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नई ट्रायम्फ बोनविले 400 जल्द ही होगी लॉन्च

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Sep 22, 2026, 04:45 PM
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नई ट्रायम्फ बोनविले 400 जल्द ही होगी लॉन्च
हाइलाइट्स
  • आने वाले फेस्टिव सीज़न में बॉनविले 400 लॉन्च होगी
  • इसमें बॉनविले की खास स्टाइलिंग होगी
  • इसका वज़न स्पीड 400 से ज़्यादा होगा

जब से ट्रायम्फ ने स्पीड ​​400 और स्क्रैंबलर 400X को लॉन्च किया है, तब से यह बस समय की बात थी कि कंपनी 400cc प्लेटफ़ॉर्म (जो भारतीय बाज़ार के लिए 350cc है) पर आधारित बोनविले वर्जन भी लाएगी. अच्छी खबर यह है कि इंटरनेट पर लीक हुई तस्वीरों के बाद अब यह इंतज़ार खत्म होने वाला है. अक्टूबर से शुरू होने वाले इस फेस्टिव सीज़न में, ट्रायम्फ मोटरसाइकल्स भारत में अपनी बहुप्रतीक्षित और सबसे किफायती एंट्री-लेवल बोनविले लॉन्च करेगी और इसे जल्द ही या साथ-साथ इंटरनेशनल मार्केट में भी पेश किया जाएगा.

Triumph Bonneville 400 PD spy shot jpeg

तस्वीर सूत्र

छोटी 'बॉनी' (Bonnie) को भारत और विदेशों में कई बार देखा गया है. इसे देखकर लगता है कि नई बॉनी का चेसिस मौजूदा 'स्पीड 400' पर आधारित होगा, लेकिन इसमें अलग स्विंगआर्म और सबफ्रेम होगा. इसका सबफ्रेम 'स्पीड 400' के मुकाबले ज़्यादा सपाट और लंबा है, ताकि इस पर सपाट और लंबी बेंच-टाइप सीट लगाई जा सके, जो 'बोनविले' (बोनविले) का एक खास डिज़ाइन एलिमेंट है.

साथ ही, मोटरसाइकिल का साइज़ स्पीड ​​400 से थोड़ा बड़ा होगा ताकि इसे 'बड़ी बाइक' जैसा फील मिले और अलग-अलग हाइट वाले राइडर्स इसे आसानी से चला सकें. नई बोनिविले मे बड़ा फ्यूल टैंक, क्लासिक लुक के लिए दोनों तरफ़ लंबे फेंडर, अलग इंजन कवर, क्रोम एक्सेंट, फेंडर पर लगी टेललैंप और पीशूटर-स्टाइल वाला सिंगल-साइडेड एग्जॉस्ट होगा, जिससे बड़े बोनविले मॉडल्स के सभी खास डिज़ाइन एलिमेंट्स इसमें भी बने रहेंगे. इसके अलावा, दूसरे 400 ट्रायम्फ मॉडल्स के उलट, बोनविले में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर मेन स्टैंड मिलने की पूरी उम्मीद है, जो दूसरे मॉडल्स में नहीं मिलता. इन सभी बदलावों और नई चीज़ों की वजह से स्पीड ​​400 के मुकाबले इस बाइक का वज़न थोड़ा बढ़ सकता है.

Triumph Bonneville 400 launch India carandbike 2

तस्वीर सूत्र

इसके मैकेनिकल पार्ट्स की बात करें तो, मोटरसाइकिल के आगे टेलीस्कोपिक फोर्क सेटअप (फोर्क गेटर्स के साथ) और पीछे ट्विन शॉक एब्जॉर्बर सेटअप (प्रीलोड एडजस्टमेंट के साथ) मिलेगा, जबकि दूसरे मॉडल्स में मोनोशॉक दिया जाता है. पहियों की बात करें तो, इसमें अलॉय व्हील वाला वैरिएंट भी हो सकता है, लेकिन मोटरसाइकिल वायर-स्पोक व्हील सेटअप के साथ आएगी. ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ डिस्क ब्रेक दिए जाएंगे, साथ ही डुअल-चैनल ABS और ट्रैक्शन कंट्रोल भी मिलेगा.

Triumph 350 Speed Scrambler 20

पावरट्रेन की बात करें तो, आने वाली बोनिविले 400 में हाल ही में लॉन्च हुआ 349cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन होगा, जो अभी ट्रायम्फ के सभी 400 मॉडल्स में इस्तेमाल हो रहा है. स्पीड ​​400 में, यह इंजन ज़्यादा से ज़्यादा 36.49bhp की ताकत और 32 एनएम का पीक टॉर्क बनाता है. उम्मीद है कि इसमें इंजन की ट्यूनिंग अलग होगी, जिसमें लो-एंड परफॉर्मेंस और धीरे-धीरे बढ़ने वाले पावर ग्राफ पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा.

उम्मीद है कि ट्रायम्फ जल्द ही नई बोनविले 400 की लॉन्च डेट का ऐलान करेगा, जो आने वाले त्योहारों के मौसम के आस-पास हो सकती है.

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