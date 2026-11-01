नई मिनी कूपर SE हैचबैक भारत में 27 नवंबर को होगी लॉन्च

मिनी इंडिया 27 नवंबर, 2026 को भारत में दूसरी पीढ़ी की पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कूपर हैचबैक लॉन्च करेगी. यह इलेक्ट्रिक हैचबैक भारत में अपने अधिक शक्तिशाली 'कूपर SE' वेरिएंट में आएगी, जिसमें 54.2 kWh की बैटरी होगी. एक बार फुल चार्ज करने पर यह 402 km तक की रेंज देगी - जो पिछली पीढ़ी की हैचबैक (जो फुल चार्ज पर 270 km तक की रेंज देती थी) के मुकाबले एक बड़ा अपग्रेड है.

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डिज़ाइन के मामले में, इलेक्ट्रिक कूपर SE देश में पहले से बिक रही पेट्रोल कूपर S से बहुत अलग नहीं दिखेगी. मुख्य अंतर ग्रिल और बैजिंग में है; कूपर SE में एक बंद ग्रिल दी गई है - जिसका डिज़ाइन ICE कूपर S जैसा ही है - और इसमें पेट्रोल कार के लाल बैज की जगह, आगे और पीछे (टेलगेट पर) पीले रंग की 'S' बैजिंग दी गई है. अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी अलग हो सकता है, और कूपर SE को कुछ ऐसे रंगों में भी पेश किया जा सकता है जो खास तौर पर इसके पावरट्रेन विकल्प के लिए ही होंगे.

अंदर की तरफ, कैबिन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे. सबसे बड़ा बदलाव कैबिन के डिजिटल इंटरफेस पर EV-स्पेसिफिक ग्राफिक्स के रूप में हो सकता है. SE में गोल सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दी गई है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करती है. इसके अलावा, इसमें निटेड-टॉप डैशबोर्ड और डोर कार्ड भी दिए गए हैं. फीचर्स की बात करें तो, SE में कूपर S (Cooper S) जैसी ही तकनीक मिलने की उम्मीद है. इसमें हेड-अप डिस्प्ले, पावर्ड फ्रंट सीट्स, ऑल-LED लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल, हरमन कार्डन (Harman Kardon) सराउंड साउंड सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ और बहुत कुछ शामिल हो सकता है.

अंदरूनी बनावट की बात करें तो, कूपर SE में अपने पेट्रोल वाले मॉडल जैसा ही फ्रंट-व्हील-ड्राइव लेआउट दिया गया है, जिसमें इंटरनल कंबशन इंजन और फ्यूल टैंक की जगह एक इलेक्ट्रिक मोटर और बैटरी पैक लगाया गया है. यह इलेक्ट्रिक मोटर 215 bhp की पीक पावर और 330 Nm का टॉर्क पैदा करती है, और इसके साथ 54.2 kWh की बैटरी स्टैंडर्ड तौर पर आती है. कंपनी का दावा है कि यह 402 km की रेंज देती है और 0 से 100 kmph की रफ्तार पकड़ने में इसे 6.2 सेकंड का समय लगता है.

मिनी का दावा है कि कूपर SE में 95 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा है, जिससे इसे 10 से 80% तक चार्ज होने में लगभग 30 मिनट का समय लगता है.

मिनी कूपर पॉल स्मिथ एडिशन

स्टैंडर्ड कूपर SE के साथ अब 'पॉल स्मिथ लिमिटेड एडिशन' कूपर हैचबैक भी शामिल होने जा रही है. ब्रिटिश डिज़ाइनर पॉल स्मिथ के डिज़ाइन इनपुट वाली इन हैचबैक में खास बाहरी और कैबिन कलर-कॉम्बिनेशन दिए गए हैं. इसके अलावा, इनमें इस एडिशन के लिए खास ग्राफिक्स, बैजिंग, 18-इंच के ब्लैक-फिनिश अलॉय व्हील्स और कुछ अनोखे फीचर्स भी शामिल हैं.

वैश्विक स्तर पर, पॉल स्मिथ एडिशन कूपर के थ्री-डोर, फाइव-डोर और कन्वर्टिबल बॉडी स्टाइल में उपलब्ध है, और यह इंटरनल कंबशन (पेट्रोल/डीजल) तथा इलेक्ट्रिक, दोनों विकल्पों में आता है. भारत के लिए इसके फाइनल स्पेसिफिकेशन क्या होंगे, यह देखना अभी बाकी है.