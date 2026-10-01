नई रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 टैस्टिंग के दौरान चार रंगों में दिखी

आने वाली रॉयल एनफील्ड हिमालयन 750 को चार अलग-अलग रंगों में देखा गया है, जिससे हमें ब्रांड की नई मिडिलवेट एडवेंचर मोटरसाइकिल में मिलने वाले संभावित पेंट विकल्पों की पहली झलक मिली है.

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पहली टेस्ट बाइक काले रंग की है, जिसमें टैंक और फेयरिंग पर सुनहरी डिटेलिंग दी गई है. इस कॉम्बिनेशन से हिमायन 750 को एक प्रीमियम लुक मिलता है, जो कुछ-कुछ हिमालयन 450 के हैनले ब्लैक लिवरी जैसी है. इससे मोटरसाइकिल को एक मज़बूत एडवेंचर-बाइक वाला अंदाज़ मिलता है. वहीं, दूसरी ग्रे रंग वाली बाइक का लुक ज़्यादा सादा है, जिसमें गहरे रंग की फ़िनिश मोटरसाइकिल को एक 'स्टेल्थी' (छिपी हुई या रहस्यमयी) लुक देती है.

तीसरा ऑप्शन काफी ज़्यादा रंगीन है; इसमें पेंट किए गए पैनल के लिए सफ़ेद बेस फ़िनिश का इस्तेमाल किया गया है और टैंक व साइड पैनल पर पीली, गुलाबी और भूरी धारियां बनी हैं, जिससे मोटरसाइकिल को एक ज़्यादा आकर्षक लुक मिलता है. और आखिर में, चौथी बाइक में मैट मेटैलिक ब्राउन फ़िनिश दी गई है, जो लाइनअप में एक और प्रीमियम दिखने वाला ऑप्शन जोड़ती है.

हालांकि ये चार रंग विकल्प हैं, लेकिन उम्मीद है कि हिमालयन 750 इनसे ज़्यादा कलर ऑप्शन में उपलब्ध होगी; इनका पता तब चलेगा जब इसके प्रोडक्शन वर्जन को आधिकारिक तौर पर पेश किया जाएगा.

खास बात यह है कि काले और ग्रे रंग की मोटरसाइकिलों में अलॉय व्हील दिए गए हैं. उम्मीद है कि इनमें आगे 19-इंच और पीछे 17-इंच के पहिए होंगे, जो सड़क पर चलाने और लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेहतर रहेंगे. वहीं, बाकी दो रंगों वाले मॉडल में स्पोक वाले पहिए होंगे, जो ऑफ-रोडिंग के हिसाब से बने हैं और जिनमें आगे 21-इंच और पीछे 18-इंच के पहिए लगे हैं. अभी यह देखना बाकी है कि क्या ये ट्यूबलेस क्रॉस-स्पोक व्हील होंगे.

रॉयल एनफील्ड की एडवेंचर मोटरसाइकिल लाइनअप में हिमालयन 750, हिमालयन 450 से ऊपर होगी. इसमें कंपनी का नया 750cc ट्विन-सिलेंडर प्लेटफ़ॉर्म, नया चेसिस और कई तरह के इलेक्ट्रॉनिक राइडर एड्स और फ़ीचर्स होंगे.

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