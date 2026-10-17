नई महिंद्रा XUV 3XO ZNG फर्स्ट ड्राइव रिव्यू: क्या यह एसयूवी CNG अवतार में खरीदने लायक है?
- महिंद्रा एक्सयूवी 3XO CNG में 'ZNG' का मतलब 'ज़िंग' (Zing) है
- इसमें डुअल-सिलेंडर CNG तकनीक दी गई है, जिसमें 270 लीटर का इस्तेमाल करने लायक बूट स्पेस मिलता है
- 3XO ZNG की ताकत का आंकड़ा पेट्रोल मॉडल के बराबर है, जो 110 बीएचपी और 200 एनएम टॉर्क है
महिंद्रा ने आखिरकार अपनी सबसे छोटी SUV, XUV 3XO के साथ CNG की रेस में कदम रख दिया है. लेकिन हमेशा की तरह, महिंद्रा ने इसे एक अलग पहचान देने के लिए 'ZNG' (जो 'Zing' का शॉर्ट फॉर्म है) नाम दिया है. हालांकि, इसमें सिर्फ नाम ही खास नहीं है. 3XO ZNG में आपको कई शानदार फीचर्स मिलते हैं, साथ ही इसमें एक रेयर टर्बो-पेट्रोल-CNG बाई-फ्यूल सेटअप भी दिया गया है. इसकी कीमत भी काफी किफायती है, जो रु.9.99 लाख से लेकर रु.12.27 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है. लेकिन क्या यह खरीदने के लिए सबसे बेहतरीन CNG SUV है? यह जानने के लिए मैंने इस कार के साथ कुछ समय बिताया.
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टर्बो-पेट्रोल-CNG: इसमें इतनी खास बात क्या है?
सीधे मुख्य मुद्दे पर आते हैं, 3XO ZNG सबकॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में अपनी तरह की एक अनोखी CNG कार हो सकती है. ऐसा इसलिए नहीं है कि यह टर्बो-पेट्रोल-CNG सेटअप देने वाली पहली कार है; इसका श्रेय टाटा नेक्सॉन को जाता है. 3XO इसलिए खास है क्योंकि यह शायद इकलौती ऐसी पैसेंजर गाड़ी है, जिसमें फैक्ट्री-फिटेड CNG किट होने के बावजूद, इसकी ताकत के आंकडे इसके पेट्रोल वर्ज़न के बराबर ही है.
3XO CNG में वही 1.2-लीटर mStallion टर्बोचार्ज्ड मल्टीपॉइंट इंजेक्शन इंजन लगा है, जो 110 bhp की ताकत और 200 Nm का पीक टॉर्क बनाता है. महिंद्रा का यह भी दावा है कि CNG वर्ज़न, पूरे रेव रेंज में पेट्रोल वर्ज़न के समान ही ताकत और टॉर्क कर्व मिलता है.
असल में, महिंद्रा काफी अच्छे माइलेज का दावा भी कर रही है, जिसके तहत ARAI के आंकड़े 24.71 km/kg हैं. अब, हमें इस दावे को टेस्ट करने के लिए पर्याप्त समय नहीं मिला, लेकिन कंपनी का कहना है कि असल स्थितियों में यह लगभग 17-18 km/kg हो सकती है.
प्रदर्शन
कागज़ पर तो इसका परफॉरमेंस काफी शानदार है. लेकिन क्या असल में भी यह वैसा ही परफॉरमेंस देती है? खासकर तब, जब आपके पास सिर्फ मैनुअल गियरबॉक्स का ही विकल्प हो? खैर, इसका जवाब 'हाँ' और 'नहीं' दोनों है. इसका इंजन अभी भी काफी दमदार और फुर्तीला है, जिसका मिड-रेंज काफी मजबूत है. इस वजह से हाईवे पर गाड़ी चलाते समय आपको बिल्कुल वैसा ही महसूस होगा, जैसा कि पेट्रोल वर्ज़न में होता है. इतनी स्पीड पर तो आप लगभग भूल ही जाएंगे कि आप कोई CNG कार चला रहे हैं.
लेकिन कम रेव्स (revs) पर यह फर्क साफ पता चलता है, जहाँ पेट्रोल के मुकाबले इंजन का रिस्पॉन्स थोड़ा कम लगता है. रुक-रुक कर चलने वाले ट्रैफिक में या चढ़ाई पर गाड़ी चलाते समय, आपको बार-बार पहले और दूसरे गियर के बीच शिफ्ट करना पड़ेगा. धीरे-धीरे चलने वाले ट्रैफिक में 'क्रीप फंक्शन' (creep function) मदद तो करता है, लेकिन एक हद तक ही.
एक अच्छी बात इसका 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स है, जो स्मूथ है और इस्तेमाल करने में आसान है. गियर आसानी से और सटीक तरीके से लगते हैं, और क्लच पैडल हल्का होने के कारण इसे चलाना काफी सुविधाजनक हो जाता है. हालाँकि, इसमें AMT का विकल्प न होना एक कमी है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो अपना ज़्यादातर समय शहर के ट्रैफ़िक में बिताते हैं. जब टाटा मोटर्स और मारुति सुज़ुकी दोनों ही ऑटोमेटेड CNG विकल्प दे रही हैं, तो महिंद्रा को भी ऐसा ही करना चाहिए था.
मौजूदा स्थिति में, 3XO ZNG उन खरीदारों के लिए सबसे सही विकल्प है जो मैनुअल ट्रांसमिशन पसंद करते हैं और जिन्हें टर्बो-पेट्रोल इंजन की परफॉरमेंस के साथ-साथ CNG के कम रनिंग-कॉस्ट का फायदा भी चाहिए.
