नई पीढ़ी की क्विड ईवी यूरोप में बिल्कुल नई डेसिया स्प्रिंग EV के तौर पर आई सामने

पहली पीढ़ी की रेनॉ क्विड भारत और ब्राज़ील जैसे बाज़ारों में लगभग एक दशक तक अपडेट्स के साथ बिकती रही, लेकिन यूरोप में स्थिति अलग है. 2020 में डेसिया स्प्रिंग ईवी के तौर पर पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में आई इस सिटी कार को 2024 में बड़े अपडेट्स मिले और अब 2026 में इसकी जगह दूसरी पीढ़ी की नई EV लेगी. मिलिए दूसरी पीढ़ी की डेसिया स्प्रिंग ईवी से; अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में, इन दोनों पीढ़ियों के बीच अब सिर्फ़ नाम ही एक जैसी चीज़ बची है.

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अपने पिछले मॉडल के उलट, जो भारत में बिकने वाली रेनॉ क्विड जैसी थी, नई स्प्रिंग ईवी अब रेनॉ ग्रुप के RGEV Small प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है. यह असल में यूरोप में बिक रही नई रेनॉ ट्विंगो EV का ही एक सिस्टर मॉडल है, हालांकि इसमें ट्विंगो की कुछ अनोखी स्टाइलिंग चीज़ों को हटाकर इसे ज़्यादा बॉक्सी लुक दिया गया है. साइज़ की बात करें तो Dacia का कहना है कि नई स्प्रिंग 150 mm लंबी और 180 mm चौड़ी है, जबकि इसका कुल वज़न अब 1212 kg है - जो पुराने मॉडल के 984 kg से ज़्यादा है.

दिखने में भी, नई स्प्रिंग अपने पिछले मॉडल से बहुत अलग है. इसमें अब स्प्लिट हेडलैंप लेआउट और आम हैचबैक स्टाइलिंग नहीं है; इसकी जगह छोटे बोनट और कैब-फ़ॉरवर्ड डिज़ाइन वाले ज़्यादा बॉक्सी और शार्प डिज़ाइन ने ले ली है. इसके सीधे खड़े फ्रंट हिस्से में एक बंद थ्री-डायमेंशनल ग्रिल है जो हेडलैंप तक जाती है, जबकि नीचे बड़े बंपर में टेक्सचर्ड काले प्लास्टिक का काफ़ी हिस्सा और बेस के पास पतले इनटेक वेंट दिए गए हैं. इसका बोनट अपने सिस्टर मॉडल, ट्विंगो के मुकाबले ज़्यादा सपाट और सीधा है, हालांकि साइड से देखने पर इसका ग्लास हाउस रेनॉ जैसा ही जाना-पहचाना डिज़ाइन वाला लगता है.

पीछे की तरफ, स्प्रिंग में एक मोटा रियर बम्पर और टेल लैंप के बीच टेक्सचर्ड प्लास्टिक की एक चौड़ी पट्टी दी गई है. उभरे हुए पिछले हिस्से और छत पर लगे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर से इसका बाहरी डिज़ाइन पूरा होता है. नई स्प्रिंग का एक दिलचस्प डिज़ाइन एलिमेंट इसके लाइट क्लस्टर हैं. तस्वीरों में ये यूनिट्स ब्रांड के लोगो के डिज़ाइन से प्रेरित लाइट गाइड वाली लगती हैं, लेकिन असल में इनका निचला हिस्सा सिर्फ़ एक मिरर एलिमेंट है जो J-शेप की LED लाइट से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है.

अपने पिछले मॉडल के उलट, जो भारत में बिकने वाली रेनॉ क्विड जैसी थी, नई स्प्रिंग ईवी अब रेनॉ ग्रुप के RGEV Small प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है. यह असल में यूरोप में बिक रही नई रेनॉ ट्विंगो EV का ही एक सिस्टर मॉडल है, हालांकि इसमें ट्विंगो की कुछ अनोखी स्टाइलिंग चीज़ों को हटाकर इसे ज़्यादा बॉक्सी लुक दिया गया है. साइज़ की बात करें तो डेसिया का कहना है कि नई स्प्रिंग 150 mm लंबी और 180 mm चौड़ी है, जबकि इसका कुल वज़न अब 1212 kg है - जो पुराने मॉडल के 984 kg से ज़्यादा है.

