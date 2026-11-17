मिनी इंडिया ने आने वाली मिनी कूपर SE और मिनी पॉल स्मिथ एडिशन के लिए बुकिंग शुरू कर दी है. कंपनी 27 नवंबर, 2026 को भारत में दूसरी पीढ़ी की पूरी तरह से इलेक्ट्रिक कूपर हैचबैक लॉन्च करेगी. इसके साथ ही, कंपनी पॉल स्मिथ एडिशन भी पेश करेगी, जो मिनी कूपर S, मिनी कन्वर्टिबल और मिनी कूपर SE के साथ उपलब्ध होगा.

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नई मिनी कूपर SE में 54.2 kWh का बैटरी पैक दिया गया है, जो 402 km की रेंज देने का दावा करता है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 215 bhp की ताकत और 330 Nm का पीक टॉर्क पैदा करती है. इसमें फ्रंट-व्हील-ड्राइव (FWD) सिस्टम है, जिसकी मदद से यह कार 0 से 100 kmph की रफ्तार सिर्फ 6.2 सेकंड में पकड़ लेती है. मिनी का दावा है कि कूपर SE में 95 kW तक की DC फास्ट चार्जिंग की सुविधा है, जिससे यह लगभग 30 मिनट में 10 से 80% तक चार्ज हो सकती है.

डिज़ाइन के मामले में, मिनी कूपर SE जानी-पहचानी मिनी कूपर स्टाइलिंग को ही अपनाती है. इसमें एक बंद ग्रिल दी गई है, और इसके आगे के हिस्से (नोज़) तथा टेलगेट पर पीले रंग की 'S' बैजिंग मौजूद है. इसके अलावा, केबिन में बहुत ज़्यादा बदलाव होने की उम्मीद नहीं है; बस डिजिटल इंटरफ़ेस पर EV से जुड़े कुछ खास ग्राफ़िक्स देखने को मिल सकते हैं.

SE में बीच में गोल इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन दी गई है, जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का भी काम करती है. इसके साथ ही, इसमें निटेड-टॉप वाला डैशबोर्ड और डोर कार्ड भी मिलते हैं. फीचर्स की बात करें तो, इसमें कूपर S (Cooper S) जैसे ही फीचर्स मिलने की उम्मीद है, जिनमें हेड-अप डिस्प्ले, पावर्ड फ्रंट सीट्स, ऑल-LED लाइटिंग, वायरलेस फोन चार्जर, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, हरमन कार्डन (Harman Kardon) सराउंड साउंड सिस्टम, पैनोरमिक ग्लास रूफ और बहुत कुछ शामिल हैं.

इसके साथ ही, ब्रांड ने 'मिनी कूपर पॉल स्मिथ एडिशन' के लिए बुकिंग भी शुरू कर दी है, जो मिनी कूपर S, मिनी कन्वर्टिबल और कूपर SE के साथ उपलब्ध होगा.

पॉल स्मिथ एक जाने-माने ब्रिटिश फैशन डिज़ाइनर हैं, जो अपने अनोखे डिज़ाइन, रंग-बिरंगी धारियों और खास स्टाइल के लिए पहचाने जाते हैं. वे अपने इस स्टाइल को 'क्लासिक विद अ ट्विस्ट' (एक नए अंदाज़ वाला क्लासिक) कहते हैं. मिनी और पॉल स्मिथ के बीच सहयोग की शुरुआत 1998 में हुई थी. इस तरह दो मशहूर ब्रिटिश नाम एक साथ आए, जो रचनात्मकता, बेहतरीन कारीगरी और अपनी अलग पहचान पर समान रूप से ज़ोर देते हैं.

इस लंबे समय से चली आ रही साझेदारी का जश्न मनाने के लिए एक स्पेशल एडिशन पेश किया गया है, जो खास बाहरी और आंतरिक तत्वों के ज़रिए पॉल स्मिथ की विशिष्ट डिज़ाइन शैली को मिनी की कूपर सीरीज़ में लाता है.

इस स्पेशल एडिशन में बाहर और अंदर की तरफ 20 से ज़्यादा खास डिज़ाइन एलिमेंट शामिल हैं, जो मिनी की विशिष्ट डिज़ाइन पहचान के साथ-साथ पॉल स्मिथ की स्टाइलिंग अप्रोच को दर्शाते हैं. यह तीन तरह के बाहरी पेंट फिनिश में उपलब्ध होगा.

यह एडिशन तीन बाहरी रंगों के विकल्पों में उपलब्ध है: स्टेटमेंट ग्रे, इंस्पायर्ड व्हाइट और मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक. जहाँ 'स्टेटमेंट ग्रे' 1959 की मिनी ऑस्टिन सेवन से प्रेरित है, वहीं 'इंस्पायर्ड व्हाइट' क्लासिक मिनी बेज को सम्मान देता है, और 'मिडनाइट ब्लैक मेटैलिक' को मौजूदा मिनी फैमिली से लिया गया है.