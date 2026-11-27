मिनी कूपर इंडिया ने दूसरी पीढ़ी की ऑल-इलेक्ट्रिक कूपर एसई हैचबैक लॉन्च करने की घोषणा की है. इसकी कीमत रु.53.90 लाख से शुरू होती है और यह फ्रंट व्हील ड्राइव इंजन के साथ उपलब्ध होगी. इसके साथ ही कंपनी ने पॉल स्मिथ एडिशन भी पेश किया है.

नई मिनी कूपर SE में 54.2 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो 402 km की रेंज देने का दावा करता है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 215 bhp की ताकत और 330 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है. यह फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) लेआउट पर आधारित है और 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 6.2 सेकंड में पकड़ लेती है. मिनी का दावा है कि कूपर SE में 95 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा है, जिससे यह लगभग 30 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो सकती है.

डिज़ाइन की बात करें तो, बाहर से मिनी कूपर SE जानी-पहचानी मिनी कूपर स्टाइलिंग को ही अपनाती है. इसमें एक बंद ग्रिल दी गई है, और इसके आगे के हिस्से (नोज़) तथा टेलगेट पर पीले रंग की 'S' बैजिंग मौजूद है. इसके अलावा, कैबिन में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है; बस डिजिटल इंटरफ़ेस पर EV से जुड़े कुछ खास ग्राफ़िक्स देखने को मिल सकते हैं.

अंदर की तरफ, कूपर SE में अपना जाना-पहचाना गोल सेंट्रल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन बरकरार है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करता है; इसके साथ ही इसमें निटेड-टॉप वाला डैशबोर्ड और डोर कार्ड भी दिए गए हैं.

फीचर्स की बात करें तो, इसमें पैनोरमिक ग्लास रूफ, हीटेड 'स्पोर्ट वेसिन' (Sport Vescin) स्टीयरिंग व्हील और इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होने वाली फ्रंट सीटें दी गई हैं. ड्राइवर की सीट में मेमोरी फंक्शन और एक्टिव सीट फीचर भी मिलता है.

कूपर में अपना जाना-पहचाना 9.4-इंच का ऑल-डिजिटल OLED टचस्क्रीन डिस्प्ले दिया गया है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करता है. 'मिनी इंटरेक्शन यूनिट' (MINI Interaction Unit) के हिस्से के तौर पर, यह एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो, मिनी नेविगेशन, इंटेलिजेंट पर्सनल असिस्टेंट, रिमोट सर्विस और डिजिटल की प्लस (Digital Key Plus) को सपोर्ट करता है.

अन्य उपकरणों में हरमन कार्डन सराउंड साउंड सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले, वायरलेस चार्जिंग, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर-व्यू कैमरा शामिल हैं.

मिनी कूपर SE में लेवल 2 ADAS मिलता है, जिसमें फ्रंट कोलिजन वार्निंग, लेन डिपार्चर वार्निंग, लेन चेंज वार्निंग, स्पीड वार्निंग और अटेंटिवनेस असिस्टेंस शामिल हैं. इसमें ब्रेक इंटरवेंशन के साथ रियर क्रॉसिंग ट्रैफिक वार्निंग, एग्जिट वार्निंग, रियर कोलिजन प्रिवेंशन और रिवर्सिंग असिस्टेंस की सुविधा भी दी गई है.

अतिरिक्त सुरक्षा उपकरणों में ड्राइवर और पैसेंजर एयरबैग, ABS, डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ब्रेक असिस्ट, कॉर्नरिंग ब्रेक कंट्रोल और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं.

कूपर SE तीन रंग विकल्पों में उपलब्ध होगी: ब्रिटिश रेसिंग ग्रीन, चिली रेड और ओशन वेव ग्रीन.

मिनी कूपर पॉल स्मिथ एडिशन

कूपर SE के साथ-साथ, MINI ने कूपर पॉल स्मिथ एडिशन भी पेश किया है. यह स्पेशल एडिशन तीन मॉडलों में उपलब्ध होगा: कूपर S, कूपर कन्वर्टिबल और कूपर SE.

इस सहयोग में MINI और मशहूर ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर पॉल स्मिथ एक साथ आए हैं. पॉल स्मिथ के अनोखे डिज़ाइन, रंग-बिरंगी धारियां और खास स्टाइल को 'क्लासिक विद अ ट्विस्ट' (एक नए अंदाज़ वाला क्लासिक) कहा जाता है. यह साझेदारी 1998 से चली आ रही है. इस लंबे जुड़ाव का जश्न मनाते हुए, MINI की कूपर रेंज में पॉल स्मिथ के डिज़ाइन तत्वों को शामिल किया गया है, जो इसके बाहरी और भीतरी हिस्सों में खास डिटेल्स के ज़रिए दिखाई देते हैं.

इसमें 20 से ज़्यादा खास डिज़ाइन एलिमेंट दिए गए हैं और यह तीन बाहरी रंगों के विकल्पों में उपलब्ध होगी: स्टेटमेंट ग्रे, इंस्पायर्ड व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक. स्टेटमेंट ग्रे को 1959 की मिनी ऑस्टिन सेवन से प्रेरित होकर तैयार किया गया है, जबकि इंस्पायर्ड व्हाइट, क्लासिक मिनी बेज को सम्मान देने के लिए है. वहीं, मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक को मौजूदा मिनी फैमिली से लिया गया है.

पावरट्रेन में कोई बदलाव नहीं होगा; यह अपने संबंधित पावरट्रेन पर आधारित होगा - SE वर्ज़न में इलेक्ट्रिक पावरट्रेन और कूपर S वर्ज़न में पेट्रोल पावरट्रेन होगा.