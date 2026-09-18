UPI चार्ज ने बढ़ाई टेंशन, पेट्रोल पंप ने किया विरोध

भारत भर के पेट्रोल पंप कर्मचारी ₹2,000 से ज्यादा की पेमेंट्स के लिए दोबारा कैश पेमेंट पर जाने का विचार कर रहे हैं. सरकार द्वारा UPI ट्रांजैक्शन्स पर Merchant Discount Rate (MDR) लगाने के फैसले के बाद यह कदम उठाया जा रहा है. केंद्र सरकार के इस फैसले को लेकर चिंता है कि मार्जिन को बनाए रखने के लिए यह अतिरिक्त चार्ज सामान्य ग्राहकों पर डाला जा सकता है, जिससे फ्यूल खरीदना महंगा हो सकता है.

अब देश भर के डीलर्स MDR पर छूट की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि यह अतिरिक्त खर्च उनके मार्जिन को प्रभावित करेगा. एक रिपोर्ट के मुताबिक, देश भर के पेट्रोल डीलर्स ने MDR को कमाई पर एक अतिरिक्त बोझ बताया है. डीलर्स का मार्जिन फ्यूल के हिसाब से ₹2.40 से ₹3.40 प्रति लीटर के बीच है. ये मार्जिन ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा तय किए जाते हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक, कम से कम दो पेट्रोल डीलर एसोसिएशन बॉडीज - ऑल इंडिया पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन (AIPDA) और अखिल कर्नाटक फेडरेशन ऑफ पेट्रोलियम ट्रेडर्स (AKFPT) - ने सरकार को लेटर्स लिखकर पेट्रोल स्टेशनों के लिए MDR से छूट की मांग की है. उन्होंने ₹2,000 से ज्यादा के पेमेंट्स के साथ-साथ इस बात का भी हवाला दिया है कि अतिरिक्त लागत का तालमेल करने के लिए मार्जिन में बदलाव नहीं किया जा सकता है.

सरकार द्वारा जारी नए रूल्स के मुताबिक, ₹2,000 से ज्यादा के ज्यादातर मर्चेंट UPI ट्रांजैक्शन्स पर 15 अक्टूबर से 0.4 प्रतिशत MDR लगेगा, जिसकी अधिकतम सीमा ₹300 होगी. पेट्रोल पंपों जैसी आवश्यक सेवाओं के लिए ₹2,000 से ज्यादा के हर ट्रांजैक्शन पर फ्लैट ₹5 चार्ज लगेगा. व्यक्तिगत भुगतान को इससे छूट दी गई है. उन मर्चेंट्स से MDR चार्ज नहीं लिया जाएगा, जिनकी मासिक रसीदें ₹1 लाख से कम हैं.