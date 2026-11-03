नई नॉर्टन 450 साल 2027 में लॉन्च की जाएगी
- इसमें 454cc का लिक्विड-कूल्ड इंजन है, जो 45Nm का टॉर्क जनरेट करता है
- इसमें एल्युमिनियम फ्रेम और 8-इंच का TFT दिया गया है
- इसे EICMA 2026 में पेश किया जाएगा
नॉर्टन ने अपनी नई 450 मोटरसाइकिल की पहली झलक दिखाई है, जिसे कल EICMA में पेश किया जाएगा. कंपनी ने पुष्टि की है कि इसकी बिक्री 2027 में शुरू होगी, और उम्मीद है कि उसी साल यह बाइक भारत में भी आएगी। फिलहाल, इसके नाम और पूरी तकनीकी जानकारी का खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन कंपनी ने कुछ विवरण जरूर साझा किए हैं.
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इसका डिज़ाइन इस सेगमेंट की किसी मोटरसाइकिल से आपकी उम्मीदों से काफी अलग है। इसकी बॉडी बहुत ही शार्प है, जिसमें बड़े साइड पैनल इंजन के चारों ओर फैले हुए हैं. इसका कुल आकार, खासकर साइड के हिस्से, बड़े 'मैंक्स' (Manx) मॉडल से प्रेरित लगता है. इसके अलॉय व्हील का डिज़ाइन भी नॉर्टन (Norton) के ही कलेक्शन से लिया गया है.
454cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन 45Nm का टॉर्क पैदा करता है. नॉर्टन ने इसके ताकत के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है. यह इंजन एक एल्युमिनियम फ्रेम में लगा है, जो इस सेगमेंट में पहली बार देखने को मिलेगा. देखने से पता चलता है कि इसमें आगे की तरफ USD फोर्क और पीछे की तरफ मोनोशॉक सस्पेंशन दिया गया है. इसमें दोनों पहियों पर डिस्क ब्रेक और अलॉय व्हील्स लगे हैं. फीचर्स की बात करें तो, इसमें 8-इंच का TFT डिस्प्ले दिया गया है.
नॉर्टन ने भारत में लॉन्च की तारीख की पुष्टि नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि इस मोटरसाइकिल को TVS मोटर कंपनी के होसुर प्लांट में बनाया जाएगा. यह नई मोटरसाइकिल, TVS मोटर कंपनी के तहत नॉर्टन की वापसी का हिस्सा है. EICMA 2025 में, ब्रांड ने चार नए मॉडल पेश किए – मैन्क्स (Manx), मैन्क्स R (Manx R), एटलस (Atlas) और एटलस GT (Atlas GT).
नॉर्टन 2027 में कभी भी भारत में 450 मॉडल लॉन्च करेगी. सिंगल-सिलेंडर इंजन होने के कारण, इसके KTM 390 ड्यूक, रॉयल एनफील्ड गुरिल्ला 450 और इसी तरह के अन्य मॉडलों को टक्कर देने की उम्मीद है. हालाँकि, नॉर्टन का यह मॉडल प्रीमियम श्रेणी का होगा.
नई कारें
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
आने वाली कारें
- जीप एवेंजरएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-15
- एमजी 7एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 24 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- एमजी 4 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 27 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- किया ईवी4एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 20 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-18
- बीयेडी ज़ियाएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 40 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- टोयोटा बीजेड4एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-19
- विनफ़ास्ट वीएफ3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 14 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-23
- सिट्रॉन सी5 एयरक्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 32 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-24
- निसान छोटी इलेक्ट्रिक एसयूवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 12 - 18 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
- महिंद्रा स्कार्पियो एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 15 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-11-25
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