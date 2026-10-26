नई मारुति स्विफ्ट बनाम 2 साल पुरानी स्विफ्ट: क्या पुरानी कार खरीदना वाकई सस्ता पड़ता है?

लगभग दो दशकों से, मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने भारत में अपनी अच्छी मार्केट वैल्यू बनाए रखी है. इसकी वजह यह है कि इसे आसानी से पार्क किया जा सकता है, इसकी सर्विसिंग सस्ती पड़ती है, और यह बेहतरीन माइलेज देती है, जिससे कार मालिकों के लिए हर महीने का खर्च पहले से तय रहता है. एक तरफ, आप मारुति सुजुकी के शोरूम जाकर एक बिल्कुल नई स्विफ्ट खरीद सकते हैं, और 3 साल की फैक्ट्री वारंटी के साथ बेफिक्र रह सकते हैं. दूसरी तरफ, पुरानी कारों का मार्केट एक आसान विकल्प देता है: जब आप दो साल पुरानी अच्छी कंडीशन वाली स्विफ्ट खरीदकर पैसे बचा सकते हैं, तो फिर पूरी कीमत क्यों चुकाएं?

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स्विफ्ट के मामले में, पुरानी कारों के बाज़ार के अपने अलग ही नियम हैं. चूंकि पुरानी मारुति कारों की मांग हमेशा बनी रहती है, इसलिए पुरानी स्विफ्ट की कीमत काफी हद तक बरकरार रहती है. वहीं, अगर आप बैंक लोन की ब्याज दरें, पुर्जों को बदलने का खर्च, असल ड्राइविंग में मिलने वाला माइलेज और दूसरे मालिक के तौर पर दोबारा बेचते समय होने वाला नुकसान जैसे पहलुओं पर गौर करें, तो आपको लगेगा कि शोरूम से मिलने वाली नई स्विफ्ट और पुरानी स्विफ्ट की कीमत में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है. बेहतर फैसला लेने में आपकी मदद करने के लिए, हम आपके सामने एक ईमानदार और व्यावहारिक वित्तीय तुलना पेश कर रहे हैं.

भारत में पुरानी हैचबैक कारों के मूल्यांकन को समझना

ज़्यादातर वाहन कैटेगरी में, जैसे ही कोई कार शोरूम से बाहर निकलती है, उसकी कीमत 20 से 25% तक कम हो जाती है. दूसरे साल के अंत तक, सामान्य हैचबैक कारों की कीमत उनकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत से लगभग 30 से 35% तक गिर जाती है.

मारुति सुज़ुकी स्विफ्ट इस चलन का पालन नहीं करती है. भारत के पुरानी कारों (सेकंड हैंड) के बाज़ार में, इस स्थिति को आमतौर पर "स्विफ्ट टैक्स" कहा जाता है. चूँकि हर मैकेनिक को पता होता है कि स्विफ्ट पर कैसे काम करना है, इसके स्पेयर पार्ट्स हर मोहल्ले की दुकान पर मिल जाते हैं, और इसकी माइलेज (फ्यूल इकॉनमी) पर सभी को भरोसा है, इसलिए खरीदार रोज़ाना पुरानी कारों के प्लेटफ़ॉर्म पर इस मॉडल को ढूँढ़ने के लिए आते हैं.

आइये, लोकप्रिय और अच्छे फीचर्स वाले ZXi मैनुअल वेरिएंट को एक बेंचमार्क के तौर पर लेते हैं. 2026 के आखिर में, एक बिल्कुल नई स्विफ्ट ZXi की एक्स-शोरूम कीमत लगभग रु.7.62 लाख है. इसका मतलब है कि बड़े शहरों में इसकी ऑन-रोड कीमत (रजिस्ट्रेशन, रोड टैक्स और कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस मिलाकर) लगभग रु.8.60 लाख हो सकती है.

अगर आप किसी व्यवस्थित 'यूज़्ड कार' प्लेटफॉर्म या 'मारुति सुज़ुकी ट्रू वैल्यू' के ज़रिए दो साल पुरानी, ​​अच्छी स्थिति वाली 'स्विफ़्ट ZXi' (जो लगभग 25,000 किलोमीटर चली हो) ढूँढ़ते हैं, तो विक्रेता शायद ही कभी रु.6.80 लाख से रु.7.10 लाख से कम की माँग करते हैं. बहुत मोलभाव करने के बाद भी, अच्छी तरह से रखी गई और बिना किसी दुर्घटना वाली कार को रु.6.85 लाख से कम में पाना काफी मुश्किल है. इसलिए, कार की कीमत (स्टिकर प्राइस) के मामले में आप केवल रु.1.60 लाख से रु.1.75 लाख के आसपास ही बचा पाते हैं.

