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क्या आप फ़्लैगशिप आईफोन के लिए हर महीने ₹15,000 देंगे या आप इन बाइक्स को खरीदना करेंगे पसंद

ऋषभ परमार
ऋषभ परमार
1 मिनट पढ़ें
Sep 13, 2026, 09:33 PM
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क्या आप फ़्लैगशिप आईफोन के लिए हर महीने ₹15,000 देंगे या आप इन बाइक्स को खरीदना करेंगे पसंद
हाइलाइट्स
  • ₹15,000 प्रति महीने के हिसाब से 24 महीनों में कुल ₹3.60 लाख हो जाते हैं
  • इसी बजट में स्कूटर, रोज़ाना इस्तेमाल वाली बाइक या प्रीमियम मोटरसाइकिल खरीदी जा सकती है
  • आपके लिए सबसे सही टू-व्हीलर इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे परिवार, कॉलेज या मज़े के लिए चलाते हैं

ऐप्पल के नए आईफोन लॉन्च ने स्मार्टफोन की कीमतों को उस स्तर पर पहुँचा दिया है जो कभी कारों और मोटरसाइकिलों के लिए ही माना जाता था. ऐप्पल के नए फोल्डेबल, आईफोन डुओ की भारत में शुरुआती कीमत ₹2,99,900 है, जबकि आईफोन के हाई-एंड कॉन्फ़िगरेशन की कीमत ₹3 लाख से भी ज़्यादा हो सकती है.

iphone Duo

ऐप्पल कुछ खास मॉडल्स और कार्ड्स पर 'नो कॉस्ट EMI' की सुविधा भी देता है, जिससे बड़ी शुरुआती कीमत को मासिक किश्तों में बांटने पर वह काफी कम लगने लगती है.

लेकिन उस हर महीने के पेमेंट को देखने का एक और तरीका भी है. अगर आप 24 महीनों तक हर महीने ₹15,000 देते हैं, तो कुल मिलाकर ₹3.60 लाख की किस्तें बनती हैं. और ₹3.60 लाख में कई बेहतरीन टू-व्हीलर खरीदे जा सकते हैं.

1. परिवारों के लिए: एक से ज़्यादा दो-पहिया वाहन

एक परिवार के लिए, इस बजट का सबसे बड़ा फ़ायदा शायद एक महंगी मोटरसाइकिल खरीदना न हो. ₹3.60 लाख के कुल बजट में, मॉडल, फाइनेंसिंग और स्थानीय ऑन-रोड कीमतों के आधार पर, दो काम के स्कूटर या एक स्कूटर और एक एंट्री-लेवल मोटरसाइकिल खरीदी जा सकती है.

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इसका मतलब यह हो सकता है कि एक स्कूटर का इस्तेमाल माता-पिता रोज़ाना आने-जाने के लिए करें और दूसरे का इस्तेमाल बच्चों को स्कूल छोड़ने-लाने या घर के छोटे-मोटे कामों के लिए किया जाए. या फिर, कोई परिवार लंबी दूरी के सफ़र के लिए स्कूटर के साथ-साथ मोटरसाइकिल भी रख सकता है. बात सीधी-सी है: एक व्यक्ति के लिए एक महंगा स्मार्टफ़ोन खरीदने के बजाय, उतने ही बजट में परिवार के कई सदस्यों के लिए आने-जाने का साधन मिल सकता है.

और खरीदने की कीमत के अलावा भी सोचने की गुंजाइश है. ज़्यादा किफायती टू-व्हीलर चुनने से बजट का कुछ हिस्सा फ़्यूल, इंश्योरेंस और रेगुलर सर्विसिंग के लिए बच सकता है.

इनके लिए सबसे अच्छा: ऐसे परिवार जिन्हें एक से ज़्यादा लोगों के लिए व्यावहारिक परिवहन की ज़रूरत है.

2. कॉलेज के छात्रों के लिए: दो किफायती बाइक्स

कॉलेज के छात्रों के लिए हिसाब-किताब काफी अलग हो सकता है. ₹3.60 लाख के कुल बजट में एक महंगी बाइक पर पूरी रकम खर्च करने के बजाय, दो किफायती बाइक खरीदने पर विचार किया जा सकता है. उदाहरण के लिए, रॉयल एनफील्ड हंटर 350 की शुरुआती कीमत ₹1.37 लाख (एक्स-शोरूम) है, और इसके ऊंचे वेरिएंट्स की कीमत लगभग ₹1.71 लाख तक जाती है.

