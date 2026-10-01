logo
Select City

नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 टैस्टिंग के दौरान चार रंगों में दिखी

ऋषभ परमार
last published date : 1 October 2026, 15:37 IST
हमें फॉलो करें
नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 टैस्टिंग के दौरान चार रंगों में दिखी
हाइलाइट्स
  • इसे चार रंग विकल्पों में देखा गया है, जिसमें एक आकर्षक सफ़ेद रंग भी शामिल है
  • अलॉय-व्हील वाले वर्जन में 19/17-इंच का सेटअप मिलता है
  • स्पोक-व्हील वाले वर्जन में 21/18-इंच का सेटअप मिलता है

आने वाली रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 को चार अलग-अलग रंगों में देखा गया है, जिससे हमें ब्रांड की नई मिडिलवेट एडवेंचर मोटरसाइकिल में मिलने वाले संभावित पेंट विकल्पों की पहली झलक मिली है.

यह भी पढ़ें: Ultraviolette को कारोबार का विस्तार करने के लिए मिला $85 मिलियन का निवेश

Royal Enfield Himalayan 750 spied colours carandbike 2

पहली टेस्ट बाइक काले रंग की है, जिसमें टैंक और फेयरिंग पर सुनहरी डिटेलिंग दी गई है. इस कॉम्बिनेशन से हिमायन 750 को एक प्रीमियम लुक मिलता है, जो कुछ-कुछ हिमालयन 450 के हैनले ब्लैक लिवरी जैसी है. इससे मोटरसाइकिल को एक मज़बूत एडवेंचर-बाइक वाला अंदाज़ मिलता है. वहीं, दूसरी ग्रे रंग वाली बाइक का लुक ज़्यादा सादा है, जिसमें गहरे रंग की फ़िनिश मोटरसाइकिल को एक 'स्टेल्थी' (छिपी हुई या रहस्यमयी) लुक देती है.

Royal Enfield Himalayan 750 spied colours carandbike 3

तीसरा ऑप्शन काफी ज़्यादा रंगीन है; इसमें पेंट किए गए पैनल के लिए सफ़ेद बेस फ़िनिश का इस्तेमाल किया गया है और टैंक व साइड पैनल पर पीली, गुलाबी और भूरी धारियां बनी हैं, जिससे मोटरसाइकिल को एक ज़्यादा आकर्षक लुक मिलता है. और आखिर में, चौथी बाइक में मैट मेटैलिक ब्राउन फ़िनिश दी गई है, जो लाइनअप में एक और प्रीमियम दिखने वाला ऑप्शन जोड़ती है.

हालांकि ये चार रंग विकल्प हैं, लेकिन उम्मीद है कि हिमालयन 750 इनसे ज़्यादा कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी; इनका पता तब चलेगा जब इसके प्रोडक्शन वर्जन को आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा.

Royal Enfield Himalayan 750 spied colours carandbike 4

खास बात यह है कि काले और ग्रे रंग की मोटरसाइकिलों में अलॉय व्हील दिए गए हैं. उम्मीद है कि इनमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए होंगे, जो सड़क पर चलाने और लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर रहेंगे. वहीं, बाकी दो रंगों वाले मॉडल में स्पोक वाले पहिए होंगे, जो ऑफ-रोडिंग के हिसाब से बने हैं और जिनमें आगे 21-इंच और पीछे 18-इंच के पहिए लगे हैं. अभी यह देखना बाकी है कि क्या ये ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक व्हील होंगे.

रॉयल एनफील्ड की एडवेंचर मोटरसाइकिल लाइनअप में हिमालयन 750, हिमालयन 450 से ऊपर होगी. इसमें कंपनी का नया 750cc ट्विन-सिलेंडर प्लेटफ़ॉर्म, नया चेसिस और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स और फ़ीचर्स होंगे.

तस्वीर सूत्र

# Royal Enfield# Himalayan 750 spied# RE Himalayan 750# Himalayan 750 colours# Bikes# Two wheeler# Bikes# Auto Industry# Cover Story
ऋषभ परमार
Rishabh Parmar
Read all latest news and reviews from Rishabh Parmar

संबंधित समाचार

Honda ADV 160 Deliveries Delayed: Will Begin Early In 2027
2 मिनट पढ़े
होंडा ADV 160 की डिलेवरी में हुई देरी, 2027 की शुरुआत में आएगी
Ultraviolette Shockwave To Get New 100V Architecture, Launch In Q1 2027
1 मिनट पढ़ें
अल्ट्रावायलेट शॉकवेव को नया 100V आर्किटेक्चर मिलेगा, 2027 की पहली तिमाही में होगी लॉन्च
Best Bikes For Daily Commute: Hero Splendor, Honda Shine, TVS Raider & More
1 मिनट पढ़ें
रोज़ाना ऑफिस आने-जाने के लिए कौन सी बाइक है सबसे बेहतर? हीरो स्प्लेंडर, होंडा शाइन या टीवीएस रेडर
TVS Raider 125 vs Hero Xtreme 125R vs Bajaj Pulsar N125: Best Sporty 125cc Bike?
1 मिनट पढ़ें
टीवीएस रेडर 125 vs हीरो एक्सट्रीम 125R vs बजाज पल्सर N125: कौन सी स्पोर्टी 125cc बाइक आपके लिए सबसे बेहतर?
Hero Splendor Plus vs Honda Shine 100 vs TVS Radeon: Ultimate Mileage Commuter Face-Off
5 मिनट पढ़े
हीरो स्प्लेंडर प्लस Vs होंडा शाइन 100 Vs टीवीएस रेडिओन: बेहतरीन माइलेज वाली कम्यूटर बाइक्स की टक्कर

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 टैस्टिंग के दौरान चार रंगों में दिखी