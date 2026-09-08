नई पीढ़ी की क्विड ईवी यूरोप में बिल्कुल नई डेसिया स्प्रिंग EV के तौर पर आई सामने
- यह रेनॉ RGEV स्मॉल प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है
- इसकी 27.5 kWh LFP बैटरी 250 km की WLTP रेंज देती है
- यह पिछली कार के मुकाबले 150 mm लंबी और 180 mm चौड़ी है
पहली पीढ़ी की रेनॉ क्विड भारत और ब्राज़ील जैसे बाज़ारों में लगभग एक दशक तक अपडेट्स के साथ बिकती रही, लेकिन यूरोप में स्थिति अलग है. 2020 में डेसिया स्प्रिंग ईवी के तौर पर पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में आई इस सिटी कार को 2024 में बड़े अपडेट्स मिले और अब 2026 में इसकी जगह दूसरी पीढ़ी की नई EV लेगी. मिलिए दूसरी पीढ़ी की डेसिया स्प्रिंग ईवी से; अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में, इन दोनों पीढ़ियों के बीच अब सिर्फ़ नाम ही एक जैसी चीज़ बची है.
यह भी पढ़ें : 2027 रेनॉ क्विड नए लुक और नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल लेवल पर हुई पेश
अपने पिछले मॉडल के उलट, जो भारत में बिकने वाली रेनॉ क्विड जैसी थी, नई स्प्रिंग ईवी अब रेनॉ ग्रुप के RGEV Small प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है. यह असल में यूरोप में बिक रही नई रेनॉ ट्विंगो EV का ही एक सिस्टर मॉडल है, हालांकि इसमें ट्विंगो की कुछ अनोखी स्टाइलिंग चीज़ों को हटाकर इसे ज़्यादा बॉक्सी लुक दिया गया है. साइज़ की बात करें तो Dacia का कहना है कि नई स्प्रिंग 150 mm लंबी और 180 mm चौड़ी है, जबकि इसका कुल वज़न अब 1212 kg है - जो पुराने मॉडल के 984 kg से ज़्यादा है.
दिखने में भी, नई स्प्रिंग अपने पिछले मॉडल से बहुत अलग है. इसमें अब स्प्लिट हेडलैंप लेआउट और आम हैचबैक स्टाइलिंग नहीं है; इसकी जगह छोटे बोनट और कैब-फ़ॉरवर्ड डिज़ाइन वाले ज़्यादा बॉक्सी और शार्प डिज़ाइन ने ले ली है. इसके सीधे खड़े फ्रंट हिस्से में एक बंद थ्री-डायमेंशनल ग्रिल है जो हेडलैंप तक जाती है, जबकि नीचे बड़े बंपर में टेक्सचर्ड काले प्लास्टिक का काफ़ी हिस्सा और बेस के पास पतले इनटेक वेंट दिए गए हैं. इसका बोनट अपने सिस्टर मॉडल, ट्विंगो के मुकाबले ज़्यादा सपाट और सीधा है, हालांकि साइड से देखने पर इसका ग्लास हाउस रेनॉ जैसा ही जाना-पहचाना डिज़ाइन वाला लगता है.
पीछे की तरफ, स्प्रिंग में एक मोटा रियर बम्पर और टेल लैंप के बीच टेक्सचर्ड प्लास्टिक की एक चौड़ी पट्टी दी गई है. उभरे हुए पिछले हिस्से और छत पर लगे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर से इसका बाहरी डिज़ाइन पूरा होता है. नई स्प्रिंग का एक दिलचस्प डिज़ाइन एलिमेंट इसके लाइट क्लस्टर हैं. तस्वीरों में ये यूनिट्स ब्रांड के लोगो के डिज़ाइन से प्रेरित लाइट गाइड वाली लगती हैं, लेकिन असल में इनका निचला हिस्सा सिर्फ़ एक मिरर एलिमेंट है जो J-शेप की LED लाइट से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है.
