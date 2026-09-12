हीरो की नई डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल दिखी: क्या इंपल्स 160 आने वाली है?

यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि हीरो मोटोकॉर्प एक नई डुअल-स्पोर्ट मोटरसाइकिल पर काम कर रही है और पिछले एक साल से इसकी टेस्टिंग वाली बाइक्स (टेस्ट म्यूल्स) देखी जा रही हैं. अब, कंपनी की फैक्ट्री जैसी जगह पर एक ऐसी बाइक देखी गई है जो प्रोडक्शन के लिए तैयार लग रही है. यह घटना हीरो द्वारा एक नई डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल के लिए डिज़ाइन पेटेंट फाइल करने के लगभग एक महीने बाद हुई है. हमें लगता है कि यह बाइक शायद उन कुछ आइडियाज़ को वापस ला सकती है जिन्होंने हीरो इंपल्स को खास बनाया था.

पहले के टेस्टिंग मॉडल के उलट, यह ब्राइट ऑरेंज शेड में दिख रही है, जो 'इम्पल्स' (Impulse) के समय मिलने वाले शेड से ज़्यादा गहरा है. इसमें ऊपर की ओर मुड़ा हुआ एग्ज़ॉस्ट, डुअल-परपज़ टायर और पीछे की तरफ़ एक बड़ा ट्यूबलर लगेज रैक भी है, जैसा कि पेटेंट में देखा गया था. इसका हैंडलबार 'एक्सपल्स 210' (Xpulse 210) जैसा ही है.

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इसका डिज़ाइन हीरो के हालिया डिज़ाइन पेटेंट में दिखाई गई मोटरसाइकिल से मिलता-जुलता लगता है. इसके कुछ हिस्से पिछले साल सड़क पर देखी गई टेस्ट बाइक पर भी देखे गए थे. इसका 'इम्पल्स' (Impulse) से कनेक्शन साफ़ तौर पर दिखता है. पेटेंट और हालिया स्पाई इमेज में जो दिख रहा है, उसके आधार पर आने वाली मोटरसाइकिल का प्रोफ़ाइल लंबा और पतला है, साथ ही इसमें ऊंचा फ्रंट मडगार्ड और स्पोक वाले पहिए हैं. पेटेंट में एक कॉम्पैक्ट हेडलैंप भी दिखाया गया है जो एक खास आकार की फेयरिंग में लगा है; इसके ऊपर एक छोटा काउल है, जिसके डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के ऊपर होने की उम्मीद है.

डिज़ाइन की दूसरी खासियतों में पतला और खास आकार वाला फ्यूल टैंक, कम बॉडीवर्क और लंबी सिंगल-पीस सीट शामिल हैं. हार्डवेयर की बात करें तो, पेटेंट में रबर गेटर्स के साथ पारंपरिक टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक दिखाए गए हैं. इसमें दोनों तरफ डिस्क ब्रेक हैं, जबकि लागत कम रखने के लिए सिंगल-चैनल ABS का इस्तेमाल किए जाने की संभावना है.

हीरो के पास एक्सपल्स फ़ैमिली के ज़रिए डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल सेगमेंट का काफ़ी अनुभव है, लेकिन यह बाइक एक्सपल्स 210 और 200 के मुक़ाबले काफ़ी आसान लगती है. इससे हीरो इसे कम कीमत वाली रेंज में पेश कर सकता है और उन खरीदारों को आकर्षित कर सकता है जो कुछ आसान और सुलभ बाइक की तलाश में हैं.

हीरो के पास एक्सपल्स फ़ैमिली के ज़रिए डुअल-परपज़ मोटरसाइकिल सेगमेंट का काफ़ी अनुभव है, लेकिन यह बाइक एक्सपल्स 210 और 200 के मुक़ाबले काफ़ी आसान लगती है. इससे हीरो इसे कम कीमत वाली रेंज में पेश कर सकता है और उन खरीदारों को आकर्षित कर सकता है जो कुछ आसान और सुलभ बाइक की तलाश में हैं.

स्पाई इमेज का सोर्स - xtremeAnkit