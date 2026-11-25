2026 में 42 दिनों के त्योहारी सीजन के दौरान 55 लाख से ज्यादा वाहन बिके, हर 10 में से 1 कार EV रही: FADA
- यात्री वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल 7.16% की गिरावट
- 2026 के त्योहारी सीजन में EV की बिक्री में 52.62% का उछाल
- दोपहिया वाहनों की बिक्री में 3.67% की वृद्धि
फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ने घोषणा की कि 2026 का त्योहारी सीजन भारतीय ऑटो उद्योग के लिए अब तक का सबसे बेहतरीन रहा, जिसमें 55 लाख से अधिक वाहनों की बिक्री हुई. 42 दिनों के त्योहारी सीजन के दौरान कुल बिक्री 55,25,490 यूनिट रही - जो 2025 के मुकाबले 2.21% और 2024 के मुकाबले 23.95% अधिक है. 2025 के त्योहारी सीजन में 54,05,956 यूनिट की बिक्री हुई थी, जो त्योहारी मांग और GST 2.0 में किए गए बदलावों के कारण संभव हो पाई थी.
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त्योहारी सीजन में EV की अब तक की सबसे ज्यादा बिक्री, 5 लाख से अधिक यूनिट्स बिकीं
2026 के त्योहारी सीजन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बड़ा बढ़ावा मिला, और इनकी बिक्री में 2025 के मुकाबले 50% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई. 2026 में बाजार में कुल 5,09,667 इलेक्ट्रिक वाहन बिके, जो पिछले साल की 3,33,935 यूनिट्स की तुलना में अधिक हैं. इस वृद्धि में दोपहिया, चौपहिया और कमर्शियल वाहनों के सेगमेंट का अहम योगदान रहा. दोपहिया वाहनों की बिक्री 2025 के मुकाबले 61.10% बढ़कर 3,30,846 यूनिट हो गई, जबकि पैसेंजर इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री 72.91% की बढ़ोतरी के साथ 52,104 यूनिट रही. कमर्शियल वाहनों की कैटेगरी में 154.56% की वृद्धि देखी गई; 2025 में इनकी बिक्री 2,509 यूनिट थी, जो 2026 में बढ़कर 6,387 यूनिट हो गई.
यात्री वाहनों की बिक्री में साल-दर-साल गिरावट
GST 2.0 से प्रभावित 2025 के त्योहारी सीजन के ऊंचे आधार (high base) के बावजूद, ज्यादातर सेगमेंट में सिंगल या डबल-डिजिट की ग्रोथ दर्ज की गई, लेकिन पैसेंजर वाहनों की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. 7,84,616 यूनिट्स की बिक्री के साथ, यह आंकड़ा 2025 (8,06,322 यूनिट्स) के मुकाबले 7.16% कम रहा, हालांकि 2024 के त्योहारी सीजन की तुलना में यह 16.43% अधिक था.
43 लाख से ज़्यादा दोपहिया वाहन बिके
इस बीच, पिछले साल के ऊंचे आधार (high base) के बावजूद दोपहिया वाहनों की बिक्री में 3.67% की वृद्धि हुई. त्योहारी सीजन के दौरान कुल 43,13,276 यूनिट्स की बिक्री हुई, जो कि पिछले साल के 41,60,623 यूनिट्स से अधिक है. 2024 की तुलना में, बिक्री में 26% का उछाल देखने को मिला.
अन्य सेग्मेंट
इस त्योहारी सीजन में अन्य सेगमेंट भी विकास की राह पर रहे. थ्री-व्हीलर, कमर्शियल वाहन, निर्माण उपकरण और ट्रैक्टर - सभी में पिछले साल की तुलना में सिंगल या डबल डिजिट की वृद्धि दर्ज की गई. सभी सेगमेंट में निर्माण उपकरण (construction equipment) की वृद्धि दर सबसे अधिक 26.06% रही, हालांकि यह 2024 के त्योहारी सीजन में हुई बिक्री के आंकड़ों से फिर भी कम थी.
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नई कारें
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आने वाली कारें
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- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
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