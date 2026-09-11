लॉन्च से पहले नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोर हुई लीक
- नई टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर को नए डिज़ाइन वाले LED हेडलाइट्स के साथ देखा गया है
- सामने की तरफ लगा रडार सेंसर बेहतर राइडर-असिस्टेंस टेक्नोलॉजी का संकेत देता है
- उम्मीद है कि इसमें 1,160cc का थ्री-सिलेंडर इंजन होगा, जो 150 bhp की ताकत और 130 एनएम का टॉर्क बनाता है
अगली पीढ़ी की ट्रायम्फ टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर के आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले ही उसकी तस्वीरें लीक हो गई हैं. डॉर्क रैली के विजेता सैम सुंदरलैंड को इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए देखा गया है; यह ट्रायम्फ की ओर से मोटरसाइकिल से दुनिया का सबसे तेज़ी से चक्कर लगाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश का हिस्सा है.
ट्रायम्फ ने पहले टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर के साथ सुंदरलैंड के रिकॉर्ड बनाने की कोशिश का खुलासा किया था. हालाँकि, लंदन से यात्रा के दौरान उन्हें जिस मोटरसाइकिल को चलाते हुए देखा गया है, वह मौजूदा मॉडल के बजाय आने वाली 2027 टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर लगती है.
यह भी पढ़ें: 2026 जावा 42 ऑल स्टार एडिशन रु.1.85 लाख में हुआ लॉन्च
लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नए डिज़ाइन वाला LED हेडलाइट सेटअप है और हेडलाइट के ऊपर एक रडार सेंसर लगा है. इससे संकेत मिलता है कि ट्रायम्फ नई टाइगर 1200 में सामने की तरफ़ काम करने वाला रडार सिस्टम ला सकती है, जिससे मोटरसाइकिल की राइडर-असिस्टेंस टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी.
मौजूदा टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर में पहले से ही रियर रडार-बेस्ड ब्लाइंड-स्पॉट असिस्टेंस सिस्टम मिलता है. फ्रंट रडार से राइडर की मदद के लिए और भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिल सकते हैं, हालांकि ट्रायम्फ ने अभी तक इसके काम करने के तरीके के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है.
लाइटिंग और रडार सेटअप के अलावा, नई मोटरसाइकिल मौजूदा मॉडल जैसी ही दिखती है. उम्मीद है कि इसके मैकेनिकल पार्ट्स भी वही रहेंगे. मौजूदा टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर में 1,160cc का इनलाइन थ्री-सिलेंडर इंजन है जो 150bhp की ताकत और 130Nm का टॉर्क बनाता है; इसका वज़न 262 kg है और इसमें 30-लीटर का फ्यूल टैंक है.
दिलचस्प बात यह है कि सुंदरलैंड की मोटरसाइकिल में 19-इंच का फ्रंट व्हील दिख रहा है, जो मौजूदा रैली एक्सप्लोरर के स्टैंडर्ड 21-इंच वाले व्हील से छोटा है. इससे व्हील और टायर के सेटअप में बदलाव का संकेत मिल सकता है, हालांकि यह भी हो सकता है कि मोटरसाइकिल खास तौर पर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश के लिए किसी अलग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर रही हो.
ट्रायम्फ ने अभी तक नई टाइगर 1200 की आधिकारिक जानकारी का खुलासा नहीं किया है. हालाँकि, इसे सार्वजनिक रूप से देखे जाने से संकेत मिलता है कि इसका ग्लोबल डेब्यू जल्द ही हो सकता है. यह मोटरसाइकिल नवंबर में EICMA 2026 में आधिकारिक तौर पर पेश की जा सकती है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- ट्रायंफ
टाइगर 1200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.39 - 20.79 लाख
- ट्रायंफ
रॉकेट 3एक्स-शोरूम प्राइस₹ 24.03 - 24.67 लाख
- ट्रायंफ
स्पीडमास्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.48 - 14.38 लाख
- ट्रायंफ
टाइगर 900एक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.74 - 17.99 लाख
- ट्रायंफ
बॉनवील टी 100एक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.71 - 11.38 लाख
- ट्रायंफ
ट्राइडेंट 660एक्स-शोरूम प्राइस₹ 8.41 लाख
- ट्रायंफ
बॉनविल टी 120एक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.4 - 13.3 लाख
- ट्रायंफ
टाइगर स्पोर्ट 660एक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.1 लाख
- ट्रायंफ
बॉनविले बॉबेरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.82 - 14.38 लाख
- ट्रायंफ
स्ट्रीट स्क्रैम्बलरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.55 - 11.22 लाख
- ट्रायंफ
स्क्रैम्बलर 1200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 12.1 लाख
