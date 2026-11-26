जापान के आइची-नागोया में हुए 2026 एशियन पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन के कुछ ही हफ्तों बाद, ह्यून्दे मोटर इंडिया ने गुरुग्राम में शीतल देवी को सम्मानित किया. दक्षिण कोरिया की इस वाहन निर्माता कंपनी ने 25 नवंबर को 19 वर्षीय पैरा आर्चर को एक नई 'बेयॉन' (Bayon) कार गिफ्ट की. यह सम्मान समारोह, ह्यून्दे द्वारा शीतल देवी को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने के लगभग दो महीने बाद आयोजित किया गया.

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ह्यून्दे और शीतल के बीच जुड़ाव 2023 में शुरू हुआ, जब कंपनी ने भारत में अपना 'समर्थ' कार्यक्रम शुरू किया. तब से, ह्यून्दे मोटर इंडिया फाउंडेशन ने पैरा-एथलीटों की मदद करने के लिए गो-स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर काम किया है. अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय सीज़न में शानदार सफलता हासिल करने के बाद, शीतल को जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.



जम्मू-कश्मीर की इस एथलीट ने महज 17 साल की उम्र में, पेरिस में राकेश कुमार के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता और भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता बन गईं. इसके बाद, सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में उन्होंने अपना पहला व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया. कंपाउंड फाइनल में उन्होंने तुर्की की ओजनुर क्यूरे गिर्दी को 146 के मुकाबले 143 अंकों से हराया.



दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने एशियाई पैरा गेम्स में शीतल ने अपने व्यक्तिगत और मिश्रित टीम, दोनों खिताब बरकरार रखे. उन्होंने व्यक्तिगत फाइनल में सिंगापुर की नूर स्याहिदाह अलीम को हराया, और मिश्रित टीम इवेंट में टोमन कुमार के साथ मिलकर इंडोनेशिया को मात दी. इसके अलावा, उन्होंने पायल नाग के साथ मिलकर महिला कंपाउंड डबल्स में सिल्वर मेडल जीता, जिससे इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप में उनके कुल पदकों की संख्या बढ़कर छह हो गई.



जहाँ तक बेयॉन (Bayon) की बात है, ह्यून्दे ने 26 अक्टूबर 2026 को भारत में इस 5-सीटर SUV को रु.9.999 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश किया. यह वेन्यू (Venue) और क्रेटा (Creta) के बीच आती है और सात ट्रिम लेवल - HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 में उपलब्ध है. इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 115 PS की ताकत और 143.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल या iVT ट्रांसमिशन के साथ लिया जा सकता है.