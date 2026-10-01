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नई पोर्श 911 GT3 भारत में 2027 की शुरुआत तक होगी लॉन्च

ऋषभ परमार
last published date : 1 October 2026, 23:58 IST
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नई पोर्श 911 GT3 भारत में 2027 की शुरुआत तक होगी लॉन्च
हाइलाइट्स
  • भारत में 2026 के आखिर या 2027 की शुरुआत में लॉन्च होने की उम्मीद है\
  • 4.0-लीटर NA फ्लैट-सिक्स इंजन 503 bhp की ताकत और 470 Nm का टॉर्क बनाता है
  • यह 0 से 100 kmph की रफ़्तार 3.4 सेकंड में पकड़ लेती है

पोर्श भारत में अपनी नई 911 GT3 लाने की तैयारी कर रही है. पोर्श इंडिया के हेड आशुतोष दीक्षित ने 'कायेन इलेक्ट्रिक' के लॉन्च के दौरान 'कार एंड बाइक' को बताया कि 992.2-जेनरेशन वाला यह मॉडल इस साल के आखिर में या 2027 की शुरुआत में आ सकता है.

यह भी पढ़ें: भारत में 2026 पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक पूरी तरह बिकी, 1000 से ज्यादा ताकतवर वाले टर्बो वेरिएंट की ज़बरदस्त मांग

कार बनाने वाली कंपनी ने जून 2026 में नई 911 GT3 की कीमत का खुलासा किया, जो ऑप्शन जोड़ने से पहले रु.3.32 करोड़ (एक्स-शोरूम) है. पोर्श ने कायेन इलेक्ट्रिक के साथ भी ऐसा ही किया था, और इलेक्ट्रिक SUV के भारत में आने से काफी पहले ही उसकी कीमतें बता दी थीं. नई 911 GT3 को अक्टूबर 2024 में दुनिया के सामने पेश किया गया था.

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इसे ताकत एक नैचुरली एस्पिरेटेड 4.0-लीटर फ्लैट-सिक्स इंजन से मिलती है, जो 503 bhp की ताकत और 470 Nm का टॉर्क बनाती है. यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार सिर्फ़ 3.4 सेकंड में पकड़ सकती है और इसकी टॉप स्पीड 311 kmph है. हालांकि दुनिया भर में इसका मैनुअल गियरबॉक्स वाला मॉडल भी मिलता है, लेकिन भारत में आने वाली GT3 में स्टैंडर्ड तौर पर 7-स्पीड डुअल-क्लच ऑटोमैटिक (PDK) गियरबॉक्स दिया जाएगा. साथ ही, यह भी बताना ज़रूरी है कि स्टैंडर्ड GT3 ने लार्स कर्न की ड्राइविंग में नूर्बुर्गिंग (Nürburgring) ट्रैक पर 6 मिनट 55.34 सेकंड का लैप टाइम दर्ज किया है.

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911 GT3 में करेरा का ही ओवरऑल डिज़ाइन है, लेकिन इसे खास एयरोडायनामिक ट्रीटमेंट दिया गया है. इसके आगे के हिस्से में वेंटेड बोनट, बड़े एयर इनटेक और ज़्यादा साफ़ दिखने वाला स्प्लिटर है. पिछले हिस्से में एक बड़ा विंग, इंटीग्रेटेड डकटेल स्पॉइलर, साथ ही नए डिज़ाइन वाले एयर आउटलेट और बीच में लगे ट्विन एग्ज़ॉस्ट दिए गए हैं.

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कैबिन की बात करें तो, GT3 में कैरेरा वाले स्टैंडर्ड फ़ीचर्स ही दिए गए हैं, जिनमें 10.9-इंच टचस्क्रीन, 12.6-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, 8-स्पीकर साउंड सिस्टम, वायरलेस चार्जिंग और डुअल-ज़ोन क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं. इसके अलावा, इसमें GT सिल्वर एक्सेंट के साथ ब्लैक रेस-टेक्स कैबिन और चार-तरफ़ा इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीटें स्टैंडर्ड तौर पर मिलती हैं. एडेप्टिव सीटें, मैन्थी किट और वीसाच पैक ऑप्शन के तौर पर उपलब्ध होंगे.

भारत में मिलने वाली GT3 10 स्टैंडर्ड एक्सटीरियर रंगों और पोर्श के 'पेंट-टू-सैंपल' प्रोग्राम के साथ उपलब्ध होगी.

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ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
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