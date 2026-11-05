नई महिंद्रा थार OG बनाम थार रॉक्स: 3-डोर या 5-डोर, कौन सा विकल्प ज्यादा बेहतर है?

महिंद्रा थार और थार रॉक्स के बीच का अंतर हमेशा से स्पष्ट था. 3-डोर थार उन खरीदारों के लिए थी जो ऑफ-रोड पर ज्यादा केंद्रित SUV चाहते थे, जबकि 5-डोर रॉक्स में वही लाइफस्टाइल अपील तो थी ही, साथ ही यह परिवारों और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए कहीं अधिक व्यावहारिक भी थी.

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अब, अपडेटेड थार OG अपने पारंपरिक थ्री-डोर फॉर्मेट को बरकरार रखती है, साथ ही इसमें आराम और सुविधा के फीचर्स भी जोड़े गए हैं. तो, क्या बड़ी 'रॉक्स' (ROXX) के मुकाबले इसे चुनना ज्यादा समझदारी है? आइए देखते हैं कि इन दोनों की तुलना कैसे की जा सकती है.

डिज़ाइन और आयाम: एक जैसी पहचान, अलग-अलग अनुपात

इनके डाइमेंशन (आकार) में अंतर साफ देखा जा सकता है. ओरिजिनल थार की लंबाई 3,995 mm है और इसका व्हीलबेस 2,450 mm है. वहीं, रॉक्स (ROXX) 4,428 mm लंबी है और इसका व्हीलबेस 2,850 mm है. दोनों की चौड़ाई 1,870 mm है, और इनमें सीधा खड़ा लुक (अपराइट स्टांस) तथा टेलगेट पर लगा स्पेयर व्हील बरकरार रखा गया है.

ओरिजिनल मॉडल (OG) में अपडेटेड C-आकार के DRLs, टॉप वेरिएंट में LED हेडलैम्प्स, 'आइस क्यूब' फॉग लैम्प्स और डुअल-टोन बंपर दिए गए हैं. वहीं, ROXX की लंबी बॉडी और अतिरिक्त दरवाज़ों की वजह से पिछली सीटों तक पहुँचना आसान हो जाता है. इससे कैबिन के अंदर ज़्यादा जगह भी मिलती है, जिससे दोनों SUVs को अपने-अपने अलग फायदे मिलते हैं.

कैबिन और व्यावहारिकता: ROXX आगे निकल जाती है

ROXX ने थ्री-डोर थार की एक मुख्य कमी को दूर किया है; इसमें पांच सीटों का प्रॉपर लेआउट दिया गया है और पिछली सीटों तक पहुंचना भी आसान हो गया है. इसमें 60:40 स्प्लिट रियर सीट है, जिसे कई एंगल पर रिक्लाइन किया जा सकता है. साथ ही, इसमें पीछे की तरफ आर्मरेस्ट भी दिया गया है, जिससे यह परिवारों और दोस्तों के साथ अक्सर होने वाले सफर के लिए ज्यादा बेहतर बन जाती है.

OG में चार सीटों वाला लेआउट बरकरार है, जो उन खरीदारों के लिए काफी होना चाहिए जो आमतौर पर अकेले या एक यात्री के साथ सफर करते हैं.

दोनों SUV में पुश-बटन स्टार्ट और रियर AC वेंट मिलते हैं. हालाँकि, ROXX के कुछ वेरिएंट्स में पावर्ड और वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें दी गई हैं, साथ ही इसमें पैनोरमिक स्काईरूफ भी है. वहीं, OG में हार्ड-टॉप रूफ ही मिलती है. रोज़मर्रा के पारिवारिक इस्तेमाल के लिए, ROXX स्पष्ट रूप से बेहतर विकल्प है.

इंजन और ऑफ-रोड क्षमता: दोनों अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं

दोनों SUV में पेट्रोल और डीज़ल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के विकल्प मिलते हैं. थार OG में 2.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन है जो 160 bhp की ताकत और 330 Nm का टॉर्क बनाता है; इसके अलावा इसमें 2.2-लीटर डीज़ल इंजन भी है, जो (150 bhp की ताकत और 330 Nm का टॉर्क पैदा करता है, और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन (300 Nm टॉर्क के विकल्प के साथ आता है.

ROXX में अलग-अलग ट्यूनिंग के साथ वही पेट्रोल और डीजल इंजन मिलते हैं. पेट्रोल इंजन 160 bhp की ताकत और 330 Nm, या 174 bhp और 380 Nm की ताकत और टॉर्क बनाते हैं, जबकि डीजल इंजन 150 bhp और 330 Nm, या 172 bhp और 400 Nm की पावर और टॉर्क पैदा करते हैं.

दोनों में कुछ वेरिएंट्स के साथ लो-रेंज गियरिंग वाला पार्ट-टाइम 4WD मिलता है, साथ ही कुछ चुनिंदा वर्ज़न्स में टेरेन मोड्स और इलेक्ट्रॉनिक लॉकिंग डिफरेंशियल भी दिए गए हैं. हालाँकि, OG में 4x4 वेरिएंट्स के ज़्यादा विकल्प मिलते हैं, जबकि ROXX अपने ज़्यादा पावर वाले कॉन्फ़िगरेशन में अधिक पावर देती है.

