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नई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा : डुअल-मोटर AWD, 118 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 600 किमी की रेंज

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 02, 2026, 02:35 PM
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नई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक से उठा पर्दा : डुअल-मोटर AWD, 118 kWh बैटरी के साथ मिलेगी 600 किमी की रेंज
हाइलाइट्स
  • भारत में बुकिंग शुरू
  • इसमें 118.5 kWh की बैटरी और 600 km की रेंज (WLTP) मिलती है
  • डुअल-मोटर AWD 543 bhp की पावर और 850 Nm का टॉर्क बनाता है

JLR ने बहुप्रतीक्षित रेंज रोवर इलेक्ट्रिक से पर्दा उठाया है, और पहली नज़र में यह बिल्कुल स्टैंडर्ड रेंज रोवर जैसी ही दिखती है. स्टैंडर्ड और लॉन्ग-व्हीलबेस वर्जन में आने वाली रेंज रोवर इलेक्ट्रिक, पेट्रोल, डीज़ल और प्लग-इन हाइब्रिड के बाद इस मशहूर SUV के लिए चौथा पावरट्रेन ऑप्शन है. दिलचस्प बात यह है कि नई रेंज रोवर इलेक्ट्रिक की बुकिंग इंटरनेशनल मार्केट और भारत, दोनों जगह एक साथ शुरू हो गई है, हालांकि इसके लॉन्च की तारीख अभी नहीं बताई गई है.

यह भी पढ़ें: भारत में लॉन्च से पहले नई ऑडी Q3 की बुकिंग शुरू हुई

रेंज रोवर इलेक्ट्रिक: स्टाइलिंग

Range Rover Electric 1

JLR ने रेंज रोवर इलेक्ट्रिक के साथ अपनी पहचान बनाए रखी है; बस कुछ छोटी-छोटी चीज़ें ही इसे इसके ICE और PHEV वर्जन से अलग बनाती हैं. इसकी ग्रिल बंद है और सामने की तरफ़ थोड़ा अलग सिल्वर ट्रिम पैटर्न दिया गया है, जबकि व्हील सेंटर कैप पर अब EV लिखा हुआ है. इसके अलावा, पड्ल लैंप्स SUV की आउटलाइन के साथ EV की लिखावट भी प्रोजेक्ट करते हैं.

Range Rover Electric 2

रेंज रोवर इलेक्ट्रिक: कैबिन

इसके कैबिन डिज़ाइन में भी पेट्रोल-डीज़ल रेंज रोवर से कोई बदलाव नहीं किया गया है और वही मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन बरकरार रखा गया है. कैबिन में लेदर और वुड ट्रिम का भरपूर इस्तेमाल किया गया है, जबकि सेंटर कंसोल पर फिजिकल कंट्रोल सिर्फ़ गियर सेलेक्टर, टेरेन मोड डायल और इंजन स्टार्ट बटन तक ही सीमित हैं. डैशबोर्ड के बीच में जाना-पहचाना Pivi Pro टचस्क्रीन है, और ड्राइवर को एक बड़ा डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी मिलता है. EV से जुड़ी जानकारी दिखाने के लिए इसके ग्राफ़िक्स को अपडेट किया गया है.

Range Rover Electric 3

रेंज रोवर इलेक्ट्रिक: पावरट्रेन

सबसे बड़ी खबर इसके पावरट्रेन के बारे में है: इस EV में स्टैंडर्ड तौर पर डुअल-मोटर AWD और 118.5 kWh की बैटरी मिलती है. JLR का दावा है कि फुल चार्ज पर इसकी WLTP रेंज 600 km तक है और असल दुनिया में यह 535 km तक की रेंज दे सकती है. इसके फ्रंट और रियर एक्सल को 260 kW की इलेक्ट्रिक मोटर से चलाया जाता है, जिससे कुल ताकत 543 bhp और 850 Nm मिलता है. जेएलआर का कहना है कि रेंज रोवर EV में 800V का इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर है, जिससे यह 350 kW तक की तेज़ चार्जिंग को सपोर्ट करती है. दावा है कि इसे 10 से 80% तक चार्ज होने में 22 मिनट तक का समय लगता है, जबकि 10 मिनट की चार्जिंग से 220 km तक की रेंज (WLTP) मिल सकती है.

Range Rover Electric 4

पूरी तरह से इलेक्ट्रिक पावरट्रेन के साथ टेक्नोलॉजी और ऑफ-रोड क्षमताओं में भी कुछ सुधार हुए हैं. JLR का कहना है कि रेंज रोवर इलेक्ट्रिक में एक नया 'इंटेलिजेंट ड्राइवलाइन डायनामिक्स' सिस्टम दिया गया है. यह सिस्टम ट्रैक्शन के नुकसान को कम करने के लिए रियर मोटर से 100% टॉर्क को किसी भी पहिये तक भेज सकता है. इसमें 'इंटीग्रेटेड ट्रैक्शन मैनेजमेंट' सिस्टम भी नया है. JLR का दावा है कि यह सिस्टम ट्रैक्शन को बेहतर बनाने के लिए हर 50 मिलीसेकंड में इलेक्ट्रिक मोटर्स की स्पीड को एडजस्ट कर सकता है. इससे EV 45-डिग्री की ढलान पर चढ़ सकती है और 33-डिग्री की ढलान पर रुकी हुई हालत से आगे बढ़ सकती है.

Range Rover Electric 5

बेहतरीन परफ़ॉर्मेंस के मामले में, JLR का कहना है कि रेंज रोवर EV 4.5 सेकंड में 100 kmph की रफ़्तार पकड़ सकती है.

रेंज रोवर इलेक्ट्रिक: वैरिएंट लाइन-अप

रेंज रोवर इलेक्ट्रिक स्टैंडर्ड और लॉन्ग-व्हीलबेस, दोनों वर्जन में आएगी और ग्लोबल मार्केट में इसके कई वैरिएंट्स उपलब्ध होंगे. स्टैंडर्ड व्हीलबेस खरीदने वाले ग्राहक शुरुआत में 'ऑटोबायोग्राफी' या लिमिटेड-रन 'फर्स्ट एडिशन' में से चुन सकेंगे. वहीं, लॉन्ग-व्हीलबेस SUV SV, SV अल्ट्रा और SV ब्लैक में उपलब्ध होगी। भारतीय बाज़ार के लिए कौन-कौन से वैरिएंट्स उपलब्ध होंगे, इसकी पुष्टि अभी नहीं हुई है.

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