अपने पिछले मॉडल के उलट, जो भारत में बिकने वाली रेनॉ क्विड जैसी थी, नई स्प्रिंग ईवी अब रेनॉ ग्रुप के RGEV Small प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है. यह असल में यूरोप में बिक रही नई रेनॉ ट्विंगो EV का ही एक सिस्टर मॉडल है, हालांकि इसमें ट्विंगो की कुछ अनोखी स्टाइलिंग चीज़ों को हटाकर इसे ज़्यादा बॉक्सी लुक दिया गया है. साइज़ की बात करें तो डेसिया का कहना है कि नई स्प्रिंग 150 mm लंबी और 180 mm चौड़ी है, जबकि इसका कुल वज़न अब 1212 kg है - जो पुराने मॉडल के 984 kg से ज़्यादा है.
दिखने में भी, नई स्प्रिंग अपने पिछले मॉडल से बहुत अलग है. इसमें अब स्प्लिट हेडलैंप लेआउट और आम हैचबैक स्टाइलिंग नहीं है; इसकी जगह छोटे बोनट और कैब-फ़ॉरवर्ड डिज़ाइन वाले ज़्यादा बॉक्सी और शार्प डिज़ाइन ने ले ली है. इसके सीधे खड़े फ्रंट हिस्से में एक बंद थ्री-डायमेंशनल ग्रिल है जो हेडलैंप तक जाती है, जबकि नीचे बड़े बंपर में टेक्सचर्ड काले प्लास्टिक का काफ़ी हिस्सा और बेस के पास पतले इनटेक वेंट दिए गए हैं. इसका बोनट अपने सिस्टर मॉडल, ट्विंगो के मुकाबले ज़्यादा सपाट और सीधा है, हालांकि साइड से देखने पर इसका ग्लास हाउस रेनॉ जैसा ही जाना-पहचाना डिज़ाइन वाला लगता है.
पीछे की तरफ, स्प्रिंग में एक मोटा रियर बम्पर और टेल लैंप के बीच टेक्सचर्ड प्लास्टिक की एक चौड़ी पट्टी दी गई है. उभरे हुए पिछले हिस्से और छत पर लगे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर से इसका बाहरी डिज़ाइन पूरा होता है. नई स्प्रिंग का एक दिलचस्प डिज़ाइन एलिमेंट इसके लाइट क्लस्टर हैं. तस्वीरों में ये यूनिट्स ब्रांड के लोगो के डिज़ाइन से प्रेरित लाइट गाइड वाली लगती हैं, लेकिन असल में इनका निचला हिस्सा सिर्फ़ एक मिरर एलिमेंट है जो J-शेप की LED लाइट से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है.
अंदर से, डैशबोर्ड का डिज़ाइन लगभग नई ट्विंगो जैसा ही है, बस कुछ छोटे-मोटे दिखने में बदलाव किए गए हैं. स्प्रिंग में डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर बॉडी के रंग वाली फ्लैट पैनलिंग की जगह अब ज़्यादा एंगुलर डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें अपहोल्स्ट्री के रंग से मेल खाती फिनिशिंग है. बाकी डिज़ाइन काफी हद तक जाना-पहचाना है, जिसमें 7.0-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच की फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन, कोई खास सेंट्रल एयर-कॉन वेंट न होना और स्टोरेज की जगहों व इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ स्टैक्ड सेंटर कंसोल शामिल है.
मैकेनिकल तौर पर, नई स्प्रिंग में अपने पिछले मॉडल के मुकाबले कुछ खास बदलाव किए गए हैं. इसमें 24.3 kWh के लिथियम-आयन बैटरी पैक की जगह अब बड़ी 27.5 kWh की LFP बैटरी दी गई है, जो WLTP के हिसाब से 250 km तक की रेंज देती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर भी नई है, जो 80.5 bhp की ताकत और 175 Nm का टॉर्क पैदा करती है. पुरानी स्प्रिंग EV दो स्पेसिफिकेशन में आती थी - 70 bhp या 100 bhp, हालांकि दोनों ही 137 Nm का पीक टॉर्क बनाती थीं. डेसिया का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार 12.1 सेकंड में पकड़ लेती है.