- ट्रायंफ
गति ट्रिपल 1200 आरएसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 21.76 - 23.07 लाख
- ट्रायंफ
Speed Triple 1200 RXएक्स-शोरूम प्राइस₹ 23.07 लाख
- ट्रायंफ
स्पीड ट्विन 1200एक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.84 - 17.99 लाख
- ट्रायंफ
स्पीड ट्विन 1200 टीएफसीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 20.99 लाख
- ट्रायंफ
स्पीड ट्विन कैफे रेसर एडिशनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.99 लाख
- ट्रायंफ
स्क्रैम्बलर 400 Xएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.65 लाख
- ट्रायंफ
स्ट्रीट ट्रिपल 765 आरएक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.91 लाख
- ट्रायंफ
थ्रक्स्टन 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.75 लाख
- ट्रायंफ
डेटोना 660एक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.97 लाख
- ट्रायंफ
गति T4एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.09 लाख
- ट्रायंफ
टाइगर 900 अल्पाइन एडिशनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 15.35 लाख
- ट्रायंफ
गति 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.4 लाख
- ट्रायंफ
Tracker 400एक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.49 लाख
- ट्रायंफ
स्क्रैम्बलर 400 XC एक्ससीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 2.99 लाख
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-21
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 की एक्सेसरीज़ की कीमतें घोषितएक्सेसरीज़ की कीमतें ₹730 से शुरू होकर ₹29,250 तक हैं.1 मिनट पढ़ें
- भारत में ADAS वाली 10 सबसे सस्ती कारें: होंडा अमेज़, महिंद्रा XUV 3XO, टाटा नेक्सॉन और अन्यADAS अब सिर्फ़ महंगी कारों तक ही सीमित नहीं है; कई किफायती मॉडल्स में भी अब एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस फ़ीचर्स मिल रहे हैं.1 मिनट पढ़ें
- बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज़ और i7 फेसलिफ्ट भारत में हुईं लॉन्च, कीमतें रु.1.95 करोड़ से शुरूबीएमडब्ल्यू ग्रुप के चेन्नई प्लांट में नए लुक वाली 7 सीरीज़ और i7 को स्थानीय स्तर पर असेंबल किया जाएगा, जिससे भारत जर्मनी के बाद i7 का निर्माण करने वाला दूसरा देश बन जाएगा.1 मिनट पढ़ें
- लॉन्च से पहले नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोर हुई लीकअगली पीढ़ी की ट्रायम्फ टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोर को आधिकारिक तौर पर पेश किए जाने से पहले देखा गया है, जिसमें इसका नया डिज़ाइन किया गया फ्रंट हिस्सा और सामने की तरफ लगा नया रडार सिस्टम दिखाई दे रहा है.1 मिनट पढ़ें
- भारत में रु.15 लाख से कम कीमत इन कारों में मिलता है ADASभारत में एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) अब ज़्यादा किफायती होते जा रहे हैं, और ये प्रीमियम सेफ्टी सिस्टम रु.15 लाख से कम कीमत वाली कारों में भी मिल रहे हैं.7 मिनट पढ़े
- किआ कारेंज सीएनजी और कारेंज क्लैविस सीएनजी की बुकिंग शुरूकिआ इंडिया ने कारेंज और कारेंज क्लैविस के CNG वर्ज़न के लिए प्री-बुकिंग शुरू कर दी है. दोनों मॉडल 60-लीटर सीएनजी टैंक के साथ आएंगे, जबकि इनकी कीमतों का ऐलान अभी नहीं किया गया है.1 मिनट पढ़ें
- मारुति सुज़ुकी बलेनो फेसलिफ्ट की पूरी कीमतें सामने आईं, सबसे महंगे मॉडल की कीमत ₹9.99 लाखबलेनो की कीमतें रु.5.99 लाख से शुरू होती हैं और यह पांच मुख्य ट्रिम लेवल में उपलब्ध है.2 मिनट पढ़े
- मर्सिडीज़-बेन्ज़ GLC इलेक्ट्रिक भारत में 2026 के आखिर तक होगी लॉन्च, बुकिंग आगामी अक्टूबर में शुरूGLC इलेक्ट्रिक को भारत में ही असेंबल किया जाएगा.1 मिनट पढ़ें
- ह्यून्दे ने अल्काज़ार, क्रेटा और क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए 'लाउंज एडिशन' लॉन्च किएह्यून्दे मोटर इंडिया ने क्रेटा, अल्कज़ार और क्रेटा इलेक्ट्रिक के लिए 'लाउंज एडिशन' लॉन्च किया है. क्रेटा लॉन्ज की कीमत रु.19.22 लाख से शुरू होती है और क्रेटा इलेक्ट्रिक की कीमत रु.25.22 लाख तक जाती है. अल्कज़ार लॉन्ज की कीमत इन दोनों के बीच, यानी रु.21.81 लाख है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 8 सित॰ 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | 7 सित॰ 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 1 सित॰ 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 19 अग॰ 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | 1 अग॰ 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े