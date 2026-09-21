नई टाटा एरिस 25 सितंबर को लॉन्च होगी, टिगोर सेडान की लेगी जगह
- उम्मीद है कि टाटा टिगोर का नया वर्शन (फेसलिफ्ट) 25 सितंबर को 'एरिस' (Aeris) के नाम से लॉन्च होगा
- इसमें नई स्टाइलिंग, ज़्यादा फ़ीचर्स वाला केबिन और बेहतर सेफ़्टी इक्विपमेंट मिलेंगे
- इसमें पेट्रोल और सीएनजी इंजन मिलने की उम्मीद है, और हो सकता है कि बाद में इसका इलेक्ट्रिक वर्जन 'एरिस EV' भी आए
टाटा मोटर्स 25 सितंबर, 2026 को अपनी कॉम्पैक्ट सेडान का एक काफी अपडेटेड वर्जन लॉन्च करने वाली है. हालांकि अब तक आने वाले मॉडल को 'टिगोर फेसलिफ्ट' कहा जा रहा था, लेकिन कई रिपोर्ट्स से पता चलता है कि टाटा 'टिगोर' नाम को हटाकर इस सेडान को 'टाटा एरिस' (Tata Aeris) के नाम से लॉन्च कर सकती है.
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टियागो से प्रेरित नया लुक
उम्मीद है कि Aeris के लुक में काफी बदलाव किए जाएंगे; पेटेंट इमेज से पता चलता है कि इसका फ्रंट-एंड डिज़ाइन ज़्यादा शार्प होगा। इन बदलावों में पतले हेडलैंप, बदली हुई ग्रिल, नए डिज़ाइन वाला बंपर और नई लाइटिंग शामिल हो सकती है.
उम्मीद है कि साइड से देखने पर यह टिगोर जैसी कॉम्पैक्ट नॉचबैक वाली शेप ही बनाए रखेगी, हालांकि नए अलॉय व्हील्स इसे एक नया लुक दे सकते हैं. पीछे की तरफ, बदलावों में नए डिज़ाइन वाले टेल लैंप और नए सिरे से डिज़ाइन किया गया बंपर शामिल हो सकता है.
अंदर और भी फ़ीचर्स हैं
इस सेडान के कैबिन में भी टेक्नोलॉजी अपग्रेड मिलने की उम्मीद है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें बड़ा 10.25-इंच का टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, वायरलेस एंड्राइड ऑटोऔर ऐप्पल कारप्ले, वायरलेस चार्जिंग और 360-डिग्री कैमरा मिल सकता है.
छह एयरबैग और दूसरे सेफ्टी अपग्रेड भी मिलने की उम्मीद है, हालांकि टाटा ने अभी तक पूरी इक्विपमेंट लिस्ट का खुलासा नहीं किया है.
पेट्रोल और CNG पावरट्रेन
मौजूदा 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन के जारी रहने की उम्मीद है, जो 85 BHP की ताकत और 113 Nm का टॉर्क बनाएगा. फैक्ट्री-फिटेड CNG वर्जन के भी आने की संभावना है, जिसका सीएनदी पावरट्रेन 74 BHP और 96.5 Nm का टॉर्क बनाएगा. फाइव-स्पीड मैनुअल और AMT गियरबॉक्स के भी उपलब्ध रहने की उम्मीद है.
ऐसी भी खबरें हैं कि बाद में Aeris.ev भी लाइनअप में शामिल होगी, जो अपनी सभी गाड़ियों के इलेक्ट्रिक विकल्प पेश करने की टाटा की रणनीति के अनुरूप है.
लॉन्च और प्रतिद्वंद्वी
टाटा एरिस 25 सितंबर को लॉन्च होने वाली है, जब टाटा मोटर्स इसके स्पेसिफिकेशन्स, वेरिएंट्स और कीमत का खुलासा कर सकती है. यह सब-फोर-मीटर सेडान सेगमेंट में मारुति सुजुकी डिजायर, ह्यून्दे ऑरा और होंडा अमेज को टक्कर देगी.
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