फाइनेंस और ब्याज: पुरानी कार खरीदने पर होने वाली बचत कहाँ गायब हो जाती है

भारत में ज़्यादातर कार खरीदार अपनी गाड़ियों के लिए नकद भुगतान नहीं करते; वे चार या पाँच साल के बैंक लोन के ज़रिए इनका फाइनेंस कराते हैं.

जब आप एक बिल्कुल नई कार खरीदते हैं, तो बैंक और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (NBFCs) इस वाहन को कम जोखिम वाली और आसानी से वसूली जा सकने वाली संपत्ति मानती हैं. 2026 में, सरकारी और निजी बैंकों द्वारा नई कार के लिए दिए जाने वाले लोन की ब्याज दरें आमतौर पर रु.8.75% से 9.50% के बीच होती हैं; वहीं, अच्छे क्रेडिट स्कोर वाले उधारकर्ताओं के लिए यह दर लगभग 9.25% होती है.

हालाँकि, पुरानी कारों के लिए लिए गए लोन को 'अनसिक्योर्ड' (बिना गारंटी वाले) और अधिक जोखिम वाले लोन के रूप में देखा जाता है. फाइनेंस कंपनियों को इसमें कई तरह के जोखिमों का सामना करना पड़ता है, जैसे कि कार में कोई छिपा हुआ मैकेनिकल नुकसान होना, ओडोमीटर के साथ छेड़छाड़, और भविष्य में कार की कीमत का बहुत तेजी से गिरना. इसलिए, पुरानी कारों के लोन पर ब्याज दरें काफी अधिक होती हैं - आमतौर पर 13.50% से 16.00% के बीच, जिसमें 14.50% को इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड (मानक) माना जाता है.

आइए वास्तविक गणितीय परिणाम पर नज़र डालें:

नई स्विफ्ट ZXi: अगर इसकी ऑन-रोड कीमत ₹8.60 लाख है, तो 80% लोन लेने पर आपको ₹6.88 लाख उधार लेने होंगे. 9.25% ब्याज दर और पांच साल (60 महीने) की अवधि पर आपकी मासिक EMI ₹14,374 होगी. पांच साल में आप कुल ₹1.74 लाख ब्याज चुकाएंगे.

दो साल पुरानी स्विफ्ट ZXi: अगर इस कार की कीमत ₹7 लाख है, तो 80% लोन लेने पर आपको ₹5.60 लाख उधार लेने होंगे. इसी 60 महीने की अवधि के लिए 14.50% ब्याज दर पर आपकी मासिक EMI ₹13,176 होगी. पांच साल में आपको कुल ₹2.30 लाख ब्याज चुकाना होगा.

पुरानी कार के लिए रु.1.28 लाख कम उधार लेने के बावजूद, आपको असल में केवल बैंक के ब्याज शुल्क के रूप में ही रु.56,120 ज़्यादा चुकाने पड़ते हैं. और आपकी मासिक EMI के बीच का अंतर? सिर्फ रु.1,198. यानी रोज़ाना लगभग रु.40, जो एक कप कॉफ़ी की कीमत के बराबर है.

Z-सीरीज़ थ्री-सिलेंडर बनाम K-सीरीज़ फोर-सिलेंडर

वित्तीय हिसाब-किताब के अलावा, इसमें ड्राइविंग का पहलू भी मायने रखता है। एक दो साल पुरानी स्विफ्ट और एक नई स्विफ्ट को चलाने का अनुभव काफी अलग होता है, क्योंकि दोनों मॉडलों के बोनट के नीचे असल में अलग-अलग चीजें होती हैं.

दो साल पुरानी स्विफ्ट (2024 मॉडल ईयर वाली) में आमतौर पर K12N डुअलजेट 1.2-लीटर, चार-सिलेंडर वाला पेट्रोल इंजन होता है. यह इंजन 89 bhp की ताकत और 113 Nm का टॉर्क पैदा करता है. यह अपनी बेहतरीन मैकेनिकल स्मूथनेस के लिए जानी जाती है. आइडल कंडीशन में, स्टीयरिंग व्हील और पैडल बिल्कुल स्थिर रहते हैं, और जब आप एक्सीलरेटर दबाते हैं, तो इंजन बहुत आसानी से रेव (rev) करता है, जिसमें एक सुखद और निरंतर मैकेनिकल गूंज सुनाई देती है.

