भारत में 2026 से नया PUC नियम: वैध प्रदूषण प्रमाण-पत्र के बिना वाहनों को ईंधन देने से इनकार किया जा सकता है
- यह नियम 1 अक्टूबर, 2026 से दिल्ली-NCR इलाके में लागू होगा
- फ्यूल पंप पर ईंधन देने से पहले आपकी गाड़ी का PUC स्टेटस चेक किया जाएगा
- यह देखना बाकी है कि क्या यह नियम पूरे देश में लागू होगा
सरकार गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण पर सख्ती बढ़ा रही है. दिल्ली-NCR की हवा को साफ़ करने के लिए, दिल्ली सरकार ने एक नया नियम बनाया है कि अगर आपकी गाड़ी के पास वैलिड एमिशन सर्टिफ़िकेट नहीं है, तो फ़्यूल स्टेशन आपको सर्विस देने से मना कर देंगे.
'नो PUC, नो फ्यूल' नियम क्या है?
एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) के प्रस्तावित नियमों के तहत, पेट्रोल, डीज़ल या CNG देने से पहले फ्यूल पंप आपके वाहन का PUC स्टेटस चेक करेंगे. CAQM के नए ड्राफ्ट निर्देश नंबर 101 के अनुसार, 1 अक्टूबर 2026 से पूरे दिल्ली-NCR इलाके में इस नियम को लागू करने की योजना है.
अप्रैल 2026 के आखिर में, दिल्ली सरकार ने बिना किसी खास पूर्व चेतावनी के इस नियम को सख्ती से लागू किया. सिर्फ़ 26 अप्रैल से 29 अप्रैल के बीच, शहर भर में 15,600 से ज़्यादा गाड़ियों को वैध सर्टिफ़िकेट न दिखा पाने के कारण ईंधन नहीं दिया गया.
यह भी पढ़ें: सीएनजी बनाम ईवी बनाम हाइब्रिड: 2026 में कौन सा विकल्प प्रति किलोमीटर सबसे कम खर्च देता है?
इस पहल को आधुनिक टेक्नोलॉजी का भी साथ मिल रहा है. फ्यूल स्टेशनों पर ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) कैमरे लगाए गए हैं. ये डिजिटल आंखें आपकी रजिस्ट्रेशन प्लेट को स्कैन करती हैं और सरकारी डेटाबेस से आपके प्रदूषण क्लीयरेंस की जांच करती हैं. अगर सिस्टम रेड सिग्नल दिखाता है, तो आपको फ्यूल नहीं दिया जाता है.
इसका आप पर क्या असर होगा?
चाहे आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली मॉडर्न SUV चलाते हों या रोज़ाना इस्तेमाल होने वाली साधारण हैचबैक जिसमें सिर्फ़ ज़रूरी फ़ीचर्स हों, यह नियम सभी पारंपरिक फ़्यूल-पावर्ड गाड़ियों पर लागू होता है. अगर आप EV का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो बाकी सभी ICE गाड़ियों को नए एमिशन ट्रैकिंग स्टैंडर्ड्स का पालन करना होगा.
नई गाड़ियाँ भी इस नियम से बच नहीं सकतीं, हालाँकि उन्हें कुछ समय के लिए छूट मिलती है. भारत में हाल ही में बेची गई गाड़ियों के लिए आमतौर पर शुरुआती PUC वैलिडिटी मिलती है, जिसका मतलब है कि गाड़ी खरीदने के पहले साल में आपको इसकी टेस्टिंग की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन उस छूट की अवधि के बाद, आपको अपना PUC रिन्यू करवाना होगा. BS-IV या BS-VI जैसे नए एमिशन नियमों का पालन करने वाली ज़्यादातर आधुनिक गाड़ियों के लिए, रिन्यू किया गया सर्टिफ़िकेट आमतौर पर 12 महीने तक वैलिड रहता है.
यह नियम प्राइवेट कारों, कमर्शियल ट्रांसपोर्ट और दो-पहिया वाहनों, सभी पर लागू होता है. इसे वाहन मालिक की ज़िम्मेदारी का एक और पहलू माना जा सकता है, जिससे आपको रिन्यूअल की तारीखों पर पहले से नज़र रखने में मदद मिलती है.