आराम और डायनेमिक्स
3XO ZNG की एक बड़ी खूबी इसका आरामदायक सफर है. इसका सॉफ्ट सस्पेंशन झटकों और ऊबड़-खाबड़ रास्तों को आसानी से झेल लेता है, जिससे कैबिन में सड़क की खराबियों का असर महसूस नहीं होता. इसमें झटके या झनझनाहट बहुत कम अंदर तक आती है, जो खराब सड़कों पर काफी बड़ा फर्क डालती है.
गाड़ी चलाने के लिए कम समय मिलने की वजह से, मैं इसकी हैंडलिंग क्षमताओं को पूरी तरह से नहीं परख पाया, लेकिन यह SUV काफी शार्प और रिस्पॉन्सिव लगी. हालाँकि, मुझे स्टीयरिंग कुछ ज़्यादा ही हल्का लगा. फिर भी, मुंबई के वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर गाड़ी चलाते समय मुझे इसके फायदे समझ आए. अगर आपको अक्सर भारी ट्रैफिक या संकरी सड़कों से गुज़रना पड़ता है, तो हल्के स्टीयरिंग की वजह से 3XO को चलाना काफी आसान हो जाता है.
स्टाइलिंग और आरामदायक फीचर्स
देखने में, XUV 3XO ZNG बिल्कुल रेगुलर पेट्रोल वर्ज़न जैसी ही है; बस इसके टेलगेट पर लगा 'ZNG' बैज ही इसे अलग बनाता है. यह CNG किट चार ट्रिम्स में आती है: MX Edge, REVX EDGE (O), AX5 और टॉप-एंड REVX A — जिसे आप यहाँ देख रहे हैं.
बाद वाले में डुअल-टोन एक्सटीरियर मिलता है, जिसमें काली छत और 16-इंच के काले अलॉय व्हील दिए गए हैं. फीचर्स के मामले में, ZNG अपने पेट्रोल वाले वेरिएंट्स जैसी ही है.
कैबिन की बात करें तो, इसका लेआउट पहले जैसा ही है और इसमें ब्लैक-एंड-बेज डैशबोर्ड और डोर ट्रिम्स दिए गए हैं. सबसे महंगे REVX A में ब्लैक लेदरेट सीट कवर मिलते हैं. निचले दो ट्रिम्स में 10.25-इंच का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और वायर्ड एप्पल कारप्ले दिया गया है, जबकि AX5 और REVX A में HD डिस्प्ले के साथ दोनों स्मार्टफोन मिररिंग सिस्टम के लिए वायरलेस कनेक्टिविटी मिलती है.
हालाँकि, फीचर्स की लिस्ट में कुछ कमियां भी हैं. आगे की सीटों में वेंटिलेशन और पीछे की खिड़कियों पर सन ब्लाइंड्स का न होना निराश करने वाला है, खासकर ऊंचे वेरिएंट्स में, जहाँ ये सुविधाएं अनुभव को और बेहतर बना सकती थीं.
सुरक्षा फीचर्स में छह एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, रिवर्स पार्किंग सेंसर, ISOFIX माउंट, सभी यात्रियों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर, ऊंचाई के हिसाब से एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीट बेल्ट और सभी सवारों के लिए थ्री-पॉइंट सीट बेल्ट स्टैंडर्ड तौर पर शामिल हैं. इसके ऊंचे वेरिएंट्स में ऑटोमैटिक हेडलैंप, रियर डिफॉगर और रियर पार्किंग कैमरा भी मिलते हैं.
अब, महिंद्रा एक कदम और आगे बढ़कर 360-डिग्री कैमरा दे सकती थी, खासकर सबसे महंगे REVX A वेरिएंट में. चूंकि यह SUV मुख्य रूप से शहरी इस्तेमाल के लिए है, इसलिए तंग जगहों और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर गाड़ी चलाते समय यह फीचर काफी काम आता है.
हालाँकि, महिंद्रा ने XUV 3XO CNG में डुअल-सिलेंडर CNG सेटअप का इस्तेमाल करके एक समझदारी भरा कदम उठाया है. इससे फैक्ट्री-फिटेड CNG किट होने के बावजूद, इसमें काफी काम का बूट स्पेस बच जाता है. इस SUV में 270 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि इसके पेट्रोल वर्ज़न में 363 लीटर का बूट स्पेस होता है.
हालाँकि इसमें अभी भी काफी कमी आई है, लेकिन डुअल-सिलेंडर तकनीक की वजह से CNG टैंक कम जगह घेरते हैं, जिससे CNG वेरिएंट रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए ज़्यादा व्यावहारिक हो जाता है.
कीमत और निर्णय
रु.9.99 लाख से रु.12.27 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत वाली महिंद्रा XUV 3XO ZNG अपने टर्बो-पेट्रोल-CNG सेटअप, पेट्रोल वर्ज़न जैसी परफॉरमेंस, आरामदायक राइड और बेहतरीन फीचर्स वाले कैबिन की बदौलत एक मजबूत विकल्प साबित होती है. हालाँकि, इसमें AMT यूनिट का न होना इसके आकर्षण को कुछ कम कर सकता है, खासकर उन खरीदारों के लिए जो शहर के ट्रैफिक में काफी समय बिताते हैं.
इसके बावजूद, इसका 6-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स स्मूथ है और इस्तेमाल करने में आसान है, जो इसे उन खरीदारों के लिए एक बढ़िया विकल्प बनाता है जिन्हें मैनुअल ट्रांसमिशन पसंद है. इसलिए, भले ही 3XO CNG में कुछ कमियां हों, फिर भी यह उन खरीदारों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो टर्बोचार्ज्ड इंजन की दमदार परफॉरमेंस से समझौता किए बिना एक CNG SUV चाहते हैं.
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