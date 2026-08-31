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पार्थ जिंदल जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
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Aug 31, 2026, 02:47 PM
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पार्थ जिंदल जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया के चेयरमैन नियुक्त
हाइलाइट्स
  • जिंदल, जेवी (JV) की शुरुआत से ही जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया में डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं
  • उन्हें तुरंत प्रभाव से चेयरमैन नियुक्त किया गया है
  • हाल के वर्षों में एमजी ने इलेक्ट्रिफिकेशन पर ज़्यादा ध्यान दिया है

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने जेएसडब्ल्यू ग्रुप के पार्थ जिंदल को अपना नया चेयरमैन नियुक्त करने की घोषणा की है. जब से जेएसडब्ल्यू ने SAIC की इस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदी है, तब से जिंदल कंपनी के डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे हैं. कंपनी का कहना है कि जिंदल की चेयरमैन के तौर पर नियुक्ति तुरंत प्रभाव से लागू होगी.

यह भी पढ़ें: टीवीएस मोटर ने पेमैन करगर को नया CEO नियुक्त किया, जनवरी 2027 में संभालेंगे जिम्मेदारी

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया में अपनी भूमिका के अलावा, पार्थ जिंदल जेएसडब्ल्यू पेंट्स और जेएसडब्ल्यू सीमेंट के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं और साथ ही जेएसडब्ल्यू एनर्जी जैसे जेएसडब्ल्यू के दूसरे वेंचर्स में डायरेक्टर का पद भी संभालते हैं. जिंदल, JW डिफेंस एंड एयरोस्पेस के फाउंडर भी हैं.

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जब से जेएसडब्ल्यू ने एमजी मोटर इंडिया में हिस्सेदारी खरीदी है, तब से जिंदल ने इस जॉइंट वेंचर की प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी, मैन्युफैक्चरिंग और लोकलाइज़ेशन प्लान में अहम भूमिका निभाई है.

जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ‘न्यू एनर्जी व्हीकल्स’ पर ज़्यादा ध्यान दे रही है. कंपनी ने हाल ही में भारतीय बाज़ार के लिए अपनी पहली प्लग-इन हाइब्रिड एसयूवी और एक बिल्कुल नई तीन-रो वाली इलेक्ट्रिक एसयूवी पेश की है; ये दोनों ही एक नए प्लेटफ़ॉर्म पर बनी हैं. इस फाइनेंशियल ईयर में भारत में एक और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक मॉडल भी लॉन्च होने की उम्मीद है.

जॉइंट वेंचर के बाद, जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने एमजी साइबरस्टर इलेक्ट्रिक स्पोर्ट्स कार और M9 बड़ी इलेक्ट्रिक एमपीवी जैसे प्रीमियम मॉडल के साथ लग्ज़री ईवी सेगमेंट में भी कदम रखा है.

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