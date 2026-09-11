लॉन्च से पहले नई ट्रायम्फ टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोर हुई लीक

अगली पीढ़ी की ट्रायम्फ टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर के आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने से पहले ही उसकी तस्वीरें लीक हो गई हैं. डॉर्क रैली के विजेता सैम सुंदरलैंड को इस मोटरसाइकिल को चलाते हुए देखा गया है; यह ट्रायम्फ की ओर से मोटरसाइकिल से दुनिया का सबसे तेज़ी से चक्कर लगाने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने की कोशिश का हिस्सा है.

ट्रायम्फ ने पहले टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर के साथ सुंदरलैंड के रिकॉर्ड बनाने की कोशिश का खुलासा किया था. हालाँकि, लंदन से यात्रा के दौरान उन्हें जिस मोटरसाइकिल को चलाते हुए देखा गया है, वह मौजूदा मॉडल के बजाय आने वाली 2027 टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर लगती है.

यह भी पढ़ें: 2026 जावा 42 ऑल स्टार एडिशन रु.1.85 लाख में हुआ लॉन्च

लीक हुई तस्वीरों से पता चलता है कि इसमें नए डिज़ाइन वाला LED हेडलाइट सेटअप है और हेडलाइट के ऊपर एक रडार सेंसर लगा है. इससे संकेत मिलता है कि ट्रायम्फ नई टाइगर 1200 में सामने की तरफ़ काम करने वाला रडार सिस्टम ला सकती है, जिससे मोटरसाइकिल की राइडर-असिस्टेंस टेक्नोलॉजी और बेहतर होगी.

मौजूदा टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर में पहले से ही रियर रडार-बेस्ड ब्लाइंड-स्पॉट असिस्टेंस सिस्टम मिलता है. फ्रंट रडार से राइडर की मदद के लिए और भी इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मिल सकते हैं, हालांकि ट्रायम्फ ने अभी तक इसके काम करने के तरीके के बारे में कोई पुष्टि नहीं की है.

लाइटिंग और रडार सेटअप के अलावा, नई मोटरसाइकिल मौजूदा मॉडल जैसी ही दिखती है. उम्मीद है कि इसके मैकेनिकल पार्ट्स भी वही रहेंगे. मौजूदा टाइगर 1200 रैली एक्सप्लोरर में 1,160cc का इनलाइन थ्री-सिलेंडर इंजन है जो 150bhp की ताकत और 130Nm का टॉर्क बनाता है; इसका वज़न 262 kg है और इसमें 30-लीटर का फ्यूल टैंक है.

दिलचस्प बात यह है कि सुंदरलैंड की मोटरसाइकिल में 19-इंच का फ्रंट व्हील दिख रहा है, जो मौजूदा रैली एक्सप्लोरर के स्टैंडर्ड 21-इंच वाले व्हील से छोटा है. इससे व्हील और टायर के सेटअप में बदलाव का संकेत मिल सकता है, हालांकि यह भी हो सकता है कि मोटरसाइकिल खास तौर पर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश के लिए किसी अलग कॉन्फ़िगरेशन का इस्तेमाल कर रही हो.

ट्रायम्फ ने अभी तक नई टाइगर 1200 की आधिकारिक जानकारी का खुलासा नहीं किया है. हालाँकि, इसे सार्वजनिक रूप से देखे जाने से संकेत मिलता है कि इसका ग्लोबल डेब्यू जल्द ही हो सकता है. यह मोटरसाइकिल नवंबर में EICMA 2026 में आधिकारिक तौर पर पेश की जा सकती है.