नई कावासाकी Z650 S, रु.7.59 लाख में हुई लॉन्च

कावासाकी इंडिया ने Z650 का एक नया 'S' वेरिएंट लॉन्च किया है, जिसकी कीमत रु.7.59 लाख (एक्स-शोरूम) है. इस नए 'S' वेरिएंट में बदली हुई स्टाइलिंग, अतिरिक्त तकनीक और एक नई कलर स्कीम दी गई है.

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इस मोटरसाइकिल में 649cc का लिक्विड-कूल्ड, पैरेलल-ट्विन इंजन है, जो 67 bhp की ताकत और 64 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. इस इंजन के साथ 6-स्पीड ट्रांसमिशन दिया गया है. इसमें असिस्ट एंड स्लिपर क्लच के साथ-साथ डुअल थ्रॉटल वॉल्व तकनीक भी मिलती है. Z650 S की सीट की ऊंचाई 805 mm है और इसके फ्यूल टैंक की क्षमता 15 लीटर है.

फीचर्स की बात करें तो, MY27 Z650 S में 4.3-इंच का TFT कलर इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है, जिसका डिस्प्ले लेआउट बदला गया है. इसमें कावासाकी के आधिकारिक एप्लिकेशन के ज़रिए स्मार्टफोन कनेक्टिविटी की सुविधा भी मिलती है. इस मोटरसाइकिल में ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है और एक एक्सेसरी के तौर पर क्विकशिफ्टर भी उपलब्ध है. अन्य फीचर्स में इकोनॉमिकल राइडिंग इंडिकेटर और ABS शामिल हैं.

Z650S में ट्यूबलर डायमंड फ्रेम दिया गया है, जिसके साथ टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स और हॉरिजॉन्टल बैक-लिंक रियर सस्पेंशन लगे हैं. इसमें 17-इंच के अलॉय व्हील्स हैं, जिनमें पीछे की तरफ चौड़ा 160-सेक्शन टायर और आगे की तरफ 120-सेक्शन टायर लगा है.

Z650 S में 'सुगोमी' (Sugomi) से प्रेरित नई स्टाइलिंग दी गई है, जिसमें चौड़ा बॉडीवर्क और मस्कुलर दिखने वाले टैंक श्राउड्स शामिल हैं. इसमें सुपरनेकेड डिज़ाइन प्रोफ़ाइल को बरकरार रखा गया है और आगे व पीछे LED लाइटिंग दी गई है. यह मोटरसाइकिल 'पर्ल ब्लिज़र्ड व्हाइट/कैंडी लाइम ग्रीन' कलर स्कीम में उपलब्ध होगी.

Z650 S कावासाकी इंडिया की Z-सीरीज़ लाइनअप में शामिल हो गई है, जिसमें Z300, Z650RS, Z900 और Z1100 भी शामिल हैं. यह रेंज अलग-अलग सेगमेंट को कवर करती है; इसमें Z300 एक एंट्री-लेवल मॉडल है, जबकि Z900 और Z1100 इस लाइनअप में ऊंचे पायदान पर आते हैं.