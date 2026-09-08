logo
Select City

नई पीढ़ी की क्विड ईवी यूरोप में बिल्कुल नई डेसिया स्प्रिंग EV के तौर पर आई सामने

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Sep 08, 2026, 03:48 PM
हमें फॉलो करें
नई पीढ़ी की क्विड ईवी यूरोप में बिल्कुल नई डेसिया स्प्रिंग EV के तौर पर आई सामने
हाइलाइट्स
  • यह रेनॉ RGEV स्मॉल प्लेटफ़ॉर्म पर आधारित है
  • इसकी 27.5 kWh LFP बैटरी 250 km की WLTP रेंज देती है
  • यह पिछली कार के मुकाबले 150 mm लंबी और 180 mm चौड़ी है

पहली पीढ़ी की रेनॉ क्विड भारत और ब्राज़ील जैसे बाज़ारों में लगभग एक दशक तक अपडेट्स के साथ बिकती रही, लेकिन यूरोप में स्थिति अलग है. 2020 में डेसिया स्प्रिंग ईवी के तौर पर पूरी तरह इलेक्ट्रिक अवतार में आई इस सिटी कार को 2024 में बड़े अपडेट्स मिले और अब 2026 में इसकी जगह दूसरी पीढ़ी की नई EV लेगी. मिलिए दूसरी पीढ़ी की डेसिया स्प्रिंग ईवी से; अपनी पिछली पीढ़ी की तुलना में, इन दोनों पीढ़ियों के बीच अब सिर्फ़ नाम ही एक जैसी चीज़ बची है.

यह भी पढ़ें : 2027 रेनॉ क्विड नए लुक और नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल लेवल पर हुई पेश

New Dacia Spring EV 2

अपने पिछले मॉडल के उलट, जो भारत में बिकने वाली रेनॉ क्विड जैसी थी, नई स्प्रिंग ईवी अब रेनॉ ग्रुप के RGEV Small प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है. यह असल में यूरोप में बिक रही नई रेनॉ ट्विंगो EV का ही एक सिस्टर मॉडल है, हालांकि इसमें ट्विंगो की कुछ अनोखी स्टाइलिंग चीज़ों को हटाकर इसे ज़्यादा बॉक्सी लुक दिया गया है. साइज़ की बात करें तो Dacia का कहना है कि नई स्प्रिंग 150 mm लंबी और 180 mm चौड़ी है, जबकि इसका कुल वज़न अब 1212 kg है - जो पुराने मॉडल के 984 kg से ज़्यादा है.

New Dacia Spring EV 1

दिखने में भी, नई स्प्रिंग अपने पिछले मॉडल से बहुत अलग है. इसमें अब स्प्लिट हेडलैंप लेआउट और आम हैचबैक स्टाइलिंग नहीं है; इसकी जगह छोटे बोनट और कैब-फ़ॉरवर्ड डिज़ाइन वाले ज़्यादा बॉक्सी और शार्प डिज़ाइन ने ले ली है. इसके सीधे खड़े फ्रंट हिस्से में एक बंद थ्री-डायमेंशनल ग्रिल है जो हेडलैंप तक जाती है, जबकि नीचे बड़े बंपर में टेक्सचर्ड काले प्लास्टिक का काफ़ी हिस्सा और बेस के पास पतले इनटेक वेंट दिए गए हैं. इसका बोनट अपने सिस्टर मॉडल, ट्विंगो के मुकाबले ज़्यादा सपाट और सीधा है, हालांकि साइड से देखने पर इसका ग्लास हाउस रेनॉ जैसा ही जाना-पहचाना डिज़ाइन वाला लगता है.

