्मत के लिए सुरक्षित रखें डीलरशिप का पूरा सर्विस रिकॉर्ड मांगें: ऐसी पुरानी लग्जरी कार खरीदने से बचें, जिसका किसी अधिकृत सर्विस सेंटर या भरोसेमंद विशेषज्ञ से कराया गया पूरा और सत्यापित मेंटेनेंस रिकॉर्ड उपलब्ध न हो। अधूरे रिकॉर्ड से समय पर इंजन ऑयल न बदलने, पहले बाढ़ से नुकसान होने या ओडोमीटर की रीडिंग कम किए जाने जैसी समस्याएं छिपी हो सकती हैं.

ऐसी पुरानी लग्जरी कार खरीदने से बचें, जिसका किसी अधिकृत सर्विस सेंटर या भरोसेमंद विशेषज्ञ से कराया गया पूरा और सत्यापित मेंटेनेंस रिकॉर्ड उपलब्ध न हो। अधूरे रिकॉर्ड से समय पर इंजन ऑयल न बदलने, पहले बाढ़ से नुकसान होने या ओडोमीटर की रीडिंग कम किए जाने जैसी समस्याएं छिपी हो सकती हैं. स्वतंत्र डायग्नोस्टिक स्कैन कराएं: कार की हालत का आकलन सिर्फ उसे देखकर न करें। गाड़ी को किसी भरोसेमंद स्वतंत्र वर्कशॉप पर ले जाएं और तकनीशियन से OBD-II कंप्यूटर स्कैन कराएं। इससे ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल, ABS पंप और इलेक्ट्रॉनिक स्टीयरिंग यूनिट में मौजूद संभावित एरर कोड का पता चल सकता है.

नई कार या पुरानी लग्ज़री कार: आपको क्या चुनना चाहिए?

नई कार खरीदना या किसी लग्जरी ब्रांड की पुरानी कार लेना, यह अंततः आपकी अपनी प्राथमिकताओं और रोज़मर्रा की ड्राइविंग की ज़रूरतों पर निर्भर करता है.

एक बिल्कुल नई कार खरीदें, यदि:

आप अपने परिवार के लिए रोजाना इस्तेमाल होने वाली मुख्य कार खरीद रहे हैं

आप भीड़भाड़ वाली शहरी सड़कों पर रोजाना 40 से 60 किलोमीटर सफर करते हैं और बेहतर माइलेज चाहते हैं

आप बिना किसी चिंता के कार चलाना चाहते हैं और नियमित सर्विस पर होने वाले अनुमानित खर्च के साथ कई साल की कंपनी वारंटी को प्राथमिकता देते हैं

आप आधुनिक कनेक्टिविटी फीचर्स, वेंटिलेटेड सीटें और ड्राइविंग में मदद करने वाले नए सुरक्षा फीचर्स चाहते हैं

यूज़्ड कार खरीदें अगर आपको:

आपके पास पहले से एक भरोसेमंद मुख्य कार है और आप वीकेंड पर ड्राइविंग और परिवार के साथ खास मौकों पर घूमने के लिए दूसरी कार खरीद रहे हैं

आप सालाना 8,000 किलोमीटर से कम गाड़ी चलाते हैं, इसलिए ज्यादा ईंधन खर्च और कभी-कभार वर्कशॉप जाने का खर्च आपके लिए संभालना आसान है

आपके लिए नई टचस्क्रीन की तुलना में ब्रांड की प्रतिष्ठा और ड्राइविंग का अनुभव ज्यादा मायने रखता है

आप अप्रत्याशित मरम्मत के खर्च के लिए अलग से पर्याप्त रकम बचाकर रखने में सक्षम हैं, ताकि आपके मासिक घरेलू बजट पर असर न पड़े

खुद को एक लग्ज़री गाड़ी का तोहफा देने में कोई बुराई नहीं है. बस यह ध्यान रखना ज़रूरी है कि यह गाड़ी आपके गैरेज में एक ऐसी चीज़ बनी रहे जिसका आप आनंद ले सकें, न कि यह आपके बैंक बैलेंस पर एक अनचाहा बोझ बन जाए.