चार्जिंग की बात करें तो, नई स्प्रिंग में 6.6 kW का ऑन-बोर्ड चार्जर मिलता है और 7 kW का वॉलबॉक्स भी उपलब्ध है. खरीदार चाहें तो 'फास्ट चार्ज पैक' का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिससे 11 kW AC चार्जिंग की सुविधा मिलती है. यह EV 50 kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे 15 से 80% चार्ज होने में लगभग 28 मिनट का समय लगता है.
संबंधित समाचार
लोकप्रिय मॉडल
- रेनो
ट्राइबरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.81 - 8.69 लाख
- रेनो
डस्टरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.49 - 18.69 लाख
- रेनो
किगरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.81 - 10.35 लाख
- रेनो
क्विडएक्स-शोरूम प्राइस₹ 4.3 - 5.99 लाख
नई कारें
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
- किया
सोरेंटोएक्स-शोरूम प्राइस₹ 27.99 - 40.39 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 19.5 - 24 Lakh
- एमजी
हेक्टर टॉमहॉक पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 25.7 - 27.9 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
एक्स1 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 49.9 Lakh
- टोयोटा
हाइलक्सएक्स-शोरूम प्राइस₹ 31.99 - 36.89 Lakh
- होंडा
जे़डआर-वीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 47.99 Lakh
- मारुति सुजुकी
ब्रेज़ाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 7.4 - 13.71 Lakh
- मर्सिडीज़-एएमजी
ई53 पीएचईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.45 - 1.48 Crore
- किया
सिरोस ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 13.5 - 20 Lakh
आने वाली कारें
- एमजी एचएस पीएचईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 23 - 28 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-20
- रेनो बोरियलएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 18 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-21
- स्कोडा एन्याक iVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 55 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-22
- फॉक्सवैगन आयडी क्रॉसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 30 - 35 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- टेस्ला मॉडेल एसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 1.5 - 2 करोड़लॉन्च की तारीख: 2026-09-23
- ह्युंडई नेक्सोएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- जिन्नेसिस जीवी सिक्सटीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-24
- बीयेडी एटो 2 ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 40 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-27
- निसान जूकएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 25 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
- बीएमडब्ल्यू 4 सीरीज़एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 60 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-09-28
ताज़ा ख़बरें और रिव्यू
- ख़बरें
- रिव्यू
- ऋषभ परमार | 9 सित॰ 2026रॉयल एनफील्ड हिमालयन 440 बनाम हिमालयन 411: अंतर जानेंEVs को चलाने में कम खर्च का फ़ायदा तो सभी जानते हैं, लेकिन भारतीय कार खरीदारों के लिए रीसेल वैल्यू (दोबारा बेचने पर मिलने वाली कीमत) अब भी सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है.1 मिनट पढ़ें
