ओबेन इलेक्ट्रिक ने अपनी 10,000वीं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की

ओबेन इलेक्ट्रिक ने बेंगलुरु स्थित अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से अपनी 10,000वीं इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल लॉन्च की है, जो इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बनाने वाली इस कंपनी के लिए एक अहम उपलब्धि है.

कंपनी का कहना है कि रोर Evo की ज़बरदस्त मांग है और इसकी 25,000 से ज़्यादा बुकिंग हो चुकी हैं; साथ ही, इसका प्रोडक्शन और पूरे भारत में डिलेवरी भी शुरू हो गई है. ओबेन इस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल की मांग को पूरा करने के लिए प्रोडक्शन बढ़ा रही है.

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बेंगलुरु में कंपनी की 3.5 एकड़ की वर्टिकली इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में हर साल 1 लाख इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने की क्षमता है. ओबेन कई अहम पार्ट्स खुद बनाती है, जिनमें LFP बैटरी, मोटर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, चार्जर और सॉफ्टवेयर शामिल है.

ओबेन इलेक्ट्रिक के पास अभी 18 राज्यों के 90 से ज़्यादा शहरों में 150 से ज़्यादा शोरूम और डेडिकेटेड सर्विस सेंटर हैं. कंपनी की योजना FY27 के आखिर तक 200 और एक्सक्लूसिव शोरूम जोड़ने की है.