हालाँकि, नई चौथी पीढ़ी की स्विफ्ट में आधुनिक Z12E 1.2-लीटर, 3-सिलेंडर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो 81 bhp की ताकत और 112 Nm का टॉर्क बनाता है. 3-सिलेंडर इंजन होने के कारण, आइडल (गाड़ी खड़ी होने) की स्थिति में इसमें हल्का कंपन होता है; जब एयर कंडीशनिंग चालू होती है, तो आप इसे सीट के नीचे महसूस कर सकते हैं. हालाँकि, मारुति ने इस इंजन को मुख्य रूप से भारत की रोज़मर्रा की ड्राइविंग स्थितियों को ध्यान में रखकर ट्यून किया है. यह 1,500 rpm जैसे कम स्तर से ही अच्छी ताकत (पुलिंग पावर) देता है, जिसका मतलब है कि स्पीड ब्रेकर से गुज़रते समय या भीड़-भाड़ वाले गोल चक्करों (roundabouts) पर गाड़ी चलाते समय आपको बार-बार गियर बदलकर पहले गियर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ती.

लेकिन कुल मिलाकर, इसमें पुराने फोर-सिलेंडर इंजन वाली हाई-रेविंग टॉप-एंड एक्साइटमेंट नहीं है.



वास्तविक ईंधन बचत और आने-जाने का खर्च

माइलेज (फ्यूल एफिशिएंसी) भी एक अहम भूमिका निभाती है, जिससे आपको यह तय करने में मदद मिलती है कि आपको नई स्विफ्ट लेनी चाहिए या पुरानी. ध्यान दें कि मारुति सुजुकी ने नया तीन-सिलेंडर Z-सीरीज़ इंजन खास तौर पर बेहतर माइलेज देने के लिए विकसित किया है.

शहर में रोज़मर्रा की ड्राइविंग के दौरान, क्लाइमेट कंट्रोल चालू होने पर, नई स्विफ्ट लगभग 17 से 18.5 kmpl का माइलेज देती है. वहीं, खुले हाईवे पर 85 से 90 kmph की स्थिर गति से चलने पर यह 22 से 24 kmpl तक का माइलेज दे सकती है. मिली-जुली स्थितियों में, आपको लगभग 18 kmpl का वास्तविक एवरेज मिल सकता है.

हालाँकि पुराना चार-सिलेंडर डुअलजेट इंजन अपने आप में काफी किफायती है, लेकिन शहर की भीड़-भाड़ वाली स्थितियों में यह आमतौर पर 14.5 से 16 kmpl का माइलेज देता है, और इसका मिक्स्ड-साइकिल एवरेज लगभग 15.5 kmpl है.

अगर आप हर साल औसतन 10,000 किलोमीटर गाड़ी चलाते हैं (यानी 5 साल के मालिकाना हक के दौरान कुल 50,000 किलोमीटर) और पेट्रोल की कीमत रु.100 प्रति लीटर है.

नई स्विफ्ट (18 किमी/लीटर): इसमें लगभग 2,778 लीटर पेट्रोल लगेगा, जिस पर ₹2.77 लाख खर्च होंगे.

दो साल पुरानी स्विफ्ट (15.5 किमी/लीटर): इसमें लगभग 3,226 लीटर पेट्रोल लगेगा, जिस पर ₹3.22 लाख खर्च होंगे.

पांच वर्षों में, नए मॉडल का इंजन आपके ईंधन बिल में लगभग रु.44,800 की बचत करता है.

रखरखाव, उपभोग्य वस्तुएं और फैक्ट्री वारंटी कवरेज

रखरखाव एक और ऐसा पहलू है, जिसके लिए पुरानी गाड़ी खरीदने वाले अक्सर सही बजट नहीं बना पाते हैं.

जब आप बिल्कुल नई स्विफ्ट लेते हैं, तो उसके जीवन के पहले पाँच साल शुरू हो जाते हैं. आपकी पहली तीन सर्विस में लेबर चार्ज फ्री होता है; यानी आपको सिर्फ इंजन ऑयल और अन्य जरूरी फ्लूइड्स के लिए ही पैसे देने होते हैं. इसके अलावा, मारुति की मैन्युफैक्चरर वारंटी में सभी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स कवर होते हैं. आप थोड़े अतिरिक्त पैसे देकर इस वारंटी को पाँच या छह साल तक बढ़ा भी सकते हैं. अगर अल्टरनेटर खराब हो जाए, पावर-विंडो मोटर काम करना बंद कर दे, या एयर कंडीशनिंग सेंसर में कोई खराबी आ जाए, तो आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ता.

