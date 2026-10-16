नई एक्सट्रीम 160R 4V रु.1.27 लाख में हुई लॉन्च

हीरो मोटोकॉर्प ने भारत में नई एक्सट्रीम 160R 4V लॉन्च की है, जिसकी कीमत रु.1.27 लाख (एक्स-शोरूम) से शुरू होती है. यह मोटरसाइकिल अब तीन वेरिएंट्स - स्टैंडर्ड, प्रो और कार्बन - में उपलब्ध है, जिसमें नई स्टाइलिंग और नए फीचर्स दिए गए हैं. सभी डीलरशिप पर इस मोटरसाइकिल की बुकिंग शुरू हो गई है और डिलीवरी 1 नवंबर से शुरू होगी. ध्यान दें कि स्टैंडर्ड वेरिएंट की डिलीवरी जनवरी 2027 से शुरू होगी. यहाँ वेरिएंट के हिसाब से पूरी कीमतें दी गई हैं.

यह भी पढ़ें: 2027 हीरो एक्सट्रीम 250R भारत में हुई लॉन्च: कीमत रु.1.98 लाख

वैरिएंट कीमत (एक्स-शोरूम) स्टैंडर्ड रु.1.27 लाख प्रो रु.1.37 लाख कार्बन रु.1.41 लाख



एक्सट्रीम 160R में अपने पिछले मॉडल की तुलना में दिखने में कुछ खास बदलाव किए गए हैं, जिनमें नए टैंक एक्सटेंशन के साथ बदला हुआ फ्यूल टैंक डिज़ाइन, ज़्यादा शार्प बिकिनी फेयरिंग और नए कलर स्कीम शामिल हैं.

फीचर्स के मामले में कुछ खास अपडेट्स दिए गए हैं. मोटरसाइकिल के सबसे महंगे वेरिएंट में अब 4.2-इंच का TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जबकि निचले वेरिएंट्स में LCD डिस्प्ले ही दिया गया है. इस यूनिट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ एक नया 'रेस टाइमर' भी है, जिसमें दो मोड दिए गए हैं - पहला 0-60 kmph की स्पीड तक पहुँचने में लगने वाले समय को मापने के लिए, और दूसरा क्वार्टर-माइल ड्रैग रेस को रिकॉर्ड करने के लिए. इसके अलावा, इसमें पीछे से आ रहे ट्रैफिक को अलर्ट करने के लिए 'पैनिक ब्रेक अलर्ट' फंक्शन, लिफ्ट-ऑफ प्रोटेक्शन के साथ अपग्रेडेड डुअल-चैनल ABS, और एक टाइप-C USB चार्जिंग सॉकेट भी दिया गया है.

मैकेनिकल तौर पर, 160R में पहले की तरह ही 163 cc का ऑयल-कूल्ड, फोर-वॉल्व इंजन दिया गया है, जो 8750 rpm पर 16.8 bhp की पीक ताकत और 6500 rpm पर 14.6 Nm का पीक टॉर्क पैदा करता है. ताकत को 5-स्पीड कॉन्स्टेंट मेश गियरबॉक्स के जरिए पिछले पहिये तक पहुंचाया जाता है. सस्पेंशन के लिए इसमें आगे की तरफ USD फोर्क्स और पीछे की तरफ मोनोशॉक दिए गए हैं. वहीं, इसका कर्ब वेट (वजन) थोड़ा बढ़कर 147.5 kg से 149 kg हो गया है.