पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट शीतल देवी को ह्यून्दे ने गिफ्ट की बेयॉन एसयूवी
- ह्यून्दे मोटर इंडिया ने पैरालंपिक चैंपियन शीतल देवी को नई बेयॉन गिफ्ट में दी
- शीतल देवी ह्यून्दे की ब्रांड एंबेस्डर भी हैं, और यह कदम उनके साथ कंपनी के इसी औपचारिक जुड़ाव को और आगे बढ़ाता है
- ऐची-नागोया में आयोजित 2026 एशियन पैरा गेम्स में उनके दो स्वर्ण और एक रजत पदक जीतने के उपलक्ष्य में दिया गया है
जापान के आइची-नागोया में हुए 2026 एशियन पैरा गेम्स में शानदार प्रदर्शन के कुछ ही हफ्तों बाद, ह्यून्दे मोटर इंडिया ने गुरुग्राम में शीतल देवी को सम्मानित किया. दक्षिण कोरिया की इस वाहन निर्माता कंपनी ने 25 नवंबर को 19 वर्षीय पैरा आर्चर को एक नई 'बेयॉन' (Bayon) कार गिफ्ट की. यह सम्मान समारोह, ह्यून्दे द्वारा शीतल देवी को अपना ब्रांड एंबेसडर बनाए जाने के लगभग दो महीने बाद आयोजित किया गया.
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ह्यून्दे और शीतल के बीच जुड़ाव 2023 में शुरू हुआ, जब कंपनी ने भारत में अपना 'समर्थ' कार्यक्रम शुरू किया. तब से, ह्यून्दे मोटर इंडिया फाउंडेशन ने पैरा-एथलीटों की मदद करने के लिए गो-स्पोर्ट्स फाउंडेशन के साथ मिलकर काम किया है. अपने पहले ही अंतरराष्ट्रीय सीज़न में शानदार सफलता हासिल करने के बाद, शीतल को जनवरी 2024 में प्रतिष्ठित अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया.
जम्मू-कश्मीर की इस एथलीट ने महज 17 साल की उम्र में, पेरिस में राकेश कुमार के साथ मिलकर कांस्य पदक जीता और भारत की सबसे कम उम्र की पैरालंपिक पदक विजेता बन गईं. इसके बाद, सितंबर 2025 में दक्षिण कोरिया के ग्वांगजू में उन्होंने अपना पहला व्यक्तिगत विश्व चैंपियनशिप खिताब हासिल किया. कंपाउंड फाइनल में उन्होंने तुर्की की ओजनुर क्यूरे गिर्दी को 146 के मुकाबले 143 अंकों से हराया.
दिलचस्प बात यह है कि पिछले महीने एशियाई पैरा गेम्स में शीतल ने अपने व्यक्तिगत और मिश्रित टीम, दोनों खिताब बरकरार रखे. उन्होंने व्यक्तिगत फाइनल में सिंगापुर की नूर स्याहिदाह अलीम को हराया, और मिश्रित टीम इवेंट में टोमन कुमार के साथ मिलकर इंडोनेशिया को मात दी. इसके अलावा, उन्होंने पायल नाग के साथ मिलकर महिला कंपाउंड डबल्स में सिल्वर मेडल जीता, जिससे इस महाद्वीपीय चैंपियनशिप में उनके कुल पदकों की संख्या बढ़कर छह हो गई.
जहाँ तक बेयॉन (Bayon) की बात है, ह्यून्दे ने 26 अक्टूबर 2026 को भारत में इस 5-सीटर SUV को रु.9.999 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर पेश किया. यह वेन्यू (Venue) और क्रेटा (Creta) के बीच आती है और सात ट्रिम लेवल - HX2, HX3, HX3+, HX5, HX6, HX8 और HX10 में उपलब्ध है. इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है, जो 115 PS की ताकत और 143.8 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इसे 6-स्पीड मैनुअल या iVT ट्रांसमिशन के साथ लिया जा सकता है.
लोकप्रिय ह्युंडई मॉडल
- ह्युंडई
क्रेटाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.91 - 20.46 लाख
- ह्युंडई
एक्सटरएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.81 - 9.65 लाख
- ह्युंडई
ईलाइट आई20एक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 10.68 लाख
- ह्युंडई
वेन्यूएक्स-शोरूम प्राइस₹ 8 - 15.83 लाख
- ह्युंडई
वरनाएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.99 - 18.46 लाख
- ह्युंडई
ग्रैंड आई10 निओसएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.6 - 8.09 लाख
- ह्युंडई
क्रेटा एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 17.83 - 20.1 लाख
- ह्युंडई
अल्काजारएक्स-शोरूम प्राइस₹ 14.51 - 21.96 लाख
- ह्युंडई
आयोनिक 5एक्स-शोरूम प्राइस₹ 55.71 लाख
- ह्युंडई
ओराएक्स-शोरूम प्राइस₹ 6 - 8.67 लाख
- ह्युंडई
आई20 एन लियानएक्स-शोरूम प्राइस₹ 9.32 - 11.79 लाख
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 लाख
- ह्युंडई
क्रेटा ईवीएक्स-शोरूम प्राइस₹ 18.03 - 24.7 लाख
- ह्युंडई
वेन्यू एन लाइनएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10.66 - 15.67 लाख
नई कारें
- डेंज़ा
D9एक्स-शोरूम प्राइस₹ 90 Lakh
- डेंज़ा
Z9 GTएक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.57 Crore
- मर्सिडीज़-बेंज़
जीएलसी EVएक्स-शोरूम प्राइस₹ 78.5 Lakh
- मासेराती
GT2 Stradaleएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.72 Crore
- ह्युंडई
Bayonएक्स-शोरूम प्राइस₹ 10 - 18.15 Lakh
- वॉल्वो
EX90एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.26 Crore
- मर्सिडीज़-मेबैक
एस-क्लासएक्स-शोरूम प्राइस₹ 3.35 Crore
- टाटा
Aerisएक्स-शोरूम प्राइस₹ 5.3 - 9.75 Lakh
- बीएमडब्ल्यू
7 सीरीज़एक्स-शोरूम प्राइस₹ 1.95 Crore
- बीएमडब्ल्यू
i5 LWBएक्स-शोरूम प्राइस₹ 79.6 Lakh
आने वाली कारें
- टेस्ला मॉडल 3एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 75 - 90 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-01
- होंडा Alphaएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-02
- जेएसडब्ल्यू मोटर्स Combatएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 35 - 45 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-04
- मर्सिडीज़-बेंज़ जीएलबी ईवीएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 20 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-08
- फॉक्सवैगन वर्टसएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 10 - 19 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-11
- ह्युंडई आयोनिक 6एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 60 - 65 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-15
- जगुआर 00 EVएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 44 - 50 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-16
- किया ईवी5एक्सपेक्टेड प्राइस₹ 55 - 57 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-18
- फिस्कर ओशनएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 50 - 80 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-21
- एमजी मार्वेल एक्सएक्सपेक्टेड प्राइस₹ 25 - 30 लाखलॉन्च की तारीख: 2026-12-22
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