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एक और विकल्प रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 है. दिल्ली में इसके अलग-अलग वैरिएंट्स की मौजूदा एक्स-शोरूम कीमत लगभग ₹1.87 लाख से ₹2.23 लाख के बीच है. इसलिए, दो क्लासिक 350 खरीदने पर खर्च ₹3.60 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन एक क्लासिक 350 खरीदने के बाद भी कुल बजट में काफी पैसे बच जाएंगे. इससे स्टूडेंट्स को एक अहम विकल्प मिलता है: एक व्यक्ति का महंगा गैजेट बनाम दो ऐसी मशीनें जिनसे असल में दो लोग आ-जा सकते हैं.

इनके लिए सबसे अच्छा: छात्र या युवा राइडर्स जो आसानी से आने-जाने और राइडिंग के अनुभव को प्राथमिकता देते हैं.

3. शौकीनों के लिए: नमस्ते, 350cc और 650cc

मोटरसाइकिल के शौकीनों के लिए, ₹3.6 लाख का कुल बजट कई शानदार विकल्प देता है. होंडा CB350 में क्लासिक स्टाइलिंग के साथ 348cc का इंजन मिलता है, जबकि ट्रायम्फ स्पीड ​​400 इस सेगमेंट में ज़्यादा स्पोर्टी 349cc का पैकेज लेकर आती है.

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सही डाउन पेमेंट और फाइनेंसिंग प्लान के साथ 650cc की मोटरसाइकिल भी आपकी पहुँच में हो सकती है, हालाँकि ऑन-रोड खर्चों की वजह से इसकी कुल कीमत ₹3.60 लाख से ज़्यादा हो सकती है. किसी भी तरह, हर महीने खर्च होने वाले उस ₹15,000 से आप कोई नया फ़ोन लेने के बजाय परफ़ॉर्मेंस और वीकेंड राइड के लिए बनी मोटरसाइकिल ले सकते हैं.


इनके लिए सबसे अच्छा: वे राइडर्स जो अपना बजट परफ़ॉर्मेंस, कैरेक्टर और वीकेंड राइड्स पर खर्च करना पसंद करते हैं.

"नो-कॉस्ट" EMI के बारे में क्या?

यहीं पर खरीदारों को महीने के मुख्य आंकड़े से आगे देखने की ज़रूरत है. 'नो कॉस्ट EMI' का आम तौर पर मतलब होता है कि ब्याज का हिस्सा ऑफ़र के तहत कम कर दिया जाता है या उस पर छूट दी जाती है, लेकिन खरीदारों को फिर भी असल शर्तें देख लेनी चाहिए. प्रोसेसिंग फ़ीस, लागू चार्ज पर टैक्स, डाउन पेमेंट और दूसरी शर्तें फ़ाइनल रकम पर असर डाल सकती हैं.

उदाहरण के लिए, ऐप्पल अभी कुछ खास आईफोन की खरीद पर छह महीने तक की 'नो-कॉस्ट EMI' का ऑफ़र देता है, लेकिन 24 महीने की गैजेट EMI के लिए कोई दूसरा लेंडर या कार्ड ऑफ़र हो सकता है. इसलिए, ₹15,000 के फ़ोन की EMI की तुलना मोटरसाइकिल लोन से करने से पहले, सिर्फ़ महीने की किस्त की रकम के बजाय कुल चुकाई जाने वाली रकम की तुलना करें.


क्या iPhone के लिए महीने के ₹15,000 खर्च करना सही है?

यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि आपके लिए क्या ज़रूरी है. जिसे लेटेस्ट स्मार्टफ़ोन टेक्नोलॉजी, कैमरा और फ़ोल्ड होने वाली स्क्रीन चाहिए, उसके लिए आईफोन डुओ की कीमत सही लग सकती है. लेकिन जिसके पास पहले से ही एक बढ़िया फ़ोन है, उसके लिए ₹15,000 प्रति महीने का खर्च एक बिल्कुल अलग बात है.

एक परिवार के लिए, इससे कई दो-पहिया वाहन खरीदे जा सकते हैं. एक स्टूडेंट के लिए, इससे दो सस्ती मोटरसाइकिलें खरीदी जा सकती हैं. एक शौकीन व्यक्ति के लिए, यह बजट 350cc वाली बाइक की रेंज तक पहुँच सकता है और सही फाइनेंसिंग प्लान के साथ 650cc वाली मोटरसाइकिल भी खरीदी जा सकती है. महीने के ₹15,000 आखिर ₹15,000 ही होते हैं, और आप इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं, इससे आप अपनी सोच से कहीं आगे बढ़ सकते हैं.

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