आर्थिक असर: फ़्यूल पंप से आगे
PUC चेक न करवाने पर लगने वाला जुर्माना, पेट्रोल पंप पर फ्यूल न मिलने से कहीं ज़्यादा भारी पड़ता है. मोटर व्हीकल एक्ट के तहत, वैलिड एमिशन क्लीयरेंस के बिना गाड़ी चलाना एक गंभीर अपराध है. अगर ट्रैफिक पुलिस आपको पकड़ती है, या ऑटोमेटेड कैमरा आपकी नंबर प्लेट को पकड़ लेता है, तो आपको रु.10,000 का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
वैलिड PUC का सीधा संबंध दूसरी चीज़ों से भी होता है. उदाहरण के लिए, अगर आप वैलिड एमिशन पेपर जमा नहीं करते हैं, तो आप अपनी सालाना मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू नहीं करवा सकते. इसके अलावा, अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आपके पास ज़रूरी पेपर नहीं हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियाँ क्लेम की प्रक्रिया को मुश्किल बना देंगी.
इसके उलट, अपनी गाड़ी का एमिशन नॉर्म्स (उत्सर्जन मानकों) के लिए टेस्ट करवाने में रु.50 या रु.100 से ज़्यादा खर्च नहीं आता. यह प्रोसेस भी बहुत आसान है; इसमें लगभग 10 मिनट लगते हैं. टेक्नीशियन आपकी गाड़ी के एग्ज़ॉस्ट पाइप में एक प्रोब डालता है, गैस का लेवल मापता है और फिर डेटा को सेंट्रल पोर्टल पर अपलोड कर देता है.
क्या इससे सच में वायु प्रदूषण कम होगा?
CAQM की सख़्त कार्रवाई का मकसद साफ़ तौर पर अच्छा है. भारत में हवा की खराब गुणवत्ता के लिए गाड़ियों से निकलने वाला धुआं एक बड़ी वजह है. इसलिए, गाड़ी के एमिशन नियमों को रोज़ाना की ईंधन की ज़रूरतों से जोड़ना भले ही ज़रूरत से ज़्यादा लगे, लेकिन यह लोगों में अनुशासन बनाए रखने का एक असरदार तरीका भी है. इसके नतीजे में गाड़ी मालिक अपने इंजन का बेहतर रखरखाव करेंगे.
इस पहल के कुछ और भी फ़ायदे हैं. नियमित जांच से न सिर्फ़ हानिकारक टेलपाइप उत्सर्जन (exhaust emissions) पर नियंत्रण रहेगा, बल्कि इससे कारों की सड़क पर बेहतर फ़्यूल इकॉनमी (ईंधन दक्षता) भी मिलेगी.
लेकिन इस नियम की कुछ कमियां भी हैं. अभी PUC टेस्टिंग के तरीकों में गाड़ी के न चलने पर सिर्फ़ कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन की जांच की जाती है. जब कार रोज़ाना 60 kmph की रफ़्तार से चलती है, तो सही डेटा अलग होता है, क्योंकि असल में होने वाला एमिशन (उत्सर्जन) बहुत ज़्यादा होता है.
अपनी गाड़ी को नियमों के अनुरूप बनाए रखना
अपने सर्टिफ़िकेट की एक्सपायरी डेट पर नज़र रखें और कुछ हफ़्ते पहले ही अपने फ़ोन पर रिमाइंडर सेट कर लें. अगर आपके पास पुरानी डीज़ल कार है, तो ध्यान रखें कि गाड़ी की उम्र और उस राज्य के नियमों के आधार पर टेस्टिंग का समय कम हो सकता है.
लगभग हर बड़े पेट्रोल पंप और रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस में अधिकृत एमिशन चेक कियोस्क लगे हुए हैं. कोशिश करें कि फ्यूल की लाइट जलने से पहले ही यह टेस्ट करवा लें. क्योंकि एक बार जब 'नो PUC, नो फ्यूल' नियम पूरी तरह से लागू हो जाएगा, तो आप टेस्टिंग सेंटर तक पहुँचने के लिए भी फ्यूल की एक बूंद नहीं खरीद पाएँगे.
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