हालाँकि, दो साल पुरानी स्विफ्ट अपने जीवन के तीसरे से सातवें साल के दौर में प्रवेश करती है। इसकी मुफ्त सर्विस पहले ही खत्म हो चुकी होती है, जिसका मतलब है कि वर्कशॉप के हर चक्कर पर आपको पूरा लेबर चार्ज देना होगा. और लगभग 35,000 से 45,000 किलोमीटर चलने के बाद, इस्तेमाल होने वाले पुर्जे (कंज्यूमेबल आइटम्स) अपनी उपयोगी उम्र के आखिर तक पहुँचने लगते हैं:

टायर बदलना: कार के साथ मिलने वाले टायरों को खरीदने के शुरुआती दो साल के भीतर बदलने की जरूरत पड़ सकती है. किसी अच्छे ब्रांड के चार नए 15-इंच टायरों की कीमत लगभग ₹18,000 से ₹20,000 होती है.

कार के साथ मिलने वाले टायरों को खरीदने के शुरुआती दो साल के भीतर बदलने की जरूरत पड़ सकती है. किसी अच्छे ब्रांड के चार नए 15-इंच टायरों की कीमत लगभग ₹18,000 से ₹20,000 होती है. बैटरी बदलना: भारत के मौसम में कार की लेड-एसिड बैटरी आमतौर पर चार साल से ज्यादा नहीं चलती. 12V बैटरी बदलने पर लगभग ₹5,000 से ₹6,000 खर्च हो सकते हैं.

भारत के मौसम में कार की लेड-एसिड बैटरी आमतौर पर चार साल से ज्यादा नहीं चलती. 12V बैटरी बदलने पर लगभग ₹5,000 से ₹6,000 खर्च हो सकते हैं. ब्रेक के पुर्जे: आगे के ब्रेक पैड बदलने पड़ सकते हैं और ब्रेक डिस्क की घिसाई भी करानी पड़ सकती है। इस पर लगभग ₹4,500 का खर्च आएगा.

5 साल में 50,000 किलोमीटर चलाने पर, पुरानी कार की रूटीन सर्विसिंग और जरूरी पुर्जों (consumables) को बदलने का कुल खर्च लगभग रु.74,000 आएगा. वहीं दूसरी ओर, नई कार में - जिसमें बिल्कुल नए टायर, नई बैटरी और वारंटी का फायदा मिलता है - सामान्य सर्विसिंग के लिए लगभग रु.38,000 का खर्च आएगा.

सुरक्षा फीचर्स और केबिन के भीतर की तकनीक

चौथी पीढ़ी की स्विफ्ट के सभी ट्रिम्स में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), हिल-होल्ड असिस्ट, EBD के साथ ABS और सभी पांच सीटों के लिए थ्री-पॉइंट सीटबेल्ट दिए गए हैं. इसके बॉडी शेल में अधिक मजबूत स्टील (हाई टेन्साइल स्टील) का इस्तेमाल किया गया है, ताकि दुर्घटना के समय लगने वाली ऊर्जा को बेहतर तरीके से फैलाया जा सके.

दो साल पुरानी स्विफ्ट में सुरक्षा के मानक उतने व्यापक नहीं थे. ज़्यादातर वेरिएंट्स में केवल दो फ्रंट एयरबैग आते थे. यहाँ तक कि सबसे महंगे टॉप-एंड वेरिएंट्स में भी साइड और कर्टेन एयरबैग उपलब्ध नहीं थे. इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल अक्सर केवल ऑटोमैटिक ट्रिम्स में ही दिया जाता था, जबकि मैनुअल वेरिएंट्स में केवल बेसिक ABS ही मिलता था.

कैबिन का लेआउट भी पुराना लगता है. नई कार में एक अपडेटेड डैशबोर्ड है, जिसमें ऊपर की तरफ 7-इंच का 'स्मार्टप्ले प्रो' टचस्क्रीन डिस्प्ले लगा है. यह बिल्कुल आपकी नज़र के सामने रहता है, और इसमें वायरलेस ऐप्पल कारप्ले और एंड्रॉइड ऑटो की सुविधा भी है. पीछे बैठे यात्रियों के आराम के लिए इसमें रियर एयर कंडीशनिंग वेंट्स और फास्ट-चार्जिंग वाले USB टाइप-C पोर्ट भी दिए गए हैं. पुराने मॉडल्स में नीचे की तरफ लगा पुराना 7-इंच का डिस्प्ले है, और उनमें पीछे की तरफ वेंटिलेशन की कोई सुविधा नहीं है.



