EICMA में पेश होने से पहले नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 का खुलासा हुआ

रॉयल एनफील्ड ने 3 नवंबर, 2026 को EICMA में होने वाली अपनी सार्वजनिक प्रस्तुति से पहले नई हिमालयन 750 से पर्दा उठाया है. यह नई मोटरसाइकिल 750 cc सेगमेंट में रॉयल एनफील्ड की पहली एंट्री है; इस मॉडल को इससे पहले इस साल सितंबर में एक प्रोटोटाइप के तौर पर दिखाया गया था.

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प्रोटोटाइप से बहुत कुछ नहीं बदला है, लेकिन नई हिमालयन 750 का डिज़ाइन इसके छोटे मॉडलों से अलग है. आगे की तरफ, 750 में हेडलैंप के चारों ओर एक काउल है जो फ्यूल टैंक तक जाता है. इसमें छोटे 440 और 450 मॉडलों की तरह ऊपर की ओर निकली 'बीक' (चोंच जैसा हिस्सा) नहीं है. इसमें LED हेडलैंप दिया गया है, और इसका डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल भी वैसा ही है जैसा हमने पहले प्रोटोटाइप में देखा था.

प्रोटोटाइप से पुष्टि होने वाले अन्य डिज़ाइन एलिमेंट्स में स्प्लिट सीट डिज़ाइन और पीछे की तरफ एक ग्रैब हैंडल शामिल है, जिसमें सबसे महंगे बॉक्स लगाने के लिए माउंटिंग पॉइंट दिए गए हैं. इसकी रियर लाइटें हिमालयन 450 जैसी ही हैं, जिनमें स्टॉप लैंप को टर्न सिग्नल हाउसिंग के अंदर ही फिट किया गया है. ऊपर की ओर मुड़ा हुआ 'टू-इन-वन' एग्जॉस्ट इस ADV के लुक को पूरा करता है. इस मोटरसाइकिल में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, साथ ही इसमें क्रॉस-स्पोक या अलॉय व्हील का विकल्प भी मिलता है.

हिमालयन 750, रॉयल एनफील्ड का नए 750 cc सेगमेंट में पहला मॉडल होगा, हालाँकि अभी इसके सटीक स्पेसिफिकेशन्स का खुलासा नहीं किया गया है. 650 cc मॉडल्स की तरह ही, यह नया इंजन भी एक ट्विन-सिलेंडर यूनिट है.

फीचर्स की बात करें तो, भारत में पहले दिखाए गए प्रोटोटाइप में क्रूज़ कंट्रोल, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS), पूरी तरह से एडजस्ट होने वाला फ्रंट सस्पेंशन और एक TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर शामिल था.

यहाँ तस्वीरों में मोटरसाइकिल को करीब से देखें:

हिमालयन 750 में एक नया हेडलैम्प काउल दिया गया है जो फ्यूल टैंक तक फैला हुआ है; इसमें हिमालयन 450 की तरह ऊपर की ओर निकला हुआ 'बीक' (चोंच जैसा हिस्सा) नहीं है.

हेडलैंप के ऊपर एक ऊंची फ्लाई स्क्रीन लगी है; टर्न सिग्नल काउल पर लगे हैं.

हिमालयन 750 में LED लाइटिंग मिलती है.

फ्रंट फोर्क प्री-लोड एडजस्टेबल है.

प्रोटोटाइप की तरह ही, प्रोडक्शन मोटरसाइकिल में भी एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल दिया गया है.

छोटी हिमालयन 450 की तरह ही इसमें भी स्प्लिट रियर लाइट सेटअप दिया गया है.

हिमालयन 750, 750 cc क्लास में रॉयल एनफील्ड की पहली एंट्री है; इसमें ट्विन-सिलेंडर इंजन लगा है.

हिमालयन 750 में अलग-अलग साइज़ के पहियों का लेआउट दिया गया है; इसमें क्रॉस-स्पोक या अलॉय रिम चुनने का विकल्प मिलता है.

आगे ट्विन डिस्क और पीछे सिंगल डिस्क वाले बाइब्रे (Bybre) ब्रेक मिलते हैं.