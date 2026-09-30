नई मारुति ब्रेज़ा vs किआ सिरोस:: परिवार के लिए कौन सी कॉम्पैक्ट SUV है बेहतर डील?
- ब्रेज़ा की शुरुआती कीमत रु,7.40 लाख है, जबकि सिरोस की शुरुआती कीमत रु.8.42 लाख (एक्स-शोरूम दिल्ली) है
- सिरोस में लंबा व्हीलबेस और काफी बड़ा 465-लीटर का बूट मिलता है
- वहीं, ब्रेज़ा CNG, बेहतरीन माइलेज और कम शुरुआती कीमत के साथ मुकाबला करती है
जगह और व्यावहारिकता
दोनों एसयूवी की लंबाई लगभग एक जैसी (3,995 मिमी) है, लेकिन सिरोस ज़्यादा चौड़ी है और इसका व्हीलबेस 2,550 मिमी है, जबकि ब्रेज़ा का व्हीलबेस 2,500 मिमी है.
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इसका मतलब है कि किआ में पिछली सीट पर ज़्यादा जगह मिलती है.
बूट स्पेस एक और बड़ा अंतर है. सिरोस में 465 लीटर की जगह मिलती है, जबकि ब्रेज़ा में 328 लीटर की.
इसलिए, सामान, शॉपिंग बैग या वीकेंड-ट्रिप का ज़रूरी सामान साथ ले जाने वाले परिवारों के लिए किआ काफ़ी फ़ायदेमंद है.
इंजन और माइलेज
ब्रेज़ा में 1.5-लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है जो 103 बीएचपी की पावर और 139 Nm का टॉर्क बनाता है, साथ ही इसमें सीएनजी का ऑप्शन भी है जो 88 बीएचपी की ताकत और 121.5 Nm का टॉर्क करता है. यह मैनुअल और ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी उपलब्ध है.
सिरोस में 1.0-लीटर टर्बो-पेट्रोल इंजन मिलता है जो लगभग 118 bhp की ताकत और 172 Nm का टॉर्क बनाता है, और 1.5-लीटर डीज़ल इंजन लगभग 114 bhp की ताकत और 250 Nm का टॉर्क पैदा करता है. पेट्रोल और डीज़ल दोनों इंजन में मैनुअल का ऑप्शन मिलता है, जबकि पेट्रोल इंजन DCT के साथ और डीज़ल इंजन ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन के साथ भी उपलब्ध है.
सीएनजी के साथ ब्रेज़ा की माइलेज 26.90 km/kg तक बताई गई है, जो इसे उन खरीदारों के लिए खास तौर पर सही बनाती है जो चलाने के खर्च को प्राथमिकता देते हैं.
फीचर्स और सुरक्षा
दोनों एसयूवी में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल और ISOFIX मिलते हैं. इसके अलावा, ब्रेज़ा के ऊंचे वेरिएंट्स में 360-डिग्री कैमरा, ब्लाइंड-स्पॉट वॉर्निंग और रियर क्रॉस-ट्रैफ़िक अलर्ट जैसे फ़ीचर्स भी मिलते हैं.
सिरोस में वेंटिलेटेडे पिछली सीटें, पैनोरमिक सनरूफ, 12.3-इंच का डिस्प्ले सेटअप और कुछ खास वेरिएंट्स में किआ कनेक्ट जैसे फीचर्स मिलती हैं.
कीमत
मारुति ब्रेज़ा की कीमत दिल्ली में एक्स-शोरूम रु.7.40 लाख से रु.13.55 लाख के बीच है. किआ सिरोस की कीमत रु.8.42 लाख से शुरू होकर रु.15.82 लाख तक जाती है.
इससे कम बजट वाले खरीदारों के लिए ब्रेज़ा को साफ़ फ़ायदा मिलता है, जबकि सिरोस की कीमत ज़्यादा है, खासकर इसके महंगे वेरिएंट्स में.
निर्णय
कीमत, माइलेज और सीएनजी की सुविधा के मामले में ब्रेज़ा बेहतर है, जबकि सिरोस में ज़्यादा केबिन स्पेस, काफ़ी ज़्यादा बूट कैपेसिटी, ज़्यादा दमदार इंजन और ज़्यादा प्रीमियम फ़ीचर्स मिलते हैं.
परिवारों के लिए, आखिरकार चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि कम खरीद और चलाने की लागत ज़्यादा ज़रूरी है या ज़्यादा जगह और इक्विमेंट.
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