रीसेल वैल्यू और दूसरे मालिक के लिए डेप्रिसिएशन का जाल

जब आप अपनी कार बेचने का फैसला करते हैं, तो आपको इस सच्चाई का सामना करना पड़ेगा.

नई स्विफ्ट: पांच साल बाद कार सात साल पुरानी नहीं, बल्कि पांच साल पुरानी होगी. ओडोमीटर पर 50,000 किलोमीटर की रीडिंग होगी और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) में आप पहले मालिक होंगे.

दो साल पुरानी स्विफ्ट: पांच साल बाद कार सात साल पुरानी हो जाएगी और ओडोमीटर पर लगभग 75,000 किलोमीटर की रीडिंग होगी. इसके दस्तावेजों में आप दूसरे मालिक होंगे.

भारत के पुरानी कारों के बाज़ार में, खरीदार 'सिंगल-ओनर' (एक ही मालिक वाली) गाड़ी के दस्तावेज़ों को बहुत अहमियत देते हैं. 2031 में, अच्छी स्थिति वाली पाँच साल पुरानी 'फर्स्ट-ओनर' स्विफ्ट ZXi के लिए आसानी से लगभग रु.4.80 लाख मिल सकते हैं. खरीदार इसके लिए अच्छी कीमत देने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पहले दिन से ही कार का पूरा इतिहास पता होता है.

लेकिन 7 साल पुरानी, ​​दूसरे मालिक वाली स्विफ्ट, जो 75,000 किलोमीटर चल चुकी है, उसके लिए रु.3.60 लाख से ज़्यादा मिलना मुश्किल होगा. खरीदार अपनी बोली कम लगाएंगे, क्योंकि इस कार को खरीदने पर वे कागज़ों पर तीसरे मालिक बन जाएंगे, जिससे भविष्य में इसे दोबारा बेचना बहुत मुश्किल हो जाएगा. भविष्य में रीसेल वैल्यू में आने वाला यह रु.1.20 लाख का अंतर, पुरानी कार खरीदने के किसी भी बचे-खुचे आर्थिक फ़ायदे को पूरी तरह खत्म कर देता है.

नई या पुरानी: आपको असल में कौन सी मारुति स्विफ्ट खरीदनी चाहिए?

अगर हम मुख्य रूप से लग्जरी ब्रांड्स की बात करें, तो दो साल पुरानी कार खरीदना आमतौर पर एक समझदारी भरा आर्थिक फैसला होता है. लेकिन मारुति सुजुकी स्विफ्ट इस श्रेणी में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठती है.

आपको दो साल पुरानी स्विफ्ट तभी खरीदनी चाहिए जब:

आप पूरी कीमत एक साथ नकद चुका रहे हैं और कोई लोन नहीं ले रहे हैं.

आप कार परिवार के किसी सदस्य या करीबी दोस्त से सीधे खरीद रहे हैं.

आपको गाड़ी चलाने का शौक है और आप खास तौर पर पुराने इंजन की बेहतर स्मूदनेस चाहते हैं.

आप साल में बहुत कम गाड़ी चलाते हैं, इसलिए आपको माइलेज की ज्यादा चिंता नहीं है.

हमेशा एकदम नई स्विफ्ट ही चुनें, अगर

आप बैंक लोन लेकर कार खरीद रहे हैं.

आप रोजाना शहर के भारी ट्रैफिक में गाड़ी चलाते हैं और बेहतर माइलेज चाहते हैं.

आप अपने परिवार की सुरक्षा के लिए छह एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC) चाहते हैं.

आप पूरी तरह निश्चिंत रहना चाहते हैं कि टायर, बैटरी और मैकेनिकल पार्ट्स पर कंपनी की वारंटी मिलेगी.

जब तक कि आपको नकद भुगतान पर, बाजार भाव से कहीं कम कीमत में कोई अच्छी पुरानी (सेकंड हैंड) स्विफ्ट न मिल जाए, तब तक सीधे शोरूम चले जाएं. एक बिल्कुल नई स्विफ्ट में आधुनिक सुरक्षा फीचर्स बेहतर होते हैं, माइलेज ज्यादा मिलता है और लोन लेने का खर्च भी कम आता है; जिसका मतलब है कि लंबे समय तक इसे अपने पास रखने पर आपका कुल खर्च कम ही पड़ेगा.