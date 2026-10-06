भारत में Ohvale रेसिंग मोटरसाइकिलें हुई लॉन्च, कीमतें रु.7.30 लाख से शुरू

भारत में Ohvale मोटरसाइकिलों की आधिकारिक आयातक, HOM ऑटो सॉल्यूशंस LLP ने खास तौर पर रेसिंग के लिए बनाई गई तीन मोटरसाइकिलें लॉन्च की हैं: GP-0 110 ऑटोमेटिक, GP-0 160 4-स्पीड ​​और GP-2 190 4-स्पीड। इनकी शुरुआती कीमत रु.7.30 लाख है, हालांकि तीनों मॉडलों की अलग-अलग कीमतें नहीं बताई गई हैं.

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खास तौर पर सर्किट पर इस्तेमाल के लिए डिज़ाइन की गई ये छोटी मोटरसाइकिलें राइडर्स को बड़ी रेस मशीनों पर जाने से पहले रेसिंग की बुनियादी स्किल्स - जैसे थ्रॉटल कंट्रोल, ब्रेकिंग, बॉडी पोज़िशनिंग और कॉर्नरिंग - सीखने में मदद करने के लिए बनाई गई हैं.

इस रेंज में एयर-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जिनमें कार्बोरेटर फ्यूलिंग और ऑयल कूलर लगे हैं. वैरिएंट के आधार पर, ट्रांसमिशन के विकल्पों में ऑटोमैटिक सेटअप और फोर-स्पीड गियरबॉक्स शामिल हैं.

ब्रेकिंग हार्डवेयर में आगे और पीछे डिस्क ब्रेक, चार-पिस्टन वाले रेडियल फ्रंट कैलिपर और ब्रेडेड स्टील ब्रेक लाइनें शामिल हैं, साथ ही कुछ खास कॉन्फ़िगरेशन में ब्रेम्बो (Brembo) के पार्ट्स भी उपलब्ध हैं.

ओवाले (Ohvale) मोटरसाइकिलें एल्युमीनियम अलॉय व्हील्स और पिरेली डियाब्लो स्लिक टायर्स के साथ आती हैं, और इनमें फाइबरग्लास रेसिंग बॉडीवर्क और CNC-मशीन्ड फुटरेस्ट होते हैं. मॉडल के आधार पर, इनमें स्लिपर क्लच और इलेक्ट्रॉनिक क्विकशिफ्टर जैसे फीचर्स भी हो सकते हैं.

HOM ऑटो सॉल्यूशंस भारत में व्यवस्थित मोटरसाइकिल रेसिंग ट्रेनिंग तक पहुँच बढ़ाने के लिए रेसिंग अकादमियों, ट्रेनर्स और कार्टिंग सुविधाओं के साथ काम करने की योजना बना रहा है. इस पहल का मकसद युवा राइडर्स के लिए सर्किट का अनुभव हासिल करने और कॉम्पिटिटिव मोटरस्पोर्ट में आगे बढ़ने का आसान रास्ता बनाना है.

Ovhale इंडिया लॉन्च की कीमत