New Dacia Spring EV 3

पीछे की तरफ, स्प्रिंग में एक मोटा रियर बम्पर और टेल लैंप के बीच टेक्सचर्ड प्लास्टिक की एक चौड़ी पट्टी दी गई है. उभरे हुए पिछले हिस्से और छत पर लगे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर से इसका बाहरी डिज़ाइन पूरा होता है. नई स्प्रिंग का एक दिलचस्प डिज़ाइन एलिमेंट इसके लाइट क्लस्टर हैं. तस्वीरों में ये यूनिट्स ब्रांड के लोगो के डिज़ाइन से प्रेरित लाइट गाइड वाली लगती हैं, लेकिन असल में इनका निचला हिस्सा सिर्फ़ एक मिरर एलिमेंट है जो J-शेप की LED लाइट से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है.

New Dacia Spring EV 2

अपने पिछले मॉडल के उलट, जो भारत में बिकने वाली रेनॉ क्विड जैसी थी, नई स्प्रिंग ईवी अब रेनॉ ग्रुप के RGEV Small प्लेटफ़ॉर्म पर बनी है. यह असल में यूरोप में बिक रही नई रेनॉ ट्विंगो EV का ही एक सिस्टर मॉडल है, हालांकि इसमें ट्विंगो की कुछ अनोखी स्टाइलिंग चीज़ों को हटाकर इसे ज़्यादा बॉक्सी लुक दिया गया है. साइज़ की बात करें तो डेसिया का कहना है कि नई स्प्रिंग 150 mm लंबी और 180 mm चौड़ी है, जबकि इसका कुल वज़न अब 1212 kg है - जो पुराने मॉडल के 984 kg से ज़्यादा है.

New Dacia Spring EV 1

दिखने में भी, नई स्प्रिंग अपने पिछले मॉडल से बहुत अलग है. इसमें अब स्प्लिट हेडलैंप लेआउट और आम हैचबैक स्टाइलिंग नहीं है; इसकी जगह छोटे बोनट और कैब-फ़ॉरवर्ड डिज़ाइन वाले ज़्यादा बॉक्सी और शार्प डिज़ाइन ने ले ली है. इसके सीधे खड़े फ्रंट हिस्से में एक बंद थ्री-डायमेंशनल ग्रिल है जो हेडलैंप तक जाती है, जबकि नीचे बड़े बंपर में टेक्सचर्ड काले प्लास्टिक का काफ़ी हिस्सा और बेस के पास पतले इनटेक वेंट दिए गए हैं. इसका बोनट अपने सिस्टर मॉडल, ट्विंगो के मुकाबले ज़्यादा सपाट और सीधा है, हालांकि साइड से देखने पर इसका ग्लास हाउस रेनॉ जैसा ही जाना-पहचाना डिज़ाइन वाला लगता है.

New Dacia Spring EV 3

पीछे की तरफ, स्प्रिंग में एक मोटा रियर बम्पर और टेल लैंप के बीच टेक्सचर्ड प्लास्टिक की एक चौड़ी पट्टी दी गई है. उभरे हुए पिछले हिस्से और छत पर लगे इंटीग्रेटेड स्पॉइलर से इसका बाहरी डिज़ाइन पूरा होता है. नई स्प्रिंग का एक दिलचस्प डिज़ाइन एलिमेंट इसके लाइट क्लस्टर हैं. तस्वीरों में ये यूनिट्स ब्रांड के लोगो के डिज़ाइन से प्रेरित लाइट गाइड वाली लगती हैं, लेकिन असल में इनका निचला हिस्सा सिर्फ़ एक मिरर एलिमेंट है जो J-शेप की LED लाइट से आने वाली रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है.

New Dacia Spring EV 5

अंदर से, डैशबोर्ड का डिज़ाइन लगभग नई ट्विंगो जैसा ही है, बस कुछ छोटे-मोटे दिखने में बदलाव किए गए हैं. स्प्रिंग में डैशबोर्ड के ऊपरी हिस्से पर बॉडी के रंग वाली फ्लैट पैनलिंग की जगह अब ज़्यादा एंगुलर डिज़ाइन दिया गया है, जिसमें अपहोल्स्ट्री के रंग से मेल खाती फिनिशिंग है. बाकी डिज़ाइन काफी हद तक जाना-पहचाना है, जिसमें 7.0-इंच का डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 10.1-इंच की फ्री-स्टैंडिंग टचस्क्रीन, कोई खास सेंट्रल एयर-कॉन वेंट न होना और स्टोरेज की जगहों व इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक के साथ स्टैक्ड सेंटर कंसोल शामिल है.