- ऋषभ परमार | 9 सित॰ 2026पोर्श कायेन इलेक्ट्रिक भारत में 30 सितंबर को लॉन्च होगी, जानें ज़रूरी बातेंइसे 113 kWh की बैटरी और दो इलेक्ट्रिक मोटर्स के साथ पेश किया जाएगा, जिसमें टर्बो इलेक्ट्रिक मॉडल 1,140 bhp तक की ताकत और 1,150 Nm का पीक टॉर्क पैदा करेगा.1 मिनट पढ़ें
- काइनेटिक DX+ इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3.1 kWh की बैटरी और 132 km की रेंज मिलीअपग्रेडेड काइनेटिक DX+ में बड़ी LFP बैटरी, 3.8 kW की मोटर और पार्क असिस्ट, रिवर्स और रीजेनरेटिव ब्रेकिंग जैसे फ़ीचर्स मिलते हैं.1 मिनट पढ़ें
- नई पीढ़ी की क्विड ईवी यूरोप में बिल्कुल नई डेसिया स्प्रिंग EV के तौर पर आई सामनेदूसरी पीढ़ी की यह सिटी कार रेनॉ ग्रुप के RGEV स्मॉल प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है और 250 km तक की रेंज देती है.1 मिनट पढ़ें
- MT Thunder 4 SV हेलमेट भारत में ₹13,699 में हुआ लॉन्च, इसे मिली है 5-स्टार SHARP रेटिंगReiseMoto ने भारत में MT Thunder 4 SV फुल-फेस हेलमेट लॉन्च किया है, जिसकी कीमत ₹13,699 से शुरू होती है. इसमें ECE 22.06, DOT और ISI सर्टिफ़िकेशन के साथ-साथ 5-स्टार SHARP सेफ़्टी रेटिंग भी है.1 मिनट पढ़ें
- जावा 42 बॉबर ऑल स्टार्स एडिशन रु.2.09 लाख में हुआ लॉन्चजावा 42 बॉबर को ग्लोबल चेस लीग से प्रेरित 'ऑल स्टार्स' ट्रीटमेंट मिला है, जिसमें 5 रंग ऑप्शन और दिखने में बदलाव शामिल हैं.1 मिनट पढ़ें
- सुज़ुकी जिक्सर को मिले नए रंग विकल्प, कीमतें रु.1.37 लाख से शुरूसुज़ुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने अपनी 155cc और 250cc मोटरसाइकिलों की जिक्सर सीरीज़ को नए कलर कॉम्बिनेशन के साथ अपडेट किया है, जबकि इनके मौजूदा मैकेनिकल स्पेसिफिकेशन्स को वैसा ही रखा गया है.1 मिनट पढ़ें
- हंसज कुकरेती | 8 सित॰ 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- ऋषभ परमार | 7 सित॰ 2026बीएमडब्ल्यू i5 LWB भारत में रु.79.60 लाख में हुई लॉन्चi5 LWB में 81.6 kWh का बैटरी पैक मिलता है, जिसकी MIDC रेंज 669 km तक है.1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 8 सित॰ 2026नई मारुति सुजुकी बलेनो रिव्यू: 3-सिलेंडर इंजन में कितना दम?नई बलेनो में इंजन बदला है, लेकिन क्या यह बदलाव इसे पहले से बेहतर बनाता है?6 मिनट पढ़े
- Rishabh Parmar | 7 सित॰ 2026सिंपल वेव का रिव्यू: ज़्यादा स्पेस, तेज़ रफ़्तार और आरामदायकसिंपल वेव, फ़ैमिली EV स्कूटर सेगमेंट के नियम बदलने के लिए आ गया है. हम यह पता लगाने के लिए इसे चलाकर देख रहे हैं कि क्या यह बाज़ार में धूम मचा पाएगा या नहीं!1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 1 सित॰ 2026वॉल्वो EX90 रिव्यू: बड़ी, लग्जरी और बेहद तेजवोल्वो EX90 को राजस्थान की सड़कों पर परखा. 450 bhp, 670 Nm और 5.5 सेकंड में 0 से 100 kmph की रफ्तार के साथ क्या यह भारत की सबसे खास लग्जरी इलेक्ट्रिक एसयूवी है?1 मिनट पढ़ें
- Hansaj Kukreti | 19 अग॰ 2026बीएमडब्ल्यू X1 लॉन्ग व्हीलबेस रिव्यू - ज्यादा जगह, ज्यादा पावर, ज्यादा फीचर्सबीएमडब्लू ने अपनी एंट्री लेवल एसयूवी एक्स1 को अब बनाया है ज्यादा आरामदायक, ज्यादा दमदार और ज्यादा फीचर से भरपूर. लॉन्ग व्हीलबेस के साथ इसमें मिली है ज्यादा जगह, ज्यादा पावर और बेहतर तकनीक.7 मिनट पढ़े
- car&bike Team | 1 अग॰ 20262026 टोयोटा हाइलक्स ड्राइव रिव्यू : नए बदलाव कितने काम के हैं?नई टोयोटा हाइलक्स को हमने जयपुर के पास राजस्थान की ऑफ-रोड परिस्थितियों में चलाकर देखा. इसमें कई छोटे-छोटे, लेकिन बेहद काम के बदलाव किए गए हैं. ड्राइव अनुभव कैसा रहा और क्या-क्या बदला है, आइए देखते हैं.3 मिनट पढ़े