दिखने में भी, नई स्प्रिंग अपने पिछले मॉडल से बहुत अलग है. इसमें अब स्प्लिट हेडलैंप लेआउट और आम हैचबैक स्टाइलिंग नहीं है; इसकी जगह छोटे बोनट और कैब-फ़ॉरवर्ड डिज़ाइन वाले ज़्यादा बॉक्सी और शार्प डिज़ाइन ने ले ली है. इसके सीधे खड़े फ्रंट हिस्से में एक बंद थ्री-डायमेंशनल ग्रिल है जो हेडलैंप तक जाती है, जबकि नीचे बड़े बंपर में टेक्सचर्ड काले प्लास्टिक का काफ़ी हिस्सा और बेस के पास पतले इनटेक वेंट दिए गए हैं. इसका बोनट अपने सिस्टर मॉडल, ट्विंगो के मुकाबले ज़्यादा सपाट और सीधा है, हालांकि साइड से देखने पर इसका ग्लास हाउस रेनॉ जैसा ही जाना-पहचाना डिज़ाइन वाला लगता है.

पीछे की तरफ, स्प्रिंग में एक मोटा रियर बम्पर और टेल लैंप के बीच टेक्सचर्ड प्लास्टिक की एक चौड़ी पट्टी दी गई है. उभरे हुए पिछले हिस्से और छत पर लगे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर से इसका बाहरी डिज़ाइन पूरा होता है. नई स्प्रिंग का एक दिलचस्प डिज़ाइन एलिमेंट इसके लाइट क्लस्टर हैं. तस्वीरों में ये यूनिट्स ब्रांड के लोगो के डिज़ाइन से प्रेरित लाइट गाइड वाली लगती हैं, लेकिन असल में इनका निचला हिस्सा सिर्फ़ एक मिरर एलिमेंट है जो J-शेप की LED लाइट से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है.

अंदर से, डैशबोर्ड का डिज़ाइन लगभग नई ट्विंगो जैसा ही है, बस कुछ छोटे-मोटे दिखने में बदलाव किए गए हैं. स्प्रिंग में डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर बॉडी के रंग वाली फ्लैट पैनलिंग की जगह अब ज़्यादा एंगुलर डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें अपहोल्स्ट्री के रंग से मेल खाती फिनिशिंग है. बाकी डिज़ाइन काफी हद तक जाना-पहचाना है, जिसमें 7.0-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच की फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन, कोई खास सेंट्रल एयर-कॉन वेंट न होना और स्टोरेज की जगहों व इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ स्टैक्ड सेंटर कंसोल शामिल है.

मैकेनिकल तौर पर, नई स्प्रिंग में अपने पिछले मॉडल के मुकाबले कुछ खास बदलाव किए गए हैं. इसमें 24.3 kWh के लिथियम-आयन बैटरी पैक की जगह अब बड़ी 27.5 kWh की LFP बैटरी दी गई है, जो WLTP के हिसाब से 250 km तक की रेंज देती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर भी नई है, जो 80.5 bhp की ताकत और 175 Nm का टॉर्क पैदा करती है. पुरानी स्प्रिंग EV दो स्पेसिफिकेशन में आती थी - 70 bhp या 100 bhp, हालांकि दोनों ही 137 Nm का पीक टॉर्क बनाती थीं. डेसिया का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार 12.1 सेकंड में पकड़ लेती है.

चार्जिंग की बात करें तो, नई स्प्रिंग में 6.6 kW का ऑन-बोर्ड चार्जर मिलता है और 7 kW का वॉलबॉक्स भी उपलब्ध है. खरीदार चाहें तो 'फास्ट चार्ज पैक' का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिससे 11 kW AC चार्जिंग की सुविधा मिलती है. यह EV 50 kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे 15 से 80% चार्ज होने में लगभग 28 मिनट का समय लगता है.