New Dacia Spring EV 4

मैकेनिकल तौर पर, नई स्प्रिंग में अपने पिछले मॉडल के मुकाबले कुछ खास बदलाव किए गए हैं. इसमें 24.3 kWh के लिथियम-आयन बैटरी पैक की जगह अब बड़ी 27.5 kWh की LFP बैटरी दी गई है, जो WLTP के हिसाब से 250 km तक की रेंज देती है. इसकी इलेक्ट्रिक मोटर भी नई है, जो 80.5 bhp की ताकत और 175 Nm का टॉर्क पैदा करती है. पुरानी स्प्रिंग EV दो स्पेसिफिकेशन में आती थी - 70 bhp या 100 bhp, हालांकि दोनों ही 137 Nm का पीक टॉर्क बनाती थीं. डेसिया का दावा है कि यह कार 0 से 100 kmph की रफ़्तार 12.1 सेकंड में पकड़ लेती है.

चार्जिंग की बात करें तो, नई स्प्रिंग में 6.6 kW का ऑन-बोर्ड चार्जर मिलता है और 7 kW का वॉलबॉक्स भी उपलब्ध है. खरीदार चाहें तो 'फास्ट चार्ज पैक' का ऑप्शन भी चुन सकते हैं, जिससे 11 kW AC चार्जिंग की सुविधा मिलती है. यह EV 50 kW DC फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करती है, जिससे 15 से 80% चार्ज होने में लगभग 28 मिनट का समय लगता है.

# Renault# Renault India# Renault EV# Renault Kwid EV# Renault Kwid EV Launch# Renault Kwid EV launch# Dacia Spring EV# Dacia Spring Electric# Dacia Spring# New Dacia Spring EV# Cars# Auto Industry# Electric Cars# Cover Story

संबंधित समाचार

2027 Renault Kwid Makes Global Debut With Updated Looks, New Tech
1 मिनट पढ़ें
2027 रेनॉ क्विड नए लुक और नई टेक्नोलॉजी के साथ ग्लोबल लेवल पर हुई पेश
Renault Kwid Prices Slashed: Fully-Loaded Climber MT Now Costs Rs 5 Lakh
3 मिनट पढ़े
रेनॉ क्विड की कीमतों में हुई कटौती, सबसे महंगा वैरिएंट अब सिर्फ रु.5 लाख में उपलब्ध
New Renault Duster Exports Commence From India
1 मिनट पढ़ें
नई रेनॉ डस्टर का निर्यात भारत से हुआ शुरू
Renault Duster 1.0-Litre Turbo Review: Small Engine, More Than Enough Performance
3 मिनट पढ़े
रेनॉ डस्टर 1.0 टर्बो माइलेज और परफॉर्मेंस क़ा अनुभव
Renault Duster Turbo DCT Real-World Fuel Efficiency Tested
1 मिनट पढ़ें
रेनॉ डस्टर DCT की रियल वर्ल्ड में फ्यूल एफिशिएंसी की टैस्टिंग हुई शुरू

लोकप्रिय मॉडल

नई कारें

आने वाली कारें

अन्य विषय देखें
ट्रेंडिंग समाचारकार समाचारइलेक्ट्रिक कार समाचारबाइक समाचारतुलनामोटरस्पोर्ट्सआने वाली कार समाचार

ताज़ा ख़बरें और रिव्यू

कार से जुड़ी ताज़ा ख़बरें
  • पत्रिका
  • News
  • नई पीढ़ी की क्विड ईवी यूरोप में बिल्कुल नई डेसिया स्प्रिंग EV के तौर पर आई सामने