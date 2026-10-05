नई महिंद्रा थार इलेक्ट्रिक टैस्टिंग के दौरान दिखी, विजन टी से है प्रेरित

महिंद्रा की थार इलेक्ट्रिक, ब्रांड के आने वाले प्रोडक्ट्स में से एक बहुप्रतीक्षित लॉन्च रही है. हाल ही में 'रशलेन' (Rushlane) ने पब्लिक सड़कों पर टैस्टिंग के दौरान एक 5-डोर वाली एसयूवी देखी, जिसे पूरी तरह से छिपाकर (कैमफ्लाज करके) रखा गया था. ऐसा लगता है कि इसका आकार-प्रकार महिंद्रा थार रॉक्स (Thar Roxx) जैसा ही है, जबकि डिज़ाइन की कुछ बारीकियों से संकेत मिलता है कि यह महिंद्रा विज़न T कॉन्सेप्ट (Vision T Concept) पर आधारित हो सकती है.

मुख्य डिटेल

महिंद्रा विज़न T को अगस्त 2025 में पेश किया गया था, और स्पाई तस्वीरों में दिखी गाड़ी का डिज़ाइन भी उसी जैसा लगता है. इसका साइज़ महिंद्रा थार रॉक्स के बराबर ही लगता है. विज़न T, महिंद्रा की नई HEARTCORE डिज़ाइन फिलॉसफी पर आधारित है.

हालांकि SUV को अच्छी तरह से छिपाया गया था, लेकिन इसकी बनावट से पता चलता है कि इसका अगला हिस्सा सीधा है और इसमें हॉरिजॉन्टल स्लैट्स वाली स्प्लिट ग्रिल है, जो थार रॉक्स से प्रेरित है. इसमें चौकोर आकार के हेडलैंप यूनिट्स हैं, जिनमें दो हॉरिजॉन्टल लाइनों में खास LED लाइटिंग एलिमेंट्स लगे हैं.

इसका आकार बॉक्सी है, जिसमें ऊंची शोल्डर लाइन, छोटे ओवरहैंग, फैले हुए व्हील आर्च और मोटी बॉडी क्लैडिंग है. इसके अलावा, टायर प्रोडक्शन के लिए तैयार नहीं लगते हैं और उनके साइज़ को देखते हुए, वे लगभग 19 से 20 इंच के हो सकते हैं.

पीछे की तरफ़ ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा था, लेकिन हो सकता है कि इसमें बीच में लगा हुआ स्पेयर व्हील हो, जो थार फ़ैमिली की एक और खास डिज़ाइन खूबी है. टेल-लैंप्स में एक अलग तरह का हॉरिज़ॉन्टल LED लाइटिंग पैटर्न है, जबकि नए डिज़ाइन वाले बंपर से SUV का मज़बूत अंदाज़ बना हुआ है.

उम्मीद है कि कैबिन का डिज़ाइन 'विज़न T कॉन्सेप्ट' और महिंद्रा की 'स्कॉर्पियो लाइफ़स्टाइलर' डिज़ाइन फ़िलॉसफ़ी पर आधारित होगा, जिसमें फ़्यूचरिस्टिक 'Thar.e कॉन्सेप्ट' की तुलना में ज़्यादा पारंपरिक लेआउट होगा. इसमें एक फ़्री-स्टैंडिंग डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पोर्ट्रेट-ओरिएंटेड बड़ा इंफ़ोटेनमेंट डिस्प्ले दिया गया है.

कुल मिलाकर, इसमें पारंपरिक ऑफ़-रोडर के जाने-पहचाने आकार के साथ-साथ आधुनिक लाइटिंग, ज़्यादा शार्प बॉडी सरफेस और बेहतर कैबिन का मेल है. हालाँकि इसका ओवरऑल डिज़ाइन थार की जानी-पहचानी पहचान को बनाए रखता है, लेकिन इसका मोनोकॉक आर्किटेक्चर और अपडेटेड स्टाइलिंग इसे ज़्यादा वर्सटाइल और आधुनिक SUV की ओर ले जाने का संकेत देते हैं.

विज़न T, Thar.e कॉन्सेप्ट का प्रोडक्शन-ओरिएंटेड वर्जन है. यह थार के मज़बूत कैरेक्टर को बनाए रखते हुए महिंद्रा की SUV फ़ैमिली के लिए एक नई डिज़ाइन दिशा पेश करता है.