फीचर्स और सुरक्षा: ROXX में और अधिक तकनीक

अपडेट किए गए OG में 10.25-इंच की HD टचस्क्रीन, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, वायर्ड एप्पल कारप्ले, एडवेंचर स्टैटिस्टिक्स, वायरलेस चार्जिंग और कुछ वेरिएंट्स में टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग की सुविधा मिलती है.

ROXX के कुछ वेरिएंट्स में 10.25-इंच का डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-व्यू मॉनिटर और ऑब्सटेकल व्यू (रुकावट देखने की सुविधा) दी गई है. इसके अलावा, कुछ खास वेरिएंट्स में लेवल 2 ADAS भी मिलता है, जिसमें ऑटोनॉमस इमरजेंसी ब्रेकिंग और एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल जैसी सुविधाएं शामिल हैं.

OG में अब छह एयरबैग और चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, लेकिन ये केवल टॉप-एंड ZXT वेरिएंट तक ही सीमित हैं. ROXX में छह एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, जबकि बेस ट्रिम को छोड़कर लगभग सभी वेरिएंट्स में रियर डिस्क ब्रेक दिए गए हैं. ROXX को भारत NCAP की फाइव-स्टार रेटिंग भी मिली हुई है.

कीमत की तुलना: क्या ROXX के लिए ज़्यादा पैसे देना सही है?

थार OG की लिस्टेड कीमतें AXT के लिए रु.10.32 लाख से शुरू होकर ZXT के लिए रु.18.99 लाख तक जाती हैं.

इंजन 1.5L डीज़ल 2.2L डीज़ल 2.0L पेट्रोल ड्राइवट्रेन रियर व्हील ड्राइव रियर व्हील ड्राइव 4व्हील ड्राइव रियर व्हील ड्राइव 4WD4व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक AXT रु.10.32 लाख - - - - - - LXT रु. 12.99 लाख रु.16.49 लाख रु. 16.43 लाख रु.18 लाख रु.14.77 लाख रु.15.60 लाख रु.17.23 लाख ZXT रु. 13.99 लाख रु.17.49 लाख रु. 17.49 लाख रु.18.99 लाख रु.16.09 लाख रु. 16.60 लाख रु. 17.75 लाख

ROXX की कीमत MX1 के लिए रु.12.52 लाख से शुरू होती है और AX7L के लिए रु.23.53 लाख तक जाती है.

इंजन 2.2L डीज़ल 2.0L पेट्रोल ड्राइवट्रेन रियर व्हील ड्राइव 4 व्हील ड्राइव रियर व्हील ड्राइव ट्रांसमिशन मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक मैनुअल ऑटोमेटिक MX1 रु.14.23 लाख रु.12.52 लाख MX3 रु.16.39 लाख रु.17.94 लाख Rs. 15.39 Lakh AX3L रु.17.40 लाख MX5 रु.17.07 लाख रु.18.65 लाख रु.19.56 लाख रु.16.64 लाख Rs. 18.15 Lakh AX5L रु.19.52 लाख रु.19.41 लाख रु.21.67 Lakh Rs. 20 Lakh AX7L रु.19.57 लाख रु.20.83 लाख रु.22.12 लाख रु.23.53 लाख Rs. 20 Lakh स्टार एडिशन रु.17.79 लाख रु.19.48 लाख Rs. 18.98 Lakh

कीमतों का ओवरलैप ध्यान देने लायक है. OG के महंगे वेरिएंट्स और ROXX के कुछ वेरिएंट्स की कीमत लगभग एक जैसी है, इसलिए फैसला सिर्फ यह नहीं है कि कौन सी SUV सस्ती है. खरीदारों को एक तरफ OG के पारंपरिक थ्री-डोर फॉर्मेट और 4x4 के ज़्यादा विकल्पों पर विचार करना चाहिए, तो दूसरी तरफ ROXX की ज़्यादा जगह, अंदर जाने-आने में आसानी और अतिरिक्त फीचर्स को देखना चाहिए.

फैसला: आपको कौन सी थार खरीदनी चाहिए?

अगर आप पारंपरिक थ्री-डोर थार चाहते हैं, इसके कॉम्पैक्ट साइज़ को पसंद करते हैं और यात्रियों के लिए जगह की तुलना में ऑफ-रोड क्षमता को ज़्यादा अहमियत देते हैं, तो अपडेटेड थार OG आपके लिए एक सही विकल्प है. इसमें जोड़े गए नए फीचर्स इसे पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर पैकेज बनाते हैं, हालाँकि सुरक्षा से जुड़े कुछ अहम अपग्रेड्स केवल टॉप वेरिएंट तक ही सीमित रखे गए हैं.

थार रॉक्स (Thar ROXX) उन परिवारों और खरीदारों के लिए एक बेहतर विकल्प है, जो ऐसी थार चाहते हैं जिसे रोज़मर्रा के इस्तेमाल में लाना आसान हो. इसका 5-सीट वाला लेआउट, ज़्यादा आरामदायक फीचर्स और तकनीक के ज़्यादा विकल्प इसे एक अधिक बहुउपयोगी SUV बनाते हैं.

आखिरकार, क्लासिक थार अनुभव के लिए ओरिजिनल (OG) चुनें, या अगर आपके लिए लुक और क्षमता के साथ-साथ व्यावहारिकता (प्रैक्टिकैलिटी) भी उतनी ही मायने रखती है, तो रॉक्